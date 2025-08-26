Samsung Galaxy Tab S10 Lite fürs kleine Budget

Samsung hat das neue Galaxy Tab S10 Lite vorgestellt. Das Tablet bietet Nutzern einen großen Funktionsumfang und großartige Technik, ohne ein Loch in das Budget zu reißen.

Dank großem Display und dem mitgelieferten S Pen unterstützt das Samsung Galaxy Tab S10 Lite produktives Arbeiten und ermöglicht es, der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Erweitert um smarte Features und die nahtlose Einbindung in das Galaxy Ecosystem, ist es ein beeindruckendes Produkt für preisbewusste Nutzer.

Inhalte auf dem hellen Display genießen

Auf dem 10,9 Zoll großen Display können alle Shows und Filme in satten Farben und klaren Details gestreamt werden. Nutzer können ihre Lieblingsinhalte auf einem flüssigen Screen genießen, die sich dank Vision Booster und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 600 Nits komfortabel an die Nutzung drinnen und draußen anpasst. Gleichzeitig sorgt eine geringere Blaulichtemission für angenehmen Sehkomfort, auch bei längeren Serienmarathons².

Starker Prozessor und Akku für ausgedehnte Nutzung

Der verbaute Exynos 1380 Prozessor sorgt im Inneren dafür, dass auch das Springen zwischen verschiedenen Apps ohne Ruckler vonstattengeht. So wird das Recherchieren von Inhalten wie zum Kinderspiel. Der 8.000 mAh große Akku vertreibt alle Sorgen über die nächste Steckdose, auch nächtliche Study-Sessions sind kein Problem für das Gerät. Und dank Schnelladen ist das Tablet auch nach nur kurzer Zeit am Strom erneut einsatzbereit.

Intelligente Funktionen für Arbeit und Kreation

Egal, ob Nutzer das Samsung Galaxy Tab S10 Lite für die Arbeit oder das Erstellen von kreativen Inhalten nutzen möchten: Dank intelligenter Features und intuitiver Tools ist es für alle Aufgaben bestens gerüstet:

• Mit dem mitgelieferten S Pen können Nutzer alle Ideen niederschreiben oder ihre Geistesblitze in Skizzen festhalten.

• Die mit der Hand geschriebenen Notizen sind schief und krumm? Nicht mehr: Der Handschrift-Modus bringt alle Notizen auf Linie – im wahrsten Sinne des Wortes.

• Mit dem Mathe-Assistenten starten junge Nutzer entspannt ins neue Schuljahr: Egal ob schnelle Notiz oder knifflige Formel – alles landet direkt im PDF und sieht nach dem Export ordentlich formatiert aus. So behalten Nutzer immer den Überblick und gehen gelassen in die nächste Klassenarbeit.

• Das Samsung Galaxy Tab S10 Lite ist ein verlässlicher Begleiter, der die verschiedensten AI-Features mitbringt. Circle to Search mit Google erlaubt die bequeme Übersetzung oder Suche nach Produkten mit einem einfachen Einkreisen auf dem Display. Dank der Galaxy AI-Taste auf dem Book Cover Keyboard ist die AI in nur einem Klick aktiviert.

• Auf dem Samsung Galaxy Tab S10 Lite haben Nutzer Zugriff auf eine Vielfalt von Apps von Drittanbietern. Neben Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion und Notion sind auch Apps wie Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook und Picsart verfügbar und bieten die eine große Palette an Funktionen, um Ideen vom Reißbrett in die Wirklichkeit zu transportieren.

Die Apps sind Teil der exklusiven Vorteile, die Nutzer mit dem Samsung Galaxy Tab S10 Lite haben. In dem Paket enthalten sind eine einjährige, kostenfreie Vollversion von Goodnotes, ein sechs Monate langes Probeabo von Clip Studio Paint mit einem 20 %-Rabatt auf das Voll-Abo und ein 66 %-Rabatt auf LumaFusion mit kostenlosen Creator Pass für einen Monat. Notion ist für den ersten Monat gratis, inklusive Notion AI.

Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy Tab S10 Lite wird ab dem 04. September in den drei Farben Gray, Silver und Coralred angeboten.

Für das Samsung Galaxy Tab S10 Lite mit 5G liegen die UVP bei 459 € (128 GB Speicher) und 529 € (256 GB Speicher), für die Variante mit Wi-Fi bei 399 € (128 GB Speicher) und 469 € (256 GB Speicher).

Angebote Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Kunden, die das neue Samsung Galaxy Tab S10 Lite bis zum 6. Oktober im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App kaufen, erhalten bis zu 330 € Ankaufswert bei Eintausch eines Altgeräts¹⁸ sowie bei Eintausch eines beliebigen Altgeräts mindestens 70 € als Vorabzug direkt im Warenkorb. Ein Smart Book Cover gibt es außerdem gratis dazu. Zusätzlich erhalten Kund*innen 10 % Rabatt, wenn sie den Code „NEU2025“ einlösen. Kund*innen, die ein neues Galaxy Tab S10 Lite kaufen, erhalten als Bundleangebot 30 % Rabatt auf Accessories, 15 % Rabatt auf ausgewählte Galaxy Buds sowie 10 % Rabatt auf ausgewählte Galaxy Watches¹⁹.

Wenn Kunden sich für das Loyalitätsprogramm „Samsung Members“ anmelden, erhalten sie zusätzlich einen exklusiven Vorteil von 10 % Rabatt auf das neue Galaxy Tab S10 Lite.

Des Weiteren entscheiden Kunden im Samsung Online Shop oder der Samsung Shop App selbst, ob sie ihr Gerät mit 0 % effektivem Jahreszins und einer Laufzeit von bis zu 36 Monaten finanzieren oder einen passenden Mobilfunktarif auswählen.

www.samsung.de