Smarte Überwachungskamera von Hama

Viele kennen das beklemmende Gefühl, nicht zu wissen, was im eigenen Garten oder der Hofeinfahrt so vor sich geht – vor allem nachts. Die smarte Überwachungskamera mit Licht und Bewegungsmelder von Hama bringt sprichwörtlich Licht ins Dunkel und macht Schluss mit Rätselraten.

In 2,5K-Auflösung liefert sie ein scharfes Livebild in Farbe und kann auf Wunsch Aufnahmen auf einer optionalen SD-Karte oder in der Cloud speichern. Dank des integrierten Spotlights ist sogar farbige Nachtsicht möglich. Alternativ sorgt die Infrarot-Nachtsicht dafür, dass man auch ganz ohne zusätzliche Beleuchtung klar erkennt, was sich im Dunkeln abspielt.

Mehr Kontrolle, weniger Fehlalarme

Die Kamera wird ohne Gateway direkt ins WLAN eingebunden und ist kompatibel mit allen gängigen Smarthome-Assistenten. Über das Zwei-Wege-Audio lässt sich problemlos mit Personen vor der Kamera sprechen – etwa mit Paketzustellenden. Praktisch: Bei Bewegungs- oder Geräuscherkennung sendet die Kamera eine Push-Benachrichtigung. Die Bewegungserkennung kann dabei auf bestimmte Bildbereiche begrenzt und so eingestellt werden, dass ausschließlich erkannte Personen eine Reaktion auslösen, während andere Bewegungen zuverlässig herausgefiltert werden.

Ungewöhnliche Aktivitäten bleiben dadurch garantiert nicht unbemerkt und die Kamera kommt dank auswählbarer Szenarien einer echten Alarmanlage erstaunlich nahe.

Weiterer Pluspunkt: das Licht der Kamera kann auch als praktische Beleuchtung genutzt werden kann. Sobald sich eine Person bewegt, schaltet es sich automatisch ein, sodass man beispielsweise das Türschloss mühelos findet. Die Kamera ist zudem nach IP65 zertifiziert und damit vollständig outdoortauglich. Sie lässt sich problemlos im Freien montieren und ist zuverlässig gegen Regen, Staub, Spritzwasser sowie typische Witterungseinflüsse wie Wind oder Schnee geschützt. Die Kamera ist für 59,- Euro verfügbar.

www.hama.de