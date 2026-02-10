Michael Maier wird Senior Vice President bei PURE Electric

Michael Maier, bislang Managing Director bei Shark/Ninja, startet als Senior Vice President Europe bei PURE Electric.

In dieser Schlüsselposition verantwortet Michael Maier künftig alle Geschäftsaktivitäten in Europa mit dem Ziel, die Distribution des Unternehmens substanziell auszuweiten und die Markenbekanntheit nachhaltig zu stärken.

Pure eScooter McLaren mit einer Reichweite von bis zu 62 km mit einer Akku-Ladung.

PURE Electric ist einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen eScootern und wurde im Jahr 2018 von Adam Norris, Unternehmer und Vater des Formel-1-Weltmeisters Lando Norris, gegründet. Seit seiner Gründung hat sich PURE Electric dynamisch entwickelt und vertreibt seine Produkte heute in mehr als 15 Ländern an über 1.000 Distributionsstandorten.

Die Marke steht für innovative urbane Mobilität und verbindet technische Präzision mit herausragendem Design – ein Anspruch, der dem persönlichen Anspruch von Norris und seinem Team entspricht. Wachstum des eScooter-Marktes in Europa und Deutschland. Der europäische eScooter-Markt verzeichnet ein starkes Wachstum: Der Marktwert für elektrische Scooter in Europa betrug im Jahr 2025 mehrere Milliarden USD und wird auch 2026 weiter expandieren. Prognosen gehen davon aus, dass der Markt in den kommenden Jahren mit einer zweistelligen jährlichen Wachstumsrate weiter wächst – getrieben von steigender Nachfrage nach urbanen, nachhaltigen Mobilitätslösungen und einer zunehmenden Akzeptanz in Stadtregionen. Auch der deutsche Markt zeigt eine deutliche Dynamik: Die Zahl der in Deutschland genutzten eScooter ist seit 2019 kontinuierlich gestiegen, und für 2025 werden rund 12 Millionen Nutzer prognostiziert. Diese Entwicklung unterstreicht das zunehmende Interesse der Verbraucher an umweltfreundlichen, flexiblen Transportmitteln und bietet Herstellern wie PURE Electric bedeutende Wachstumschancen. Zielsetzung und strategische Ausrichtung In seiner neuen Funktion plant Michael Maier, die Distribution in Europa deutlich zu erweitern, strategische Partnerschaften zu vertiefen sowie die Sichtbarkeit der Marke in relevanten Märkten weiter zu erhöhen.

Sein Fokus liegt dabei auf dem Ausbau des stationären und digitalen Handelsnetzes, der Optimierung der Marktansprache sowie der Etablierung von PURE Electric als die Premium-Marke für urbane Mikromobilität. „Ich freue mich sehr, mit Michael Maier einen ausgesprochen erfahrenen und international vernetzten Manager an Bord zu haben, der unsere strategischen Ambitionen trägt und weiter vorantreibt. Mit seiner Führungserfahrung und seinem branchenspezifischen Know-how werden wir unsere Position in Europa deutlich stärken und ausbauen“, sagt Adam Norris , Gründer und CEO von PURE Electric.

www.pureelectric.de