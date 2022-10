Dashcam-Lösungen von Nextbase für mehr Sicherheit im Fahrzeug

Nextbase bringt drei neue Dashcam-Lösungen für den Front- und Heckbereich des Fahrzeugs für den wachsenden Dashcam-Markt in Deutschland um Kameras für die Vorder- und Rückansicht.

Alle drei neuen Modelle sind mit dem intelligenten Parkmodus ausgestattet, der das Fahrzeug automatisch beim Parken schützt, sowie mit dem Bild-in-Bild-Modus, der über den Bildschirm der Frontkamera auch als Rückfahrkamera fungiert. Alle nach vorne gerichteten Dashcam-Modelle sind dank des patentierten „Click&Go Pro“-Montagesystems kabellos anbringbar. Die drei neuen Modelle ergänzen damit das bestehende Dashcam-Portfolio der Series 2, zu dem mit der Nextbase 622GW auch die erste echte 4K-Dashcam zählt.

Dashcam mit starkem Wachstum und hoher Akzeptanz in Deutschland

Dashcams gehören mittlerweile zur der am stärksten wachsenden Produktgruppe und immer mehr deutsche Autofahrer besitzen einen stillen, elektronischen Beifahrer, der sie in kritischen Situationen am Steuer unterstützt. Laut Bitkom befürwortet sogar eine große Mehrheit der Autofahrer den Einsatz von Kameras auf dem Armaturenbrett. Auch geben deutsche Konsumenten für Dashcams im Durchschnitt 35 Prozent mehr Geld als noch im Vorjahr aus. Ein Indiz dafür, dass gerade im Verkehr zuverlässige und qualitativ hochwertige Dashcams gegenüber Billiglösungen bevorzugt werden.

Rückfahrkamera für den Überblick nach hinten

Dashcam-Module zur Aufnahme nach vorne und nach hinten werden beliebter

Mit einem Marktanteil von 52 Prozent in Deutschland ist Nextbase in einer einzigartigen Position, Markttrends zu erkennen und kundenspezifische Lösungen anzubieten. So verwenden beispielsweise über 35 Prozent der Nextbase-Nutzer in Europa neben ihrer Dashcam auch die revolutionären Rückfahrkamera-Module der Series 2. Das bedeutet, dass jede dritte Nextbase Dashcam mit einer zusätzlichen Plug-and-Pay-Kameralösung ausgestattet ist. Das Angebot reicht dabei von einer Innenraumkamera über eine Rücksichtkamera mit Zoomfunktion bis hin zu einer Heckscheibenkamera.

Richard Browning, CMO und CSO bei Nextbase, dazu: „Als Pionier auf dem deutschen Dashcam-Markt haben wir in den vergangenen Jahren ein Marktwachstum von über 450 Prozent verzeichnet. Wir erleben zurzeit eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie auch auf unseren größten Märkten – unter anderem Großbritannien – beobachtet haben. Kunden suchen zunehmend nach einem Rundumschutz für ihr Auto, da sie sich der Vorteile bewusst sind, die ihnen die Beweismöglichkeit durch eine Dashcam nach einem Verkehrsunfall bietet. Durch Partnerschaften mit Versicherern wie Die Bayerische oder mit ATU haben wir erkannt, welchen Stellenwert Dashcams in Deutschland mittlerweile haben und dass eine Absicherung des Fahrzeugs – nach hinten genauso wie nach vorne – entscheidend sein kann.“

Preise und Verfügbarkeit

Die 222X ist exklusiv bei Amazon zu einem Preis von 149,99 EUR verfügbar. Die 222XR ist bei Media Markt, Amazon sowie weiteren Händlern zu einem Preis von 149,99 EUR erhältlich. Die 320XR ist exklusiv bei Expert zu einem Preis von 169,99 EUR verfügbar. Alle drei Modelle sind ab sofort erhältlich.

https://nextbase.eu/de