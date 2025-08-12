ASUS ExpertBook PM1 setzt neue Maßstäbe

Entwickelt für hervorragende Leistung, ist das PM1 angetrieben von einem bis zu AMD Ryzen 7 Prozessor. Es hat eine Speicherkapazität von bis zu 1 TB mit Dual-SSD-RAID-Unterstützung, die für verbesserte Datensicherheit und einen schnelleren Betrieb sorgt. Abgerundet wird der Laptop durch sein durchdachtes Design und das schlanke Gewicht von nur 1,6 kg.

Die neuen ExpertBook PM1-Modelle richten sich an budgetbewusste Geschäftsleute. Sie verfügen über einen integrierten Fingerabdrucksensor sowie einen TPM 2.0-Chip zum Schutz der Privatsphäre und der Geschäftsdaten. Damit ist das ExpertBook PM1 ein vertrauenswürdiger, zuverlässiger Reisebegleiter für moderne Arbeitsabläufe.

Leistung in Perfektion

Das ASUS ExpertBook PM1 ist für jede Aufgabe bereit. Es verfügt über die gesamte Multitasking-Leistung eines bis zu AMD® Ryzen™ 7-Prozessors in Kombination mit bis zu 64 GB DDR53 und bis zu 1 TB dualer SSD-Kapazität für intensive Aufgabenerledigung und verbesserte Datensicherheit – ein Garant für die Geschwindigkeit und Sicherheit, die moderne Unternehmen benötigen.

Der neue Business Laptop besticht zudem durch ein anspruchsvolles, von der Architektur inspiriertes Design. Es zeichnet sich durch eine elegante nebelgraue Farbgebung aus. Das ExpertBook PM1 kombiniert eine angenehme Haptik mit außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit, um sicherzustellen, dass es den Strapazen des modernen Lebens standhält – im Büro, zu Hause oder unterwegs. Es profitiert von der militärischen Robustheit MIL-STD-810H. Damit hält es extremen Umweltbedingungen stand, und das bei einem Gewicht von nur 1,6 kg.

AI – die smarte Zukunft der Arbeit

Das ASUS ExpertBook PM1 ist mit mehreren AI-gestützten Funktionen ausgestattet, darunter AI-Noise-Cancelling für kristallklare Kommunikation und eine AI-Kamera für bessere Bilder in Meetings. Die Funktionen Webcam Watermark und Screen Watermark sind ebenfalls integriert. So kann beispielsweise die Visitenkarte einer Person als Wasserzeichen innerhalb des Webcam-Rahmens angezeigt werden, sodass Name, Position, Unternehmen und Kontaktinformationen immer sichtbar sind. Außerdem sorgt das Screen Watermark Tool dafür, dass Daten und Informationen von dem Moment an sicher sind, in dem der Bildschirm des ExpertBook PM1 freigegeben wird, und vertrauliche persönliche und geschäftliche Informationen geschützt werden.

Das ExpertBook PM1 profitiert zusätzlich von der Leistungsfähigkeit von Windows Copilot. Dieser alltägliche AI-Begleiter steigert die Produktivität und hilft Anwendern, Zeit zu sparen.

Starke Sicherheit für Unternehmen

ASUS ExpertGuardian schützt alle vertraulichen Daten. Die integrierten Sicherheitsfunktionen, darunter NIST SP 800-155-Konformität, ein diskreter TPM 2.0-Chip, eine physische Webcam-Abschirmung und ein Fingerabdrucksensor, bieten umfassende Sicherheit für sensible Unternehmensdaten sowie ein hohes Maß an Privatsphäre. Die verstärkte Root-of-Trust-Sicherheitsmaßnahme sorgt darüber hinaus dafür, dass kein Einbruchsversuch unbemerkt bleibt. Das Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0) bietet Schutz auf Hardware-Ebene gegen Malware und ausgefeilte Cyberattacken. Dieser fortschrittliche Sicherheitsrahmen umfasst einen Downgrade-Schutz, der BIOS-Rollbacks verhindert und das System gegen potenzielle Angriffe absichert.

Abgerundet wird das Gesamtpaket von McAfee Smart AI™ zur Erkennung und Eindämmung von Cybersecurity-Bedrohungen sowie anderer Risiken. Dieser Laptop kombiniert Sicherheitsfunktionen für Unternehmen mit AI-Tools, die sich an neu auftretende Cybersecurity-Bedrohungen anpassen und diese in Echtzeit neutralisieren.

Der ASUS Business Support ist ebenfalls mit dem ExpertBook PM1 erhältlich und umfasst eine Garantieverlängerung von bis zu fünf Jahren für kommerzielle PCs, eine internationale Garantie, einen lokalen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, eine VIP-Hotline und mehr.

Das ASUS ExpertBook PM1 (PM1503) ist ab sofort ab 495 Euro verfügbar.

www.asus.de