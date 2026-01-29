Flexibler Schutz für Samsung Galaxy Smartphones

Samsung wird in Kürze etwas vorstellen, das die Samsung Galaxy Smartphones der Nutzer vor neugierigen Blicken schützt, egal wo diese sich befinden. Sie können ihre Nachrichten lesen oder ihr Passwort eingeben, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wer ihnen vielleicht über die Schulter schaut.

Unsere Smartphones sind unser ganz privater Raum, aber wir nutzen sie an öffentlichen Orten: Im Bus, im Aufzug, in der Warteschlange, und damit sind unsere digitalen Daten überall einsehbar. Und da Smartphones immer mehr unserer Gewohnheiten und Vorlieben kennen, wachsen auch die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes.

Flexibler Schutz, sorgfältig entwickelt

Nicht jede benötigt das gleiche Maß an Privatsphäre. Nutzer sollen selbst entscheiden können, was für sie am besten passt: Einstellungen können so vorgenommen werden, dass bestimmte Apps oder die Eingabe von Zugangsdaten für private Bereiche des Samsung Galaxy Smartphones besonders geschützt sind. Mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten können Nutzer mit Blick auf den Schutz ihrer Daten festlegen, was andere sehen können. Auch bestimmte Funktionen wie Pop-up-Benachrichtigungen können Nutzer so schützen. Die Einstellungen lassen sich individuell an die Vorlieben anpassen oder ganz deaktivieren.

Mehr als 5 Jahre an Entwicklungsarbeit, Tests und Optimierung waren nötig, um dies zu ermöglichen. Dafür hat Samsung genau analysiert, wie Menschen ihre Smartphones nutzen, was sie als privat betrachten und wie sich Sicherheit im Alltag gestalten sollte. Das Ergebnis ist eine Kombination aus Hard- und Software, die perfekt aufeinander abgestimmt sind, um die Daten der Nutzer*innen zu schützen, ohne sie bei der Nutzung zu behindern.

Mobile Privatsphäre

Dies ist ein weiterer Fortschritt in der Reihe von Samsung Galaxy Innovationen, die zur Sicherheit der Nutzer*innen beitragen können. Denn ohne starke Sicherheit kann es keine Privatsphäre geben. Seit mehr als einem Jahrzehnt bietet Samsung Knox mehrstufigen Schutz für Samsung Galaxy Geräte, von spezieller Hardware wie Knox Vault bis hin zu Schutzmaßnahmen im gesamten Ecosystem wie Knox Matrix. Diese neueste Schutzmaßnahme knüpft an das Engagement von Samsung für Sicherheit an und bietet nun Privatsphäre bis auf Pixelebene.

Privatsphäre, die Nutzer sehen können, und Sicherheit, die sie spüren können, werden bald für die neuesten Samsung Galaxy Geräte verfügbar sein.

