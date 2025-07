One UI 8 Watch Update für die Samsung Galaxy Watch Ultra

Die neuen Features hat Samsung am 9. Juli mit der Galaxy Watch8-Serie vorgestellt. Mit dem Update können auch Nutzer der Samsung Galaxy Watch Ultra bald auf nützliche Funktionen wie Lauf-Coach, Gefäßbelastung und Antioxidantien-Index zugreifen. Diese neuen Funktionen sind darauf ausgelegt, Nutzer zu motivieren, gesündere Gewohnheiten zu entwickeln.

Außerdem hat Samsung mit One UI 8 Watch die Benutzeroberfläche angepasst. User*innen können jetzt auf dem kleineren Smartwatch Display die wichtigsten Informationen auf einen Blick sehen, denn die Multi-Info-Kacheln zeigen Informationen, von Fitness- und Wellnessdaten bis zum Wetter, in einer personalisierbaren Ansicht. Mit der Now Bar haben Nutzer außerdem Zugriff auf ihre aktuellen Tasks. Die Funktionen von One UI 8 Watch sind nahtlos in die robuste und leistungsstarke Samsung Galaxy Watch Ultra integriert.

Sie bleibt damit die ultimative Begleiterin von Samsung für alle Outdoor Lover. Erhältlich ist die Samsung Galaxy Watch Ultra in vier Titan-Finishes, darunter das neue Titanium-Blue. Während die Samsung Galaxy Watch8 für tägliches Tracking von Wellness und Fitness mit Komfort und Stil steht, verbindet die Samsung Galaxy Watch8 Classic moderne Tracking-Funktionen mit zeitloser Eleganz. Die Samsung Galaxy Watch8, die Galaxy Watch8 Classic und die Galaxy Watch Ultra in Titanium-Blue sind in Kürze weltweit verfügbar.

