Samsung startet One UI 8.5 Beta-Programm

Das Samsung One UI 8.5 Beta-Programm kommt und hat einige nützliche Upgrades im Gepäck: Nutzer sollen noch einfacher Bilder bearbeiten, sich mit Familie und Freunden connecten und ihre Geräte im Galaxy Ecosystem verwalten und absichern können.

One UI 8.5 macht es noch einfacher und intuitiver, Bilder aufzunehmen und sie zu teilen. Mit der neuen Version des Foto-Assistenten können Nutzer Fotos bearbeiten, ohne jede Änderung zwischenspeichern zu müssen. Zum Schluss können sie alle Kreationen im Bearbeitungsverlauf leicht überprüfen und ihre Favoriten zum Speichern auswählen.

Das verbesserte Quick Share kann nun Personen auf Fotos erkennen und proaktiv vorschlagen, diese direkt an die passenden Kontakte zu senden. Das kann das Teilen der Bilder noch einfacher machen.

Was gibt es Neues zur Gerätekonnektivität?

Neue geräteübergreifende Funktionen sollen die Verwaltung von Samsung Geräten vereinfachen, egal ob Nutzer Dateien organisieren, ihr Netzwerk freigeben oder mit Geräten in der Nähe kommunizieren möchten. Audio Broadcast macht mithilfe von Auracast die Kommunikation mit Samsung Geräten in der Nähe komfortabel, die LE Audio unterstützen. Neben dem Ton von Videos und Audios können Benutzer nun auch ihre Stimme über das integrierte Mikrofon ihres Samsung Galaxy Smartphones übertragen – ideal zum Beispiel, um eine Rede auf einer großen Veranstaltung für die Gäste gut hörbar zu machen.

Speicherfreigabe soll das geräteübergreifende Arbeiten noch flüssiger machen. Innerhalb des Samsung Galaxy Ecosystem lassen sich Dateien von anderen Galaxy Geräten wie Tablets und PCs direkt in den eigenen Dateien anzeigen. Außerdem können Nutzer über andere Samsung Geräte auf Dateien auf ihrem Smartphone zugreifen, auch über ihren TV.

Wie wird mein Samsung Galaxy Gerät geschützt?

One UI 8.5 verbessert den Schutz der Samsung Geräte und macht die Kontrolle der Sicherheitseinstellungen übersichtlicher. Der Diebstahlschutz sorgt dafür, dass das Smartphone selbst und die Daten auf dem Gerät sicher sind, wenn das Gerät verloren geht oder gestohlen wird. Zusätzlich sperrt die Funktion Authentifizierungssperren-Fehler den Bildschirm automatisch, wenn jemand zu häufig vergeblich versucht, das Gerät per Fingerabdruck, PIN oder Passwort zu entsperren. Außerdem lassen sich jetzt noch mehr Einstellungen per Authentifizierung schützen.

Verfügbarkeit

Das One UI 8.5 Beta-Programm wird ab dem 8. Dezember zunächst für Nutzer*innen der Samsung Galaxy S25-Serie in ausgewählten Märkten wie Deutschland, Indien, Korea, Polen, Großbritannien und den USA verfügbar sein. Samsung Galaxy Nutzer können sich über die Samsung Members App für die Teilnahme am Beta-Programm bewerben.

