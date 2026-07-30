Beolink-Studie:  Bei der Heimsicherheit zählen Zuverlässigkeit und Qualität statt Feature-Flut

Beim Kauf von Sicherheitskameras achten Verbraucherinnen und Verbraucher vor allem auf praktische Kernfunktionen.

Das zeigt der neue europaweite „Home Security Consumer Index“*, den Reolink im Frühjahr 2026 unter mehr als 6.000 Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Polen durchgeführt hat.

Die Ergebnisse sind ein klares Signal an die Branche“, so Michael Rief, Country Director bei Reolink Deutschland. „Verbraucherinnen und Verbraucher fragen nicht in erster Linie, wie viele Features ein Gerät bietet. Entscheidend ist, ob sie dem Gerät vertrauen können und ob es im Alltag einfach und zuverlässig funktioniert.“

Praktische Kernfunktionen sind die stärksten Kaufargumente

Bei den wichtigsten Kaufkriterien für Sicherheitskameras zeigt sich eine klare Hierarchie: An erster Stelle stehen praktische Basisfunktionen. Zu den drei wichtigsten Kriterien zählen gute Nachtsicht mit 21 Prozent, einfache Installation und Handhabung der App mit jeweils ca. 20 Prozent sowie gute Bild- beziehungsweise Videoqualität mit ca. 19 Prozent.

In Deutschland ist dieser Trend besonders ausgeprägt: Hier legen Verbraucherinnen und Verbraucher den größten Wert auf einfache Installation und unkomplizierte Kontrolle per App mit 22 Prozent beziehungsweise 20 Prozent, gefolgt von guter Nachtsicht mit knapp 20 Prozent. Diese Eigenschaften sind deutschen Befragten noch wichtiger als der Preis, der mit knapp 18 Prozent genannt wird. Das gilt auch für den Vergleich mit den meisten anderen untersuchten Ländern: Wenn es um die Heimsicherheit geht, spielen die wesentlichen Grundfunktionen einer Sicherheitslösung eine wichtigere Rolle als deren Preis.

Smart Features brauchen einen klaren Zweck

Auch bei intelligenten Funktionen zeigt sich eine klare Präferenz: Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich Features, die die tägliche Sicherheit spürbar verbessern. Besonders wichtig ist ihnen zu wissen, wer sich im Privatbereich aufhält: 77 Prozent bewerten Personenerkennung als wichtige, beziehungsweise ziemlich wichtige intelligente Funktion. Ebenfalls hoch bewertet ist der intelligente Ausschluss von Fehlalarmen. Nutzerinnen und Nutzer möchten nur bei wirklich relevanten Ereignissen benachrichtigt werden; 74 Prozent nennen entsprechende Benachrichtigungen als wichtiges oder ziemlich wichtiges Smart Feature von Sicherheitskameras.

Die Botschaft ist eindeutig: Smart Features sind nur dann relevant, wenn sie Fehlalarme reduzieren und echte Sicherheit erhöhen.

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