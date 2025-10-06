LG präsentiert weltweit ersten 6K-Monitor mit Thunderbolt 5

Er ermöglicht ein schnelleres und intelligenteres Arbeiten, indem er eine ultrascharfe 6K-Auflösung (6.144 x 3.456) mit außergewöhnlicher Farbgenauigkeit und Hochgeschwindigkeitskonnektivität kombiniert.

Originalgetreue Bildwiedergabe für Video- und Bildbearbeitung

Der 32U990A-S der UltraFine-Familie wurde bereits mit dem CES 2025 Innovation Award und dem iF Design Award 2025 ausgezeichnet. Sein 32 Zoll 6K Nano IPS Black Display verfügt über eine Pixeldichte von 224 PPI und liefert schärfere, klarere Texte und präzise visuelle Details. Der UltraFine evo 6K ist werkseitig für eine konsistente Farbdarstellung unter macOS kalibriert und deckt 98 % des DCI-P3-Farbraums sowie 99,5 % von Adobe RGB ab. Dies gewährleistet eine originalgetreue Bildwiedergabe für die Video- und Bildbearbeitung sowie die Druckproduktion. Der Bildschirm ist VESA DisplayHDR 600-zertifiziert und sorgt mit gleichmäßiger Helligkeit und realistischen Farben für optimale Bedingungen bei Grafik- und Videobearbeitungen. Zusätzlich ist der Studio-Modus1 mit drei voreingestellten Farboptionen für Mac-Geräte verfügbar.

Riesige Bildschirmfläche über Dual-Konfiguration

Werden zwei UltraFine evo 6K-Monitore in einer Dual-Konfiguration eingerichtet, erhalten Anwender einen riesigen Arbeitsbereich, welcher fast der fünffachen Bildschirmfläche eines einzelnen 4K-UHD-Monitors entspricht. Ein besonderer Vorteil für Thunderbolt-basierte Systeme ist, dass eine solche Multi-Monitor-Konfiguration einfach über Daisy-Chaining realisiert werden kann. Dies erhöht die Multitasking-Effizienz und optimiert digitale Arbeitsabläufe.

Nahtloser Betrieb über Systeme und Geräte hinweg

Der neue Monitor dient auch als professioneller Hub mit integriertem KVM-Switch und Multi-Port-Konnektivität. So wird ein nahtloser Betrieb über Mac- und Windows-basierte Systeme hinweg möglich: Während sich Kreative mobile Inhalte im optimalen Format anzeigen lassen, können sie parallel an Produktionsaufgaben arbeiten. Darüber hinaus fungiert der UltraFine evo 6K-Monitor als Hochgeschwindigkeits-Hub für SSDs, eGPUs und andere Peripheriegeräte. Mit einer unidirektionalen Datenübertragungsrate von bis zu 120 Gbit/s – dreimal schneller als Thunderbolt 4 – unterstützt er Echtzeit-4K-Rendering und die schnelle Übertragung von 8K-RAW-Videodateien, wodurch sich der 32U990A-S ideal für KI-gestützte Videobearbeitung und Upscaling-Workflows eignet.

Minimalistische Ästhetik und vielfältige Ergonomie

Das neue, 4-seitige nahezu randlose Gehäuse-Design des Monitors in Kombination mit dem minimalistischen L-Standfuß verbindet moderne Ästhetik mit einem beeindruckenden Nutzererlebnis. Ergonomische Höhen-, Neigungs- und Pivot-Einstellungen ermöglichen ein komfortables Arbeiten über lange Zeiträume – ideal für die Produktion von Hochformaten für YouTube Shorts oder Instagram Reels. Dank Thunderbolt 5 wird zudem der Kabelsalat reduziert, sodass der Arbeitsplatz aufgeräumt bleibt und flexible Konfigurationen mit mehreren Monitoren möglich sind.

Der LG UltraFine evo 6K Monitor ist ab Ende Oktober zum Preis von 1.999 Euro erhältlich.

