12. Oktober 2025

 Generationenwechsel im Aufsichtsrat der expert SE: 

10. Oktober 2025 Peter Lanzendorf
Dr. Birger Gröblinghoff (l.) zum expert Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Friedrich Wilhelm Ruf zu seinem Stellvertreter.

Neuer expert Aufsichtsrat Dr. Birger Gröblinghoff (l.), Friedrich Wilhelm Ruf (r.) als seine Stellvertreter.

Dr. Birger Gröblinghoff zum neuen expert Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

 Im Nachgang zur expert-Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat Herrn Dr. Birger Gröblinghoff (Bild l.) zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Herrn Friedrich Wilhelm Ruf (Bild r.) als stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. 

„Durch die Wahl wird der schon im Vorstand eingeleitete Generationenwechsel mit der angebrachten Sorgfalt und Ruhe fortgesetzt. Damit werden Stabilität und Berechenbarkeit sichergestellt“, betonen die Herren Dr. Gröblinghoff und Ruf in einem gemeinsamen Statement. 

Der Aufsichtsrat der expert SE setzt sich nach der Wahl wie folgt zusammen: Dr. Birger Gröblinghoff (Vorsitzender), Friedrich Wilhelm Ruf (stellvertretender Vorsitzender), Josef Ludwig Kappenberger, Dr. Harald Stang, Jan Brinkmann und Carsten Doms. 

