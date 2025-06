Einfaches WLAN mit dem FRITZ!Mesh Set 4200

Mit dem FRITZ!Mesh Set 4200 stellt AVM eine neue Produktkategorie vor.

Das kompakte Set aus zwei beziehungsweise drei FRITZ!Repeatern 3000 AX lässt sich einfach an einen Router oder ein Glasfasermodem anschließen und alle Komfortfunktionen der FRITZ!-Familie mit einer sicheren Benutzeroberfläche, Gästehotspots, kostenlosen Updates und bestem Support stehen sofort zur Verfügung. Das Mesh Set funkt mit Wi-Fi 6 im Triband auf 2,4 und 5 GHz und ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 4.200 MBit/s. Damit lässt sich die maximale Bandbreite problemlos in Häusern und Wohnungen verschiedener Größen verteilen. Jeder Repeater ist zusätzlich mit zwei Gigabit-LAN-Anschlüssen für schnelles Surfen per Kabel in jedem Raum ausgestattet. Die FRITZ!Mesh Sets 4200 sind ab sofort für 329 Euro (2-pack) oder 429 Euro (3-pack) (UVP) im Handel erhältlich.

Plug & Play – an jedem Router und in jedem Netzwerk

Einmal per LAN an einen beliebigen Router oder ein Glasfasermodem (ONT) angeschlossen, stellt das FRITZ!Mesh Set 4200 sämtliche Funktionen des FRITZ! WLAN Mesh bereit. Der per LAN angebundene FRITZ!Repeater ist hier die zentrale Steuereinheit im Mesh. An dieser können Nutzer alle Einstellungen wie individuelle WLAN-Namen, Passwörter oder eine WLAN-Zeitschaltung vornehmen, aber auch ein Gastnetz erstellen und im FRITZ!OS und der MyFRITZ!App eine smarte Übersicht über das Heimnetz und alle FRITZ!-Produkte im WLAN-Mesh erhalten. Die FRITZ!Repeater des Sets können außerdem wie bislang an einer FRITZ!Box genutzt werden. Dort erweitern sie das WLAN-Mesh der FRITZ!Box, die dann als zentrale Steuereinheit fungiert.

Bestes WLAN überall

Mit den zwei Ausführungen als „2-pack“ und „3-pack“ passt sich das FRITZ!Mesh Set 4200 flexibel an die Bedürfnisse und Größe jedes Zuhauses an. Mit zwei Repeatern sind Haushalte mit bis zu 4 Zimmern auf 1 oder 2 Etagen bestens ausgestattet. Größere Wohnungen oder Häuser erhalten mit drei Repeatern auch bei mehr als 4 Zimmern in jedem Winkel besten WLAN-Empfang und den ganzen Komfort der FRITZ!-Familie.

Einfach einrichten und lossurfen

Die Inbetriebnahme des Mesh Sets erfolgt komfortabel über die MyFRITZ!App. Die App verbindet das Smartphone per QR-Code einfach über WLAN zum FRITZ!Repeater, führt die Anmeldung automatisch durch und leitet die Anwender durch die einfache Einrichtung des FRITZ!Mesh Sets 4200 einschließlich der Verbindung der weiteren FRITZ!Repeater. Nach der Einrichtung besteht in der App eine komfortable Übersicht zum Mesh und angebundenen Heimnetzgeräten mitsamt weiterer Komfortfunktionen.

FRITZ! cares

Die Sicherheit und Langlebigkeit aller FRITZ!-Produkte steht bei AVM im Fokus. Deshalb erhalten alle FRITZ!Box-Modelle und FRITZ!Repeater 5 Jahre Herstellergarantie und auch darüber hinaus kostenlose Sicherheits- und Funktionsupdates. Die FRITZ!Mesh Sets sowie die FRITZ!Box werden in Berlin entwickelt und in Europa gefertigt.

