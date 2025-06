Neue ASUS ExpertCenter P400 AiO-Serie

Der neue ASUS ExpertCenter P440/P470 All-in-One-PC kombiniert Vielseitigkeit und Sicherheit, um alle Produktivitätsanforderungen von Unternehmen zu erfüllen.

Ausgestattet mit einem bis zu Intel Core i7-Prozessor und ultraschnellem Wi-Fi 7 sorgt es für Spitzenleistung, sodass anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking reibungslos und effizient bewältigt werden können. Sein 24-/27-Zoll-Weitwinkel-FHD-Display verbessert das visuelle Erlebnis, während die einklappbare Kamera im komfortablen Design die Privatsphäre schützt. Mit dem NIST SP 800-155-konformen BIOS und dem optionalen TPM 2.02 sind Unternehmen vor potenziellen Bedrohungen geschützt. Dank der Kombination aus vielseitiger Funktionalität, reibungsloser Produktivität, umfassender Sicherheit und Effizienz mit einem unglaublichen Wert ist der ExpertCenter P400 AiO die perfekte Lösung für moderne Arbeitsumgebungen.

Erstklassige Leistung und einfache Verwaltung

Der ASUS ExpertCenter P440/P470 All-in-One-PC ist auf Leistung ausgelegt und für Unternehmen einfach zu verwalten. Er wird von einem bis zu Intel Core i7-Prozessor angetrieben, verfügt über 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und bietet zahlreiche Anschlussoptionen. So bietet er ein starkes Gesamtpaket, das jede Aufgabe bewältigt, Zeit spart und den Verwaltungsaufwand minimiert. Sein ultrakompaktes, robustes Design erfüllt die Militärstandards MIL-STD 810H und unterstützt dreifachen Speicher mit Dual-SSD-RAID, um langanhaltende Zuverlässigkeit für Unternehmen zu gewährleisten.

Die Zukunft der Arbeit ist da

Wir stellen ASUS AI ExpertMeet vor, einen intelligenten Meeting-Assistenten, der entwickelt wurde, um die Durchführung internationaler Meetings zu optimieren. Das intelligente Tool bietet fortschrittliche, AI-gestützte Anwendungen, die jede Konferenzerfahrung verbessern. ExpertMeet kümmert sich um alle wichtigen Details: die Funktion AI Meeting Minutes erfasst und organisiert die wichtigsten Diskussionspunkte automatisch, während AI Translated Subtitles Sprachbarrieren in Echtzeit überwindet. Durch die Vereinfachung des Meeting-Managements ermöglicht AI ExpertMeet Teams, intelligenter zu arbeiten und sich nahtlos zu vernetzen. Dank integrierter Intelligenz verbleiben alle vertraulichen Daten lokal auf dem Gerät, wodurch potenzielle Datenschutzrisiken minimiert werden.

Vielseitige Funktionalität

Für zusätzliche Flexibilität sind die Geräte der neuen AiO-Serie VESA-kompatibel, was eine unkomplizierte Wandmontage ermöglicht. Der optionale höhenverstellbare Standfuß (HAS) lässt sich neigen, schwenken und in der Höhe verstellen und ermöglicht so perfekte Blickwinkel im Sitzen oder Stehen. Die horizontale und vertikale Drehung ermöglicht ein dynamisches Erlebnis während Videokonferenzen. Die ExpertCenter P400 AiO-Serie ist solide gebaut und wurde gemäß den anspruchsvollsten Industrieanforderungen getestet.

ASUS ExpertGuardian: Immer aktiv, immer geschützt

Starken Schutz für sensible Daten bieten die Sicherheitsfunktionen von ASUS ExpertGuardian. Entwickelt mit einem handelsüblichen und NIST SP 800-155-kompatiblen BIOS, fünf Jahren ASUS BIOS- und Treiber-Update-Unterstützung sowie integrierter biometrischer Anmeldung mit FIDO-Authentifizierung, bietet es zusätzliche Sicherheit, um kritische Daten von Software über Firmware bis hin zu Hardware zu schützen. Darüber hinaus bietet die kostenlose 1-Jahres-Mitgliedschaft für McAfee+ Premium einschließlich McAfee Smart AI, umfassenden Schutz vor neuen Bedrohungen, sodass Sie sorglos arbeiten können.

Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Kensington Lock Slot für eine zusätzliche Sicherheitsebene für den öffentlichen Gebrauch und eine ausfahrbare Kamera im intuitiven Push-and-Pull-Design, mit dem die Kamera komplett ausgeblendet werden kann. Mit ASUS ExpertGuardian erhalten Unternehmen jeder Größe nahtlose, erstklassige Sicherheit auf jeder Ebene, sodass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Brillantes Display und sattes Audio

Das ASUS ExpertCenter P440/P470 AiO ist unser bisher schlankstes AiO, das sich durch ein randloses NanoEdge Slim-Bezel-Design mit einem beeindruckenden Screen-to-Body Verhältnis von 93 Prozent auszeichnet. Sein 24-/27-Zoll-FHD-Display bietet einen Betrachtungswinkel von 178° und eine 100-prozentige sRGB-Farbskala für lebendige, lebensechte Farben. Mit einem blendfreien Display und der TÜV Rheinland-Zertifizierung für geringe Blaulicht-Emissionen sorgt sie für optimalen Augenkomfort bei längerem Gebrauch. Abgerundet werden die AiO-Modelle von den mit Dolby® Atmos-zertifizierten dualen 5-W-Lautsprechern und einem Verstärker, die zusammen einen kristallklaren Klang für nahtlose und professionelle Interaktionen gewährleisten. Mit der AI-gesteuerten Geräuschunterdrückung und der ASUS AI-Kamera verbessert das ExpertCenter P400 AiO Videokonferenzen noch weiter. Die Zwei-Wege-Rauschunterdrückungsfunktion filtert Hintergrundgeräusche heraus und sorgt so für eine klarere Audioqualität bei Anrufen, ohne dass beide Gesprächspartner gestört werden. Die ASUS AI-Kamera sorgt für hochwertige Videoanrufe mit automatischer Hintergrundunschärfe, Lichtkorrektur und Blickverfolgung.

Preis und Verfügbarkeit

Der ASUS ExpertCenter P440 AiO PC ist ab 718 Euro verfügbar.

Der ASUS ExpertCenter P470 AiO PC startet ab 740 Euro.

www.asus.de