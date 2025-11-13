Kraftwerk to go von Hama

Das Smartphone ist leer, Laptop und Tablet zeigen einen geringen Ladezustand und auch der Smartwatch und dem Bluetooth-Kopfhörer geht die Energie aus. Ist man unterwegs und keine Steckdose greifbar, ist das alles ein klarer Fall für eine Powerbank.

Energienachschub wird meistens gebraucht, wenn man unterwegs und weit weg von jeder Steckdose ist. Das kann auf der Zugreise ebenso der Fall sein wie im Geschäftsmeeting mit Kollegen oder beim Wochenend-Ausflug der Familie. Mit 65, 150 oder 200 Watt bieten die drei neuen Powerpacks von Hama genügend Strom, um beispielsweise ein energiehungriges Notebook zuverlässig zu versorgen oder auch, um an zwei USB-C und einer USB-A-Buchse bis zu drei Geräte gleichzeitig anzuschließen.

Wird beim Flaggschiff mit 200 Watt nur eine USB-C-Buchse angezapft, stehen 140 Watt zur Verfügung, sind zwei Endgeräte angeschlossen, jeweils 100 Watt. Belegt man alle drei Anschlüsse, gehen 100 Watt an die erste USB-C-Buchse, 65 Watt an die zweite und 18 Watt an den USB-A-Anschluss. Ein Display zeigt nicht nur die Kapazität des Powerpacks selbst an, sondern auch die Ausgangsleistung der einzelnen Ladebuchsen, womit man immer den perfekten Überblick behält.

www.hama.de