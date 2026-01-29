Patrick van Tent neuer Vorstand bei ElectronicPartner

EP Vorstand Friedrich Sobol verabschiedet sich in den Ruhestand.

ElectronicPartner setzt seine Neuausrichtung planmäßig und konsequent fort: Patrick van Tent wird in den Vorstand der Verbundgruppe berufen. Der langjährige Geschäftsführer der ElectronicPartner Landesgesellschaft Niederlande folgt somit auf Friedrich Sobol , der Ende März 2026 nach 25 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in den Ruhestand geht.

Aktuell stehen bei ElectronicPartner die Ausgestaltung und Umsetzung des geplanten Zukunftskonzeptes im Mittelpunkt. Wie bereits angekündigt, werden erste konkrete Ergebnisse auf dem Kongress am 20. und 21. März 2026 präsentiert. Eine wichtige personelle Veränderung steht jedoch bereits jetzt an: Wie geplant beendet Friedrich Sobol seine berufliche Laufbahn mit dem Jahr 2026. Dass es bereits im Frühling so weit ist, hängt mit den aktuellen Plänen der Neuausrichtung zusammen. „Wir sind gemeinsam mit dem Vorstandsteam zu dem Ergebnis gekommen, dass es mehr als sinnvoll ist, die neue Leitungsstruktur schon jetzt auf das zukünftige personelle Fundament zu setzen. Mit Patrick van Tent konnten wir wiederum einen Manager aus den eigenen Reihen für den Vorstand gewinnen, der das Kooperationsgeschäft, den Fachhandel und die Warenbereiche bestens kennt“, erklärt Professor Stefan Feuerstein, Vorsitzender des ElectronicPartner Verwaltungsrats. Der Vorstand wird zukünftig aus Matthias Assmann, Greta Ziob und Patrick van Tent bestehen. Die Ressortverteilung bleibt unberührt während Patrick van Tent zusätzlich die Landesgesellschaft Niederlande verantwortet.

Dort startete er im Jahr 2007 als Leiter Einkauf, Marketing und E-Commerce. Seit 2017 ist er Geschäftsführer der Landesgesellschaft und trat zudem im Jahr 2022 in den Verwaltungsrat des internationalen Händlerverbundes E-Square ein. Patrick van Tent kommt „von der Fläche“ – er hat vor seiner Zeit bei ElectronicPartner umfassende Erfahrung im Fachhandel gesammelt und diese von Anfang an in seine Arbeit für die Verbundgruppe einfließen lassen. „Wir schätzen seine pragmatische und konstruktive Art und dass er auf den direkten Kontakt zu den Mitgliedern großen Wert legt. Er führt die Landesgesellschaft Niederlande seit Jahren sehr erfolgreich und besitzt ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Fachhändler – gerade in Zeiten von Margendruck und Omnichannel-Komplexität – sowie für das Zusammenspiel zwischen zentralen Vorgaben und lokalem Unternehmertum. Wir freuen uns, dass er diesen Spirit nun in die gesamte Verbundgruppe einbringen wird“, sagt Professor Stefan Feuerstein.

Auch Friedrich Sobol kam „von der Fläche“: Er war 20 Jahre im Elektro-Einzelhandel tätig, bevor er bei ElectronicPartner einstieg. Von 2001 bis 2013 war er Geschäftsführer der Landesgesellschaft Österreich und wurde dann in den Vorstand der Verbundgruppe berufen. Hier setzte er zahlreiche richtungsweisende Projekte um und war federführend bei der erfolgreichen Qualitätsoffensive der Marke EP: sowie der Privatisierung von MEDIMAX. „Die Verbundgruppe verdankt Friedrich Sobol sehr viel – nicht zuletzt den hohen Qualitätsstandard und den langjährigen branchenüberdurchschnittlichen Erfolg der Marke EP:. Im Namen des Verwaltungsrats und der Gesellschafter danke ich ihm für seinen hervorragenden Einsatz. Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste“, erklärt Professor Stefan Feuerstein.