Samsung erweitert Notebook-Lineup

Samsung stellt zwei neue Geräte der Galaxy Book-Familie vor: Das Samsung Galaxy Book4 Edge mit 15,6 Zoll Bildschirmdiagonale reiht sich nahtlos in das bestehende Angebot ein. Das Samsung Galaxy Book5 ergänzt die gleichnamige Geräteserie um ein weiteres, leistungsstarkes Modell.

Samsung erweitert die Samsung Galaxy Book-Serie um zwei Notebooks, die ihre Nutzer*innen bei kreativer und leistungshungriger Arbeit ausdauernd unterstützen können. Beide Notebooks zeigen Details auf 15,6 Zoll großen Displays in scharfer Bildqualität. Damit sind sie leicht und handlich, haben aber dennoch einen großen Screen. Mit 16 Millionen Farben und einer Bildwiederholrate von bis zu 60 Hz sind Farben brillant und Videos flüssig. Dank der Antireflexionsbeschichtung bleiben die Bildschirme auch im Freien und bei hellem Licht gut zu sehen.

Viel Leistung dank starker Prozessoren

Im Samsung Galaxy Book4 Edge (15,6 Zoll) arbeitet der schnelle Qualcomm Snapdragon X-Prozessor und bietet Nutzern dank einer starken NPU bis zu 45 TOPS. Das Samsung Galaxy Book5 wird von einem Intel Core Ultra-Prozessor der Arrowlake-Architektur angetrieben.

Spitzenleistung erfordert einen Spitzen-Akku: Mit dem Samsung Galaxy Book5 können Nutzer bis zu 18 Stunden arbeiten, ohne aufzuladen, der Akku im Samsung Galaxy Book4 Edge (15,6 Zoll) mit Snapdragon X Prozessor hält bis zu 28 Stunden durch. Dank bis zu 45 W Laden sind beide Notebooks auch nach kurzer Zeit an der Steckdose wieder einsatzbereit.

AI dank Copilot+-Taste auf Knopfdruck

Beide Notebooks bieten Nutzern den vollen Umfang an Galaxy AI-Funktionen, über die eigens dafür geschaffene Taste lassen sich schnell und bequem Aufgaben an den integrierten Copilot delegieren. Für manche Tasks ist nicht einmal eine Verbindung zum Internet nötig: Die Galaxy Books erledigen die Aufträge intern und die Daten bleiben auf dem Gerät. Die AI-Funktionen von Samsung Galaxy Smartphones können über „Smartphone-Link“ auf den großen Screen geholt werden. Einfach auf dem Bild in der Smartphone-Galerie über Circle to Search mit Google das Kleid der letzten Fashion Week einkreisen, um an ein Schnittmuster zu gelangen, oder nach einem Meeting die wichtigsten Informationen über den Notizen-Assistent zusammengefasst bekommen.

Nahtlose Einbindung in das Galaxy Ecosystem

Reichen die 15,6 Zoll mal nicht aus, um alle wichtigen Informationen auf einen Blick zu sehen, lässt sich der Screen des Samsung Galaxy Book4 Edge (15,6 Zoll) und des Galaxy Book5 per Second Screen um ein Samsung Galaxy Tab oder Smartphone erweitern. Alle verbundenen Geräte können dann komfortabel über die Tastatur des Samsung Galaxy Books gesteuert werden. So sind Nachrichten schnell und bequem beantwortet – ganz, ohne das Smartphone in die Hand zu nehmen.

Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy Book4 Edge (15 Zoll) wird in Gray mit 16 GB RAM und 256 GB oder 512 GB Speicher verfügbar sein. Das Samsung Galaxy Book5 wird es in Saphire Blue in zwei Versionen geben: mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher und mit 16 GB RAM und 512 GB internem Speicher.

Das Samsung Galaxy Book4 Edge (15 Zoll) ist zu folgenden UVP-Preisen erhältlich: Das Samsung Galaxy Book4 Edge (15 Zoll) mit 16 GB RAM, 512 GB Speicher und Intel Core Ultra 7 255U für 1.249 €, das Samsung Galaxy Book4 Edge (15 Zoll) mit 16 GB RAM, 512 GB RAM und Intel Core Ultra 5 255U für 1.149 € und das Samsung Galaxy Book4 Edge (15 Zoll) mit 8 GB RAM, 256 GB RAM und Intel Core Ultra 5 255U für 1.049 €. Das Samsung Galaxy Book5 ist zu folgenden Preisen erhältlich: Das Samsung Galaxy Book5 mit 16 GB RAM, 256 GB RAM und Qualcomm Snapdragon X für 869 € und das Samsung Galaxy Book5 mit 16 GB RAM, 512 GB RAM und Qualcomm Snapdragon X für 969 €.

