15. November 2025

Kraftwerk to go von Hama

13. November 2025 Bernhard Reimann
Kraftwerk to go von Hama

Mobile Energieversorgung auch fernab von Steckdosen für Notebook, Handy und Co.

Das Smartphone ist leer, Laptop und Tablet zeigen einen geringen Ladezustand und auch der Smartwatch und dem Bluetooth-Kopfhörer geht die Energie aus. Ist man unterwegs und keine Steckdose greifbar, ist das alles ein klarer Fall für eine Powerbank.

Energienachschub wird meistens gebraucht, wenn man unterwegs und weit weg von jeder Steckdose ist. Das kann auf der Zugreise ebenso der Fall sein wie im Geschäftsmeeting mit Kollegen oder beim Wochenend-Ausflug der Familie. Mit 65, 150 oder 200 Watt bieten die drei neuen Powerpacks von Hama genügend Strom, um beispielsweise ein energiehungriges Notebook zuverlässig zu versorgen oder auch, um an zwei USB-C und einer USB-A-Buchse bis zu drei Geräte gleichzeitig anzuschließen.

Wird beim Flaggschiff mit 200 Watt nur eine USB-C-Buchse angezapft, stehen 140 Watt zur Verfügung, sind zwei Endgeräte angeschlossen, jeweils 100 Watt. Belegt man alle drei Anschlüsse, gehen 100 Watt an die erste USB-C-Buchse, 65 Watt an die zweite und 18 Watt an den USB-A-Anschluss. Ein Display zeigt nicht nur die Kapazität des Powerpacks selbst an, sondern auch die Ausgangsleistung der einzelnen Ladebuchsen, womit man immer den perfekten Überblick behält.

www.hama.de

Tags:

More Stories

Xiaomi 15T Serie

Xiaomi und Leica setzen ihre Technologiepartnerschaft fort

6. Oktober 2025 Volker Wachs
Samsung Galaxy A17 5G mit großem Display und viel Speicher

Samsung Galaxy A17 5G mit großem Display und viel Speicher

1. September 2025 Bernhard Reimann
Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 und Galaxy Watch8 im Handel

Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 und Galaxy Watch8 im Handel

28. Juli 2025 Bernhard Reimann
One UI 8 Watch Update für die Samsung Galaxy Watch Ultra

One UI 8 Watch Update für die Samsung Galaxy Watch Ultra

23. Juli 2025 Bernhard Reimann
Mercedes-Benz-Autoschlüssel im Samsung Wallet

Mercedes-Benz-Autoschlüssel im Samsung Wallet

15. Juli 2025 Bernhard Reimann
Samsung gibt Sicherheit für personalisierte Galaxy AI- Funktionen

Samsung gibt Sicherheit für personalisierte Galaxy AI- Funktionen

9. Juli 2025 Bernhard Reimann