Samsung Galaxy A17 5G mit großem Display und viel Speicher

Mit dem Samsung Galaxy A17 5G erweitert Samsung die beliebte Galaxy A-Serie um ein neues Modell. Ein klares FHD+ Display, ein leistungsstarker Akku, viel Speicherplatz und smarte Features machen das Gerät zu einem idealen Begleiter für den Alltag.

Mit dem Samsung Galaxy A17 5G präsentiert Samsung ein Smartphone, das alle wichtigen Anforderungen des modernen Alltags in einem stilvollen und benutzerfreundlichen Gerät vereint. Mit seinem ausgewogenen Zusammenspiel aus leistungsstarker Performance, elegantem Design und praktischen Features bietet es Nutzern ein rundum zuverlässiges Smartphone-Erlebnis.

Klare Bilder, starke Leistung und viel Platz

Das großzügige 16,91 cm / 6,7 Zoll FHD+ Super AMOLED Display des Samsung Galaxy A17 5G überzeugt mit brillanten Farben und gestochen scharfer Darstellung – ideal für Streaming, Social Media und alle Anwendungen des Alltags. Die vielseitige Triple-Kamera auf der Rückseite, bestehend aus einer 50 MP Hauptkamera, einer 5 MP Ultraweitwinkel- und einer 2 MP Makrokamera, sowie die 13 MP Frontkamera ermöglichen hochwertige Fotos und Videos, mit denen Nutzer besondere Momente und eindrucksvoll festhalten und in ihren Social-Storys teilen können.

Mit einem leistungsstarken 5.000 mAh Akku begleitet das Samsung Galaxy A17 5G seine Nutzer zuverlässig durch den Tag. Dank 25 Watt Schnellladefunktion⁴ ist das Gerät zudem im Handumdrehen wieder vollständig einsatzbereit.

In Puncto Speicher bietet das Samsung Galaxy A17 5G viel Flexibilität: Zur Auswahl stehen Varianten mit 128 GB oder 256 GB internem Speicher, der sich per microSD-Karte flexibel auf bis zu 2 TB erweitern lässt – so finden sämtliche Erinnerungen, Fotos und Videos problemlos ihren Platz.

Langfristiger Begleiter für den smarten Alltag

Das Samsung Galaxy A17 5G überzeugt mit innovativen Features, die den Alltag erleichtern. Über die Funktionstaste erhalten Nutzer schnellen und intuitiven Zugriff auf Google Gemini und damit auf smarte AI-Funktionen. Für lange Nutzung gibt es ein Update-Versprechen: Mit bis zu sechs Jahren Betriebssystem- und Sicherheitsupdates bleibt das Gerät auch langfristig zuverlässig und aktuell.

Zahlreiche praktische Funktionen wie Dark Mode, Adaptive Helligkeit, Augenkomfortmodus, Multi Window und Bildschirmzoom bieten zusätzlichen Komfort im täglichen Gebrauch. Dank IP54-Zertifizierung ist das Samsung Galaxy A17 5G zudem zuverlässig vor Staub und Spritzwasser geschützt – für ein sorgenfreies Smartphone-Erlebnis.

Das neue Samsung Galaxy A15 5G ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: Gray, Blue und Black. Das Gerät ist in der 128 GB-Version für 229 € und mit 256 GB für 309 € zu haben.

