Zuverlässiger Schutz durch die Bosch Eyes Innenkamera II

Dazu zählt die neue Bosch Smart Home Eyes Innenkamera II: Dank intelligenter Bewegungserkennung unterscheidet die Eyes Innenkamera II Personen von anderen Bewegungen und schreckt ungebetene Gäste durch ihre lautstarke, integrierte Alarmsirene zuverlässig in die Flucht.

Bewohner werden zusätzlich umgehend über eine Push-Nachricht mit Live-Videostreaming auf dem Smartphone alarmiert. Die Sicherheitskamera bewacht das Zuhause nur dann, wenn gewünscht. Für mehr Privatsphäre lässt sich der Kamerakopf in das Gehäuse einfahren. Dazu reicht lediglich ein Fingertipp auf den Kamerakopf oder ein Klick in der Smart Camera App. Die neue Innenkamera bietet zudem vielfältige weitere Nutzungsmöglichkeiten im Bosch Smart Home System, die für mehr Sicherheit und Komfort im eigenen Heim sorgen.

Immer auf der sicheren Seite

Mit ihrer integrierten Sirene ist die Eyes Innenkamera II in sich ein kleines Alarmsystem. Betritt eine unbefugte Person bei Abwesenheit der Bewohner das überwachte Zuhause, erkennt die Sicherheitskamera dies und löst einen lautstarken Alarm aus. Die neuartige Personenerkennung kombiniert dabei intelligente Videoanalyse mit Bewegungssensoren, sodass Menschen zuverlässig von anderen Bewegungen unterschieden werden können. Damit kann die Sicherheitskamera bei Abwesenheit aktiviert werden, auch wenn zum Beispiel die Haustiere zu Hause sind. Zudem lassen sich individuelle Bewegungszonen in der App definieren, sodass nur bestimmte Bereiche überwacht und nur relevante Ereignisse einen Alarm auslösen. Im Ernstfall werden Bewohner über eine Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone über den Einbruchsversuch informiert und können umgehend die Polizei verständigen.

Die Eyes Innenkamera II liefert gestochen scharfe Full-HD Videos mit dreifach-Zoomfunktion, dank Infrarotbeleuchtung auch bei Dunkelheit, sodass sich Bewohner jederzeit ein klares Bild von der Lage machen können. Darüber hinaus ist dank integriertem Lautsprecher und Mikrofon auch ein Live Video-Streaming mit Gegensprechen möglich, so dass Nutzer über das Smartphone mit Personen im Wohnraum oder ihrem Haustier kommunizieren können.

Sicher, ohne sich beobachtet zu fühlen

Die Eyes Innenkamera II nimmt bei der Überwachung der Räumlichkeiten Rücksicht auf die Ansprüche an Privatsphäre aller Bewohner. Damit sich diese nicht beobachtet fühlen, sobald sie zu Hause sind, genügt ein einfacher Fingertipp auf den Kamerakopf oder in der App, um den Kamerakopf mechanisch abzusenken und somit die Kameralinse physisch zu bedecken. Wenn das letzte Familienmitglied das Haus verlässt, wird die Kamera auf Wunsch einfach wieder aktiviert und der Kamerakopf herausgefahren. Auch in Sachen Datensicherheit kann man sich auf die Eyes Innenkamera II verlassen. Sowohl die Speicherung der Daten als auch die Übertragung von Live-Streams werden nach höchsten Sicherheitsstandards vor unbefugtem Zugriff gesichert.

Mehr Vorteile im System

Durch eine Integration in das Bosch Smart Home System lässt sich die Kamera über Automationen und Szenarien vielseitig kombinieren und anwenden. So kann sie beispielsweise automatisch aktiviert werden, sobald Bewohner das Haus verlassen. Dabei kann beim Verriegeln der Türe mit dem smarten Türschloss automatisch das „Haus verlassen Szenario“ ausgelöst und die Kamera aktiviert werden. Zudem bietet die Eyes Innenkamera II mehr Sicherheit bei der Integration in das Bosch Smart Home Alarmsystem. So liefert sie zum Beispiel im Alarmsystem bei Einbruch, Feuer oder Wasseraustritt umgehend Livebilder.

Die Eyes Innenkamera II lässt sich einfach in ein bestehendes Smart Home System einbinden. Dabei kann sie dank ihrer Interoperabilität nicht nur in ein Bosch Smart Home System integriert, sondern auch beispielweise mit Amazon Alexa verbunden werden. Die zusätzliche Möglichkeit, das Kameravideo auch auf Amazon-Geräten anzuzeigen, rundet die Flexibilität und Kombinierbarkeit ab. Damit lassen sich die Kamerabilder aus dem Kinderzimmer auch auf dem Amazon Echo Show oder per Amazon Fire TV im Wohnzimmer streamen.

Erweiterte Geräuscherkennung mit Audio+

Die Eyes Innenkamera II unterscheidet nicht nur Personen von anderen Bewegungen. Mit der zubuchbaren Funktion Audio+3 erkennt sie mit intelligenter Audio-Analyse auch verdächtige Geräusche wie beispielsweise Glasbruch bei eingeschlagenen Fensterscheiben. Zusätzlich erkennt die Eyes Innenkamera II Alarmtöne von nicht-smarten Rauchwarnmeldern bei Rauchentwicklung. In beiden Fällen startet die Kamera sofort die Aufnahme und Bewohner werden umgehend per Push-Benachrichtigung in der App informiert, sodass sie schnell handeln können.

Das Plus an Speichermöglichkeiten mit Cloud+

Mit dem zubuchbaren Cloud+ Abonnement gewinnen Nutzer dank längerer Clips und erweitertem Cloud-Speicher mehr Flexibilität bei der Video-Aufzeichnung.4 Zum einen können statt der bisherigen 15-Sekündigen Video-Clips längere Clips von 30, 45 oder 60 Sekunden aufgezeichnet werden. So können längere Momente unterbrechungsfrei aufgezeichnet werden. Zum anderen wird die Anzahl der für 30 Tage gespeicherten Clips je Kamera auf 400 Clips verdoppelt. Die 25 wichtigsten Aufnahmen können weiterhin als Favorit gespeichert werden und sind auch nach Ablauf der 30 Tage jederzeit abrufbar.

Weitere Eigenschaften

Zugriffsgeschützte Speicherung von Clips: Speichert kostenlos 100 Clips für 7 Tage in der Cloud. Auf Wunsch erweiterbar im Paket Cloud+.

ONVIF Kompatibilität: Ermöglicht unbegrenztes Streaming auf anderen Endgeräten. Optionale NAS-Anbindung für eine lokale Speicherlösung.5

Das Stativ-Gewinde ermöglicht alternative Anbringungsmöglichkeiten.

Diagonales Sichtfeld von 143 Grad (126 Grad horizontal, 69 Grad vertikal) zur Überwachung des kompletten Raums.

Verfügbarkeiten

Eyes Innenkamera II: Ab Q4/2022 in Deutschland

Cloud+ zubuchbar ab Q4/2022 in der Bosch Smart Camera App

Preise in Deutschland

Eyes Innenkamera II 259,95 Euro inkl. 19% MwSt.

Cloud+ 2,99 Euro / Monat oder 29,99 Euro / Jahr. Die ersten 14 Tage sind kostenlos, danach monatlich kündbar.

Audio+ 1,99 Euro / Monat oder 19,99 Euro / Jahr. Die ersten 14 Tage sind kostenlos, danach monatlich kündbar. Audio+ zubuchbar ab Q4/2022 in der Bosch Smart Camera App

www.bosch-smarthome.com