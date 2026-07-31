Verbatim setzt den Fokus auf Storage- & Power-Lösungen für den mobilen Alltag

Verbatim, weltweit führend bei Speicherlösungen und Computerzubehör, rückt auf der IFA 2026 Storage & Power in den Mittelpunkt des Messeauftritts.

Besucher des Verbatim-Stands 141 in Halle 3.2 erhalten einen ersten Einblick in die neuesten Produktentwicklungen des Unternehmens. Dazu zählen unter anderem eine neue Generation von GaN-Ladegeräten, kompakte Pocket SSDs mit zusätzlichen Produktivitätsfunktionen, neue Portable-Power-Lösungen sowie eine exklusive Vorschau auf den ersten vollständig kabellosen tragbaren Touchscreen-Monitor von Verbatim.

100 Watt Verbatim Ladenetzteil für Smartphone, Tablet und Notebook.

Neue GaN-Ladegeräte

Verbatim erweitert sein GaN-Portfolio um neue und verbesserte Ladegeräte für Zuhause, das Büro und unterwegs. Zu den Highlights zählen Modelle mit 65 W, 70 W, 100 W und 140 W Ladeleistung, die über ein integriertes TFT-Display zur Anzeige von Ladeinformationen in Echtzeit verfügen und USB Power Delivery 3.2 (PD 3.2) unterstützen. Ebenfalls vorgestellt wird ein besonders kompakter 100-W-GaN-Charger, der zu den kleinsten Ladegeräten seiner Leistungsklasse zählt.

Ergänzt wird das Sortiment durch Desktop-Ladestationen, Reiseladegeräte und internationale Reiseadapter, die die Vorteile moderner GaN-Technologie mit hoher Effizienz und kompakten Abmessungen verbinden.

Intelligente portable Speicherlösungen

Im Bereich Storage zeigt Verbatim die nächste Generation seiner Pocket SSDs im Mini-Format. Die kompakten Laufwerke verfügen unter anderem über integrierte Statusdisplays, USB-Hub-Funktionen sowie einen Hardware-Schreibschutzschalter. Dieser schützt gespeicherte Daten vor versehentlichem Löschen oder ungewollten Änderungen und bietet zusätzlichen Schutz vor Malware und Viren.

Portable Power und kabellose Displays

Im Bereich Portable Power präsentiert Verbatim neue Powerbanks mit Semi-Solid-State-Technologie. Diese zeichnen sich durch eine höhere Energiedichte sowie zusätzliche Sicherheitsmerkmale gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Powerbanks aus.

Clive Albers Global CEO

Ein weiteres Highlight ist die Vorschau auf einen vollständig kabellosen tragbaren Touchscreen-Monitor. Das 15,6-Zoll-Full-HD-Display verfügt über einen integrierten Akku und unterstützt die kabellose Übertragung von Bildsignalen. Dadurch kann der Monitor ohne Kabelverbindung betrieben werden und eignet sich für mobiles Arbeiten, Präsentationen und Entertainment.

Ergänzt wird der Messeauftritt durch weitere Neuheiten aus den Bereichen USB-C-Zubehör, USB-Sticks, USB-Hubs, kabellose Displaylösungen, Ladekabel und Audiozubehör.

„Die IFA ist für uns die ideale Plattform, um die Weiterentwicklung von Verbatim über den klassischen Speicherbereich hinaus zu zeigen. Mit unseren aktuellen Storage- und Power-Lösungen verbinden wir Leistung, Mobilität und Zuverlässigkeit und entwickeln Produkte, die den digitalen Alltag unserer Kunden einfacher machen“, sagt Clive Alberts , Global CEO von Verbatim.

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