Samsung Smart TV Line-up erhält erneut IT-Sicherheitskennzeichen des BSI

Samsung erhält das BSI IT-Sicherheitskennzeichen für sein Smart-TV Line-Up 2026.

Samsung hat für sein gesamtes Smart TV Line-up 2026 das IT-Sicherheitskennzeichen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhalten. Die Bekanntgabe der gekennzeichneten Modelle in der BSI-Datenbank bietet Verbrauchern eine nützliche Orientierungshilfe bei der Kaufentscheidung. Denn moderne Smart TVs sind längst vernetzte Home Entertainment-Zentralen. Das macht IT-Sicherheit ebenso zu einem Kriterium, das beim TV-Kauf neben Bildqualität und Design mitgedacht wird.

Samsung macht transparente IT-Sicherheit im vernetzten Zuhause erlebbar: Das BSI hat sein IT-Sicherheitskennzeichen für das gesamte 2026er TV-Portfolio – unter anderem für Micro RGB, OLED und Neo QLED TVs – erteilt. Damit wird für Verbraucher sichtbar, dass die gekennzeichneten TV-Geräte die geltenden Anforderungen des BSI erfüllen. Die entsprechenden Produktinformationen sind über die BSI-Datenbank einsehbar.

Sicherheit als Teil des TV-Erlebnisses

Smart TVs ermöglichen heute Streaming, App-Nutzung, Gaming, personalisierte Inhalte und die Einbindung in smarte Ökosysteme. Mit dieser Vernetzung steigen auch die Erwartungen an transparente Informationen zu Daten- und IT-Sicherheit. Eine aktuelle Umfrage zeigt: der Schutz der Privatsphäre ist für 3 von 4 der befragten Deutschen ein Kriterium beim Kauf smarter Geräte. Doch nur 11 Prozent der Befragten in Deutschland gaben an, sich über Datenschutz „sehr“ gut informiert zu fühlen. Samsung setzt genau hier an und macht Sicherheit für Verbraucher*innen nachvollziehbarer.

„Fernseher sind heutzutage vernetzte und smarte Plattformen für Home Entertainment. Damit spielt Vertrauen in die Sicherheit der Geräte eine zunehmend wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics GmbH und fügt hinzu: „Für Samsung gehört Sicherheit deshalb untrennbar zu einem modernen, vernetzten TV-Erlebnis. Das IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ist für uns ein wichtiges Instrument, weil es Sicherheit sichtbar macht und Verbrauchern dabei unterstützt, sich bewusst für ein smartes Produkt mit nachvollziehbaren Sicherheitseigenschaften zu entscheiden.“

IT-Sicherheit als Orientierungskriterium

Das IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ist ein offizielles Label für digitale Produkte und Dienste, die nach anerkannten Sicherheitsstandards gestaltet werden. Es soll Verbrauchern über die IT-Sicherheitseigenschaften eines Produkts informieren und sie bei der Kaufentscheidung unterstützen. Für Smart TVs basiert das Kennzeichen auf den Anforderungen für smarte Verbrauchergeräte, darunter ETSI EN 303 645³. Hersteller, die das Kennzeichen erhalten, erklären die Einhaltung der zugrunde liegenden Sicherheitsanforderungen für die gekennzeichneten Produkte. Samsung hatte bereits 2025 als erster Anbieter das IT-Sicherheitskennzeichen für Smart TVs erhalten.

Smartes Home Entertainment braucht guten Schutz



Mit seinem Smart TV Line-up 2026 entwickelt Samsung seine Vision für vernetztes Home Entertainment weiter. Neben starken Bild-, Sound- und Bedienerlebnissen integriert Samsung AI-gestützte Funktionen in immer mehr Modelle und macht intelligente TV-Erlebnisse einem breiten Publikum zugänglich. Mit der wachsenden Vernetzung steigt zugleich die Bedeutung von IT-Sicherheit, Datenschutz und langfristiger Software-Unterstützung.



Samsung setzt deshalb auf ein mehrschichtiges Sicherheitskonzept für seine Smart TVs. Dazu zählen unter anderem die Sicherheitsplattform Samsung Knox, die zum Schutz persönlicher Daten beiträgt, sowie Maßnahmen zum Schutz der Produktintegrität, die zentrale Software- und Systemkomponenten absichern. Hinzu kommt eine langfristige Software-Unterstützung: Für sein Smart TV Line-up 2026 bietet Samsung 7 Jahre kostenlose Software-Updates. Damit können Nutzer über einen langen Zeitraum von Aktualisierungen profitieren, die unter anderem zur Stabilität, Funktionalität und Sicherheit der Geräte beitragen.



Für Samsung spiegelt das IT Sicherheitskennzeichen wieder, was das Unternehmen als Grundprinzip versteht: IT- und Datensicherheit kontinuierlich als feste Bestandteile seiner vernetzten Produkte und Services weiterzuentwickeln. Auch zahlreiche Smartphones, Tablets und Smart-Home-Geräte von Samsung tragen bereits das BSI IT-Sicherheitskennzeichen. Zu den obersten Zielen des Unternehmens gehört es, Verbraucher*innen smarte Technologien zugänglich zu machen – mit nachvollziehbaren Informationen, verlässlicher Produktunterstützung und mehr Orientierung für den digitalen Alltag.