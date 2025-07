Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 und Galaxy Watch8 im Handel

Die neuen faltbaren Smartphones von Samsung, das Samsung Galaxy Z Fold7 und das Samsung Galaxy Z Flip7 sowie die Galaxy Watch8 sind weltweit in den Verkauf gestartet.

Mit dem Samsung Galaxy Z Fold7 und dem Galaxy Z Flip7 gibt Samsung den Nutzern zwei starke Produktneuheiten an die Hand. Die beiden Geräte sind die bislang dünnsten, leichtesten und leistungsstärksten Samsung faltbaren Smartphones und das Ergebnis jahrelanger Pionierarbeit und kontinuierlicher Weiterentwicklung. Dank starker Performance und nahtlos integrierter Galaxy AI-Funktionen passen sie sich intelligent an ihre Nutzer an, reagieren in Echtzeit auf deren Bedürfnisse und unterstützen sie dabei, produktiv, kreativ und in Verbindung zu bleiben. Die großen flexiblen Displays, die leistungsstarken Kameras und die kontextbezogene AI eröffnen viele Möglichkeiten für ein nahtlos vernetztes, mobiles Leben. Und die Vorbestellungen zeigen: Der Formfaktor und die Performance sind gefragt: In Europa stieg die Zahl der Vorbestellungen im Vergleich zu früheren Modellen der Samsung Galaxy Z Fold-Serie um mehr als 50 %.

Das Samsung Galaxy Z Fold7 bringt die Features der Galaxy-Serie in Samsungs bisher dünnstes, leichtestes und zugleich leistungsstärkstes faltbares Smartphone. Auf dem großen Display können Nutzer komfortabel zocken, streamen, chatten und kreativ arbeiten.

Die Galaxy AI-Funktionen sind speziell für das Format optimiert und ermöglichen so ein reibungsloses Zusammenspiel zwischen mehreren Apps auf dem großen Bildschirm. Mit Kamera- und Bildschirmfreigabe via Gemini Live können Nutzer ganz natürlich über das sprechen, was sie gerade sehen: Einfach beim nächsten City-Trip in Hamburg ein Foto vom köstlich aussehenden Gebäck machen und die AI das Franzbrötchen erkennen und vorschlagen lassen, wo man es in der Nähe probieren kann. Dank der hochauflösenden 200-MP-Weitwinkelkamera des Samsung Galaxy Z Fold7 gelingen Aufnahmen aus nahezu jedem Blickwinkel. Nutzer erstellen einfach gelungene Fotos und Videos. Nützliche Tools wie die Generative Bildbearbeitung erleichtern die Nachbearbeitung: Das Gerät erkennt automatisch Passanten im Hintergrund und schlägt vor, diese zu entfernen, ohne dass sie manuell markiert werden müssen.

Samsung Galaxy Z Flip7: Starke Leistung im ikonischen Format

Das Samsung Galaxy Z Flip7 vereint starke Leistung und smarte Funktionen in einem ikonischen, kompakten Format. Dank des Infinity-Frontdisplay lassen sich wichtige Funktionen auf einen Blick nutzen, Nachrichten schnell checken und Selfies aufnehmen, ohne das Gerät aufzuklappen. Dank des flexiblen Formats können Kreative mit dem Samsung Galaxy Z Flip7 ganz einfach Fotos und Videos aufnehmen und teilen: von scharfen Selfies bis hin zu unterhaltsamen Clips. Nutzer behalten ihre Tasks im Blick. Now Bar liefert wichtige Infos wie den Titel des abgespielten Songs, den Trainingsfortschritt oder wann es Zeit ist zum nächsten Meeting aufzubrechen direkt auf das Infinity-Frontdisplay. Auch hier ist Gemini Live eine smarte Begleiterin: Nutzer können teilen, was ihre Kamera erfasst, und in Echtzeit mit Gemini chatten, egal ob sie Tipps für einen Ausflug mit dem Hund benötigen oder für das passende Outfit zur aktuellen Wetterlage. Im Flex-Modus ist auch ein freihändiges Gespräch mit Gemini möglich. Zusätzlichen Spaß bietet Porträt Studio für Haustiere. Damit lassen sich Fotos von Haustieren in kleine Kunstwerke verwandeln. Dabei sind kunstvolle Gemälde ebenso möglich wie 3D-Cartoons, Aufnahmen in Fischaugen-Optik oder hochwertige Porträts.

Das Samsung Galaxy Z Fold7 und das Samsung Galaxy Z Flip7 passen sich flexibel und bereichernd an den Alltag der Nutzer an. Sie vereinen Leistung, Mobilität und Design auf ihre spezielle Weise. Mit dieser Generation setzt Samsung einmal mehr einen Meilenstein im Galaxy Smartphone-Bereich: Nach Jahren der Entwicklung werden die faltbaren Samsung Galaxy Smartphones zu einer flexiblen Bühne für moderne AI-Funktionen.

Samsung Galaxy Watch8-Serie: Komfort meets Fitness Tracking in Echtzeit

Die Samsung Galaxy Watch8 und die Samsung Galaxy Watch8 Classic erweitern das Samsung Galaxy Ecosystem und bringen den innovativen Spirit der faltbaren Smartphones direkt ans Handgelenk. Ausgestattet mit moderner Sensortechnologie lässt sich die Samsung Galaxy Watch8 intuitiv und AI-gestützt nutzen und kann so zu einem aktiven und vernetzten Lebensstil beitragen. Dank ihrer dünnen Form, weichen Polsterung und des flexiblen Schnellverschlusses sitzt die Smartwatch bequem am Handgelenk und hat dabei präzisen Sensorkontakt. Der BioActive Sensor liefert Echtzeit-Einblicke und die Smartwatch gibt direkt motivierendes Feedback zu Schlaf, Stress, Ernährung und Aktivitätslevel. So können sich gute Vorsätze in motivierende, direkt spürbare Anreize verwandeln. Neu auf der Samsung Galaxy Watch8 ist der Antioxidantien-Index: Innerhalb von fünf Sekunden kann sie den Carotinoid-Spiegel messen, sodass Nutzer darauf basierend Entscheidungen für einen gesünderen Lebensstil treffen können.

Verfügbarkeit und Farben

Das Samsung Galaxy Z Fold7, das Samsung Galaxy Z Flip7, die Samsung Galaxy Watch8 und die Samsung Galaxy Watch8 Classic sind ab dem 25. Juli auf Samsung.com und in den Stores weltweit erhältlich. Das Samsung Galaxy Z Fold7 ist in den Farben Blue Shadow, Silver Shadow und Jetblack erhältlich. Exklusiv im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App werden zusätzlich die Farbe Mint sowie die 1 TB Speicher-Variante verfügbar sein. Das Samsung Galaxy Z Fold7 ist dort zu folgenden UVP-Preisen erhältlich: Das Samsung Galaxy Z Fold7 mit 256 GB für 2.099 €, das Samsung Galaxy Z Fold7 mit 512 GB für 2.219 € und das Samsung Galaxy Z Fold7 mit 1 TB für 2.519 €. Das Samsung Galaxy Z Flip7 ist in den Farben Jetblack, Blue Shadow, Coralred und im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App exklusiv in Mint und zu folgenden Preisen (UVP) erhältlich: Das Samsung Galaxy Z Flip7 mit 256 GB für 1.199 € und das Samsung Galaxy Z Flip7 mit 512 GB für 1.319 €. Das Samsung Galaxy Z Flip7 FE ist in Black oder White erhältlich, in der 128 GB-Variante zum Preis (UVP) von 999 € und in der 256 GB-Variante für 1.059 € (UVP).

www.samsung.de