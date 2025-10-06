7. Oktober 2025

Xiaomi und Leica setzen ihre Technologiepartnerschaft fort

6. Oktober 2025 Volker Wachs
Xiaomi 15T Serie

Die neue Xiaomi 15T Serie – mit dem Xiaomi 15T und dem Xiaomi 15T Pro

Mit der neuen Xiaomi 15T Serie – bestehend aus dem Xiaomi 15T und dem Xiaomi 15T Pro – wollen Xiaomi und die Leica Camera AG ihre Technologiepartnerschaft fortsetzen; erweitert wird das gemeinsame Portfolio um zwei weitere Smartphones mit Leica Optik. Die Xiaomi 15T Serie soll exemplarisch für die konsequente Verbindung aus innovativer Smartphone-Technologie und der Bildästhetik von Leica stehen.

Im Zentrum des fotografischen Erlebnisses steht bei beiden Modellen die Hauptkamera mit Leica Summilux Objektiv – ausgestattet mit einer hohen Lichtstärke (f/1.7 beim Xiaomi 15T, f/1.62 beim Xiaomi 15T Pro) und abgestimmt auf die jeweiligen High-End-Sensoren. Das Xiaomi 15T Pro verfügt zudem über ein leistungsstarkes Leica Vario-Summilux 1:1.62–3.0/15–115 ASPH.-Objektiv. Mit Brennweitenäquivalenten von 15 mm bis 230 mm eröffnet es neue kreative Möglichkeiten – von dramatischen Ultraweitwinkelaufnahmen bis zu detailreichen Porträts im Super-Telebereich. Mit dem neuen Leica 5x Pro Teleobjektiv feiert in der Xiaomi T Serie eine Innovation Premiere: Das Xiaomi 15T Pro ermöglicht einen fünffachen optischen Zoom, einen zehnfachen optischen Zoom und eine bis zu zwanzigfache Ultra-Vergrößerung. Damit lassen sich ebenso eindrucksvolle Landschaften wie feinste Details mit höchster Präzision festhalten. Ergänzt wird das System durch eine 32-Megapixel-Frontkamera, die in beiden Modellen für Porträts, Selfies und Videotelefonie eingesetzt wird. Beide Modelle bieten exklusive Leica Bildmodi, darunter den beliebten „Leica Authentic Look“ für natürliche Farbwiedergabe sowie den „Leica Vibrant Look“ mit intensiver Farbtiefe. Dazu kommt der „Master Portrait Modus“ mit neu entwickelten Bokeh-Effekten für ausdrucksstarke Porträts. Ergänzt wird dies durch den eigens entwickelten „Leica Street Photography Mode“, der einen schnellen Zugriff auf ikonische Brennweiten wie 28 mm, 35 mm und 50 mm ermöglicht – beim Xiaomi 15T Pro zusätzlich um 75 mm und 135 mm erweitert. 

Tags:

More Stories

Samsung und OpenAI kündigen strategische Partnerschaft an

Samsung und OpenAI kündigen strategische Partnerschaft an

6. Oktober 2025 Bernhard Reimann

Supertele-Zoomobjektiv der Panasonic Lumix S

6. Oktober 2025 Volker Wachs
Panasonic LUMIX TZ99 jetzt in Weiß

Panasonic LUMIX TZ99 jetzt auch in Weiß

16. September 2025 Volker Wachs
Canon EOS C50 für Cideo-Profis

Canon EOS C50, kompakt und leistungsstark

10. September 2025 Volker Wachs
Samsung Galaxy A17 5G mit großem Display und viel Speicher

Samsung Galaxy A17 5G mit großem Display und viel Speicher

1. September 2025 Bernhard Reimann
Dr. Markus Naegeli wird neuer Geschäftsführer Canon Deutschland

Dr. Markus Naegeli wir neuer Geschäftsführer Canon Deutschland

29. August 2025 Volker Wachs