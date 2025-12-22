Lars Öhlschläger übernimmt den Vertriebsbereich Telekommunikation bei expert

expert baut seine Vertriebsstruktur weiter aus und besetzt die Abteilungsleiterposition im Bereich Telekommunikation neu. Zum 1. Januar 2026 übernimmt Lars Öhlschläger die Verantwortung für diesen zentralen Warenbereich.

Der 50-Jährige bringt mehr als 26 Jahre Erfahrung im Telekommunikations- und IT-Umfeld mit und wird mit seiner Expertise maßgeblich zur Weiterentwicklung und Stärkung des Vertriebsteams beitragen.

In seiner neuen Rolle verantwortet Lars Öhlschläger gemeinsam mit den Teamleitern Karsten Zimmermann und Keywan Rahbar die Weiterentwicklung der Telekommunikationsstrategie von expert.

Lars Öhlschläger war über 26 Jahre bei der ALSO Group tätig, zuletzt als Head of Business Unit Netzvermarktung und UCC. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen innerhalb des Unternehmens inne.

Lars Öhlschläger verfügt über umfassende Branchenkenntnisse in den Bereichen Digitalisierung, Netzvermarktung, Produktmanagement, B2B-Marketing und Marketingstrategie. Durch seine langjährige Erfahrung kombiniert er tiefes Marktverständnis mit seiner strategischen Denkweise: Ideale Voraussetzungen, um die Marktposition von expert im Telekommunikationsbereich noch weiter zu stärken.

„Der Telekommunikationsmarkt ist ein dynamisches und zukunftsweisendes Geschäftsfeld, das für die expert-Gruppe eine zentrale Bedeutung hat“, so Lars Öhlschläger, zukünftiger Abteilungsleiter Telekommunikation bei expert. „Ich sehe in dieser Aufgabe die Chance, gemeinsam mit meinem Team neue Impulse zu setzen, Prozesse weiterzuentwickeln sowie unsere Gesellschafter, Industrie- und Dienstleistungspartner in einem herausfordernden Marktumfeld bestmöglich zu unterstützen.“

Holger Pöppe, Vertriebsvorstand der expert SE, ergänzt: „Mit Lars Öhlschläger gewinnen wir einen ausgewiesenen Telekommunikationsexperten mit tiefem Branchenwissen und langjähriger Führungserfahrung. Seine strategische Kompetenz, sein Gespür für Markttrends und seine klare Teamorientierung sind eine wertvolle Bereicherung für expert. Gemeinsam mit seinem erfahrenen Team wird er den Telekommunikationsbereich gezielt ausbauen und die Position von expert in diesem wichtigen Segment weiter festigen.“

