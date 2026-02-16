Neue Edition Amazfit T-Rex 3 Pro jetzt in 44mm
Die neue amazfit 44-mm-Edition der T-Rex 3 Pro spricht Sportbegeisterte an.
Nachdem Amazfit im September die neue T-Rex 3 Pro mit ihrem beachtlichen 48mm breiten Gehäuse lanciert hat, kommt jetzt auch die kleinere Edition der T-Rex 3 Pro im 44-mm-Format auf den deutschen Markt. Das kompakte Design bietet alle innovativen Funktionen des 48-mm-Modells, ist jedoch leichter und passt somit auch an schmalere Handgelenke.
Das zeichnet die T-Rex 3 Pro in 44 mm aus:
- Stark und leicht: Das aus Titan Grad 5 gefertigte 44 mm breite Gehäuse macht die robuste Outdoor-Smartwatch besonders widerstandsfähig und wiegt dabei nur 47 Gramm.
- Klar und sicher: Das klare 1,32-Zoll-AMOLED-Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von 3000 Nits und passt sich automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse an. Außerdem: Nachtmodus, Handschuhmodus, Taschenlampe, Lautsprecher, Mikrophon und Notruf.
- Gemacht für die Extreme: Die Sportuhr läuft mit einer Akkuladung bis zu 17 Tagen, besteht Temperaturen von -30 °C bis +70 °C und eignet sich mit einer Wasserdichtigkeit von 10 ATM für Tauchgänge bis zu 45 Metern Tiefe.
- Hohe Präzision: 6 Satellitensysteme und eine doppelte zirkular polarisierte Antenne sorgen für eine präzise Erfassung von Entfernung, Tempo und Geschwindigkeit. Der neuste BioTracker 6.0 PPG-Sensorsgewährleistet das genaue Tracking von Training und Gesundheitsdaten.
- Innere Uhr: Gas geben oder Regenerieren? Der BioCharge Energy Score zeigt in Echtzeit den individuellen Ermüdungsgrad an. Während des Ausdauertrainings kann so sogar die aktuelle Leistung mit früheren Trainingseinheiten verglichen werden.
- Flexibel: Die T-Rex 3 Pro 44 mm bietet über 180 Sportmodi sowie die Anbindung an Peripheriegeräte (Herzfrequenzgurt, Tachometer u.a.) und externe Anbieter, darunter neu auch Stryd.
Die 44-mm-Edition der T-Rex 3 Pro kommt in zwei Schritten auf den deutschen Markt: Seit Ende Oktober erhältlich ist die Schwarz-Gold-Edition; Mitte November folgt die Version in Arktis-Gold. Der UVP für die Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm liegt bei € 399,90.