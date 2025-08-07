8. August 2025

Aus AVM wird Fritz!

7. August 2025 Bernhard Reimann
Der Berliner Kommunikationsspezialist AVM firmiert künftig unter dem Markennamen FRITZ!. Mit der Umfirmierung setzt das Unternehmen konsequent auf die starke Markenbekanntheit und die hohe Beliebtheit seiner erfolgreichen FRITZ!-Produkte.

AVM firmiert um – Das Unternehmen heißt künftig FRITZ!

Die Namensänderung betrifft ausschließlich die Firmenbezeichnung – für Partner und Kunden ändert sich nichts – aus der AVM GmbH wird die FRITZ! GmbH. Mit einer Markenbekanntheit von rund 80 Prozent in Deutschland und der herausragenden Relevanz bei den Kunden gehört FRITZ! zu den bekanntesten Marken im Bereich Heimnetz, Internet und Smart Home. Währenddessen liegt die Bekanntheit der Unternehmensmarke AVM deutlich darunter. Daher präsentiert sich das Unternehmen ab sofort unter dem Namen FRITZ!, um eine klare, einheitliche und noch unmittelbarere Wiedererkennbarkeit zu schaffen.

Die Produkte tragen seit jeher die Marke FRITZ! – nun firmiert auch das Unternehmen unter diesem starken Namen. Kunden, Geschäftspartner und Lieferanten profitieren so von mehr Klarheit und einer deutlichen Zuordnung von Unternehmen und Produktwelt.

https://fritz.com

