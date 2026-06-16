Wechsel im ElectronicPartner Verwaltungsrat

Der ElectronicPartner Verwaltungsrat formiert sich neu. Karl Trautmann berufen

Drei der bisherigen Mitglieder verlassen das Gremium. Mit Rüdiger Haubrich und Michael Haubrich verbleiben die Vertreter der Inhaberfamilie im Verwaltungsrat und erhalten künftig Unterstützung durch Karl Trautmann.

Der Vorstand und die Gesellschafter von ElectronicPartner bedanken sich bei den ehemaligen Verwaltungsräten Annegret Franzen, Florian Seubert und Professor Stefan Feuerstein für ihr außerordentliches Engagement und die gute Zusammenarbeit.

Stefan Feuerstein

Ein besonderer Dank gilt Stefan Feuerstein, der der Familie Haubrich und ElectronicPartner seit 1983 verbunden ist und dem Unternehmen auch weiterhin beratend zur Seite stehen wird.

Mit Karl Trautmann konnte ElectronicPartner einen herausragenden Kenner der Branche und der Verbundgruppenlandschaft für den Verwaltungsrat gewinnen. Er hat bereits 34 Jahre lang auf verschiedenen Positionen entscheidend am Erfolg des Unternehmens mitgewirkt, vor allem von 2001 bis 2024 als Mitglied des Vorstands.