27. Februar 2026

LG Electronics Deutschland: Harry Kim kehrt als CEO zurück

25. Februar 2026 Peter Lanzendorf
Harry Kim wieder CEO LG Deutschland

LG Electronics Deutschland GmbH begrüßt Harry Kim zurück in der Unternehmenszentrale in Eschborn.

Nach zwei Jahren in Nordamerika übernimmt Kim erneut die Rolle als Chief Executive Officer (CEO) der LG Western Europe Sales Subsidiary. Zu dieser Region gehören neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz.
 
„Ich freue mich sehr, wieder zurück zu sein und die weitere Entwicklung des Unternehmens gemeinsam mit dem Team vor Ort voranzutreiben“, so Kim. „2026 wird ein spannendes Jahr: Wir werden unseren Wachstumskurs fortsetzen, den Handelspartnern starke Impulse geben und die Marke in Deutschland weiter nachhaltig stärken.“
 
Zuletzt verantwortete Harry Kim als Vice President TV Sales North America das TV-Geschäft von LG in Nordamerika. Zuvor war er bereits von 2019 bis 2023 als CEO der Western Europe Sales Subsidiary tätig. In dieser Funktion prägte Kim die erfolgreiche Entwicklung der Region maßgeblich. Davor leitete er die Geschäftsaktivitäten von LG in den BeNeLux-Ländern (2015 – 2018).

More Stories

Tomas Oubailis ist neuer Sales Director bei LG IT Solutions

Tomas Oubailis ist neuer Sales Director bei LG IT Solutions

16. Februar 2026 Peter Lanzendorf
Ex Shark/Nija Managing Director Michael Maier wird Senior Vice Präsiden beim eScooter-Hersteller Pure Electric

Michael Maier wird Senior Vice President bei PURE Electric

10. Februar 2026 Peter Lanzendorf
Neuer ElectronicPartner Vorstand Patrick van Tent

Patrick van Tent neuer Vorstand bei ElectronicPartner

29. Januar 2026 Peter Lanzendorf
Lars Öhlschläger übernimmt den Vertriebsbereich Telekommunikation bei expert

Lars Öhlschläger übernimmt den Vertriebsbereich Telekommunikation bei expert

22. Dezember 2025 Bernhard Reimann

Nicole Ludwig wird Geschäftsführerin der Deutschen TV-Plattform

1. Dezember 2025 Peter Lanzendorf
Samsung mit neuer Doppelspitze

Samsung mit neuer Doppelspitze

24. November 2025 Bernhard Reimann