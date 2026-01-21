Acer: Neue Chromebooks bringen mehr Power für den Schulalltag

Ausdauernd lernen: Acer Chromebook Spin 311 und Acer Chromebook 311 mit bis zu 15 Stunden Laufzeit.

Der Schulalltag ist anspruchsvoll: Geräte wandern in volle Rucksäcke, fallen auch mal vom Tisch und müssen den ganzen Tag ohne Steckdose durchhalten. Genau für dieses Szenario präsentiert Acer auf der weltgrößten EdTech-Messe BETT das Convertible Acer Chromebook Spin 311 und das klassische Acer Chromebook 311. Angetrieben vom effizienten MediaTek Kompanio 540 Prozessor liefern sie die nötige Power für interaktive Lern-Apps und MINT-Projekte, während der Akku bis zu 15 Stunden durchhält – genug Energie für den Unterricht am Vormittag und die Hausaufgaben am Nachmittag.

Mit den neuen Acer Chromebooks wird das Lernen zu einem entspannteren Teil des Alltags. Ihre Langlebigkeit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit unterstützen die Lernphasen und helfen Lehrkräften, personalisierte Lernstrategien effektiv umzusetzen. Zudem sind die Geräte extrem leicht zu administrieren Und schonen begrenzte Schul-Budgets.

Leistung und Ausdauer kompakt verpackt

Die lüfterlosen Chromebooks meistern dank MediaTek Kompanio 540 Prozessoren den Schulalltag mit Leichtigkeit und supportet auch Anwendungen wie die Minecraft Education Edition geräuschlos. Mit langer Akkulaufzeit und Schnellladefunktion sind sie ideale Begleiter für den gesamten Schultag. Während das Acer Chromebook 311 durch sein leichtes, klassisches Design punktet, bietet das Spin 311 als 360-Grad-Convertible maximale Flexibilität für Notizen und Skizzen in unterschiedlichen Nutzungsmodi. Beide Modelle verfügen über ein 11,6 Zoll (29,5 cm) HD-IPS-Display, optional mit augenschonendem Blaulichtfilter oder antimikrobiellem Gorilla Glass (beim Spin). Für modernen Unterricht sind Wi-Fi 7, Full HD-Webcams sowie eine optionale World-Facing-Kamera an Bord3. Die neue „Quick Insert“-Taste beschleunigt zudem den Zugriff auf wichtige Tools.

Robust, wartungsfreundlich und nachhaltig

Zertifiziert nach MIL-STD 810H4, überstehen die Chromebooks dank stoßfester Bumper Stürze aus bis zu 122 cm Höhe. Die spritzwassergeschützte Tastatur leitet bis zu 330 mm Flüssigkeit ab und verfügt über mechanisch verankerte Tasten, die schwer herauszulösen sind. Und wenn doch mal etwas kaputt geht, senkt das modulare Design die Betriebskosten nachhaltig: Komponenten wie die Tastatur (nur zwei Schrauben) und USB-C-Ports lassen sich im Schadensfall schnell und kostengünstig austauschen. Zudem setzen die EPEAT- und TCO-zertifizierten Geräte konsequent auf PCR-Kunststoffe und recycelbare Verpackungen.

Einfache Verwaltung mit Chrome Education Uprade

Die neuen Chromebooks sind mit dem Chrome Education Upgrade erhältlich, das die Bereitstellung, Sicherheit und IT-Verwaltung ganzer Geräteflotten vereinfacht. Es schützt sensible Daten und ermöglicht es Administratoren, Lehrern und Schülern, sich auf das Lernen zu konzentrieren. Dank Zero-Touch-Enrollment werden die Geräte automatisch in die Schulverwaltung eingebunden, sobald sie mit dem Internet verbunden sind.