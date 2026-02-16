Neue Edition Amazfit T-Rex 3 Pro jetzt in 44mm

Die neue amazfit 44-mm-Edition der T-Rex 3 Pro spricht Sportbegeisterte an.

Nachdem Amazfit im September die neue T-Rex 3 Pro mit ihrem beachtlichen 48mm breiten Gehäuse lanciert hat, kommt jetzt auch die kleinere Edition der T-Rex 3 Pro im 44-mm-Format auf den deutschen Markt. Das kompakte Design bietet alle innovativen Funktionen des 48-mm-Modells, ist jedoch leichter und passt somit auch an schmalere Handgelenke.

Das zeichnet die T-Rex 3 Pro in 44 mm aus:

Stark und leicht : Das aus Titan Grad 5 gefertigte 44 mm breite Gehäuse macht die robuste Outdoor-Smartwatch besonders widerstandsfähig und wiegt dabei nur 47 Gramm .



: Das aus gefertigte 44 mm breite Gehäuse macht die robuste Outdoor-Smartwatch besonders widerstandsfähig und wiegt dabei . Klar und sicher : Das klare 1,32-Zoll-AMOLED-Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von 3000 Nits und passt sich automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse an. Außerdem: Nachtmodus, Handschuhmodus, Taschenlampe , Lautsprecher, Mikrophon und Notruf.



: Das klare erreicht eine Spitzenhelligkeit von und passt sich automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse an. Außerdem: Nachtmodus, Handschuhmodus, , Lautsprecher, Mikrophon und Notruf. Gemacht für die Extreme : Die Sportuhr läuft mit einer Akkuladung bis zu 17 Tagen , besteht Temperaturen von -30 °C bis +70 °C und eignet sich mit einer Wasserdichtigkeit von 10 ATM für Tauchgänge bis zu 45 Metern Tiefe.



: Die Sportuhr läuft mit einer , besteht Temperaturen von und eignet sich mit einer Wasserdichtigkeit von für Tauchgänge bis zu 45 Metern Tiefe. Hohe Präzision : 6 Satellitensystem e und eine doppelte zirkular polarisierte Antenne sorgen für eine präzise Erfassung von Entfernung, Tempo und Geschwindigkeit. Der neuste BioTracker 6.0 PPG-Sensors gewährleistet das genaue Tracking von Training und Gesundheitsdaten.



: e und eine doppelte zirkular polarisierte Antenne sorgen für eine präzise Erfassung von Entfernung, Tempo und Geschwindigkeit. Der neuste gewährleistet das genaue Tracking von Training und Gesundheitsdaten. Innere Uhr: Gas geben oder Regenerieren? Der BioCharge Energy Score zeigt in Echtzeit den individuellen Ermüdungsgrad an. Während des Ausdauertrainings kann so sogar die aktuelle Leistung mit früheren Trainingseinheiten verglichen werden.



Gas geben oder Regenerieren? Der zeigt in Echtzeit den individuellen Ermüdungsgrad an. Während des Ausdauertrainings kann so sogar die aktuelle Leistung mit früheren Trainingseinheiten verglichen werden. Flexibel: Die T-Rex 3 Pro 44 mm bietet über 180 Sportmodi sowie die Anbindung an Peripheriegeräte (Herzfrequenzgurt, Tachometer u.a.) und externe Anbieter, darunter neu auch Stryd.

Die 44-mm-Edition der T-Rex 3 Pro kommt in zwei Schritten auf den deutschen Markt: Seit Ende Oktober erhältlich ist die Schwarz-Gold-Edition; Mitte November folgt die Version in Arktis-Gold. Der UVP für die Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm liegt bei € 399,90.