Xiaomi und Leica setzen ihre Technologiepartnerschaft fort

Die neue Xiaomi 15T Serie – mit dem Xiaomi 15T und dem Xiaomi 15T Pro

Mit der neuen Xiaomi 15T Serie – bestehend aus dem Xiaomi 15T und dem Xiaomi 15T Pro – wollen Xiaomi und die Leica Camera AG ihre Technologiepartnerschaft fortsetzen; erweitert wird das gemeinsame Portfolio um zwei weitere Smartphones mit Leica Optik. Die Xiaomi 15T Serie soll exemplarisch für die konsequente Verbindung aus innovativer Smartphone-Technologie und der Bildästhetik von Leica stehen.

Im Zentrum des fotografischen Erlebnisses steht bei beiden Modellen die Hauptkamera mit Leica Summilux Objektiv – ausgestattet mit einer hohen Lichtstärke (f/1.7 beim Xiaomi 15T, f/1.62 beim Xiaomi 15T Pro) und abgestimmt auf die jeweiligen High-End-Sensoren. Das Xiaomi 15T Pro verfügt zudem über ein leistungsstarkes Leica Vario-Summilux 1:1.62–3.0/15–115 ASPH.-Objektiv. Mit Brennweitenäquivalenten von 15 mm bis 230 mm eröffnet es neue kreative Möglichkeiten – von dramatischen Ultraweitwinkelaufnahmen bis zu detailreichen Porträts im Super-Telebereich. Mit dem neuen Leica 5x Pro Teleobjektiv feiert in der Xiaomi T Serie eine Innovation Premiere: Das Xiaomi 15T Pro ermöglicht einen fünffachen optischen Zoom, einen zehnfachen optischen Zoom und eine bis zu zwanzigfache Ultra-Vergrößerung. Damit lassen sich ebenso eindrucksvolle Landschaften wie feinste Details mit höchster Präzision festhalten. Ergänzt wird das System durch eine 32-Megapixel-Frontkamera, die in beiden Modellen für Porträts, Selfies und Videotelefonie eingesetzt wird. Beide Modelle bieten exklusive Leica Bildmodi, darunter den beliebten „Leica Authentic Look“ für natürliche Farbwiedergabe sowie den „Leica Vibrant Look“ mit intensiver Farbtiefe. Dazu kommt der „Master Portrait Modus“ mit neu entwickelten Bokeh-Effekten für ausdrucksstarke Porträts. Ergänzt wird dies durch den eigens entwickelten „Leica Street Photography Mode“, der einen schnellen Zugriff auf ikonische Brennweiten wie 28 mm, 35 mm und 50 mm ermöglicht – beim Xiaomi 15T Pro zusätzlich um 75 mm und 135 mm erweitert.