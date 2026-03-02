Strategische Partnerschaft: Euronics International und PURE ELECTRIC

Euronics International und PURE ELECTRIC haben den Abschluss einer umfassenden internationalen Vereinbarung bekannt gegeben.

Die Partnerschaft sieht vor, dass die innovativen E-Scooter von PURE ELECTRIC ab sofort über das weitreichende Netzwerk der Euronics-Mitgliedsorganisationen vertrieben werden.

Mit dieser Zusammenarbeit reagieren beide Unternehmen auf die stark steigende Nachfrage nach nachhaltigen Mikromobilitätslösungen. John Olsen , CEO Euronics International, und Michael Maier , Senior Vice President Europe bei PURE ELECTRIC, betonten bei der Vertragsunterzeichnung die strategische Bedeutung dieses Schrittes.

„Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein, um das Thema Mobilität sowohl in Deutschland als auch auf internationaler Ebene weiter zu forcieren“, erklärten Olsen und Maier in einem gemeinsamen Statement. „Indem wir die technologische Vorreiterrolle von PURE ELECTRIC mit der Beratungskompetenz und der Flächendeckung von Euronics kombinieren, scha􀆯en wir einen direkten Mehrwert für Kunden, die nach smarten und ökologischen Transportmöglichkeiten suchen.“

Der Markt für E-Scooter verzeichnet in Deutschland und ganz Europa weiterhin ein dynamisches, zweistelliges Wachstum. Da urbane Räume zunehmend auf emissionsfreie Mobilität setzen, hat sich der E-Scooter als feste Säule im Pendlerverkehr und für die „letzte Meile“ etabliert. Über PURE ELECTRIC PURE ELECTRIC wurde von Adam Norris gegründet und hat sich in kürzester Zeit zu einem der weltweit führenden Hersteller in der Kategorie der Premium-E-Scooter entwickelt. Das Unternehmen verfolgt die Mission, durch technologische Innovation und herausragendes Design die Art und Weise, wie Menschen sich in Städten bewegen, grundlegend zu verändern. Mit zahlreichen Auszeichnungen für Sicherheit und Portabilität setzt PURE ELECTRIC kontinuierlich neue Standards in der Branche.