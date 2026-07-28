Smartphones, auf die Display-Größe kommt es an

Europäische Nutzer wünschen sich größere Smartphone-Displays für komplexe Aufgaben.

Smartphone-Nutzer erwarten heute mehr denn je von ihren Geräten: Fast 7 von 10 Europäern (69 %) schätzen laut einer von Samsung durchgeführten Studie die Flexibilität eines schlanken Smartphones, das sich zu einem größeren Display aufklappen lässt.

Ob Multitasking zwischen Apps, Anmerkungen in Dokumenten oder Videobearbeitung: Smartphone-Nutzer stoßen auf kleinen Displays schnell an Grenzen. Laut einer von Samsung in Auftrag gegebenen Umfrage³haben 85 % der Befragten in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien bereits eine Aufgabe auf dem Smartphone begonnen und später auf einem größeren Bildschirm fortgesetzt. Fast ein Drittel (29 %) empfindet den begrenzten Platz auf dem Smartphone-Display bei komplexen Aufgaben als frustrierend. Jeder Vierte (25 %) stört es, häufig zwischen Apps oder Tabs hin und her springen zu müssen. Dieser Frust führt häufig dazu, dass Aufgaben unvollendet bleiben, vor allem Online-Einkäufe und Angebotsvergleiche (26 %), das Lesen wichtiger Dokumente (26 %) sowie die Bearbeitung von Fotos oder Videos (21 %).



Freiraum für die Momente, auf die es ankommt



Geht es um wichtige Details oder Entscheidungen, wünschen sich viele Nutzer mehr Platz auf dem Display ihres Smartphones, um Inhalte sorgfältig zu prüfen. Aus Sorge, etwas zu übersehen oder Fehler zu machen, kontrollieren sie Aufgaben mehrfach, zögern sie hinaus oder führen sie erst später fort. Besonders häufig betrifft das das Ausfüllen von Formularen (26 %), das Prüfen von Rechnungen, Verträgen oder amtlichen Dokumenten (21 %) sowie Zahlungen und Überweisungen (19 %). Hier weichen die in Deutschland befragten Nutzer signifikant vom Durchschnitt ab: Hier verschieben sogar 50 % der Befragten das Prüfen von Rechnungen, Verträgen oder amtlichen Dokumenten.



Die befragten Nutzer sehen in faltbaren Smartphones zunehmend eine praktische Lösung. Besonders häufig nennen sie folgende Vorteile:

Informationen nebeneinander vergleichen (31 %)

Aufgaben erledigen, ohne das Gerät wechseln zu müssen (30 %)

Auf einem größeren Display Videos ansehen, lesen oder spielen (29 %)

Wo Menschen den Faden verlieren



Das genutzte Gerät spielt dabei eine wichtige Rolle. Smartphones unterstützen heute immer häufiger bei alltäglichen Entscheidungen. Dank ihrer hohen Rechenleistung sind sie zu Kommandozentralen im Taschenformat geworden, mit denen sich mehrere komplexe Aufgaben parallel erledigen lassen:

Fast die Hälfte der Befragten nutzt das Smartphone, um Finanzen, Rechnungen, Bankangelegenheiten, Versicherungen oder Formulare zu verwalten (48 %).

Mehr als 4 von 10 der befragten Nutzer sehen sich darauf Inhalte an, spielen oder lesen, während sie Nachrichten schreiben oder etwas im Internet suchen (42 %).

Mehr als ein Drittel springt parallel zwischen mehreren Websites oder Social-Media-Feeds hin und her (38 %).

7 Generationen kontinuierlicher Weiterentwicklung



Verbraucher suchen zunehmend nach Geräten, die Mobilität mit einem größeren Display verbinden. Faltbare Smartphones haben sich daher von einer Nischentechnologie zu einer praktischen Lösung für Produktivität und Unterhaltung im Alltag entwickelt. Samsung hat die Kategorie vor 7 Jahren mitbegründet. Seitdem fließen von Generation zu Generation die Erfahrungen von Millionen Nutzer*innen kontinuierlich in die Weiterentwicklung ein.



Benjamin Braun , Chief Marketing Officer bei Samsung Europe, erklärt: „Jeder Mensch nutzt Technologie anders. Gleichzeitig erwarten Nutzer zunehmend, dass ihr Smartphone sie im Alltag, bei der Arbeit und beim kreativen Schaffen unterstützt. Deshalb gewinnt neben den technischen Eigenschaften auch das Design an Bedeutung. Ein Gerät sollte sich nahtlos in den Alltag einfügen und nicht erfordern, dass sich die Menschen an das Gerät anpassen. Die Umfrage bestätigt, was wir aus 7 Generationen faltbarer Smartphones und dem Austausch mit unseren Kunden gelernt haben: Im Alltag schätzen Menschen ein Smartphone im klassischen Format. Für anspruchsvollere Aufgaben wünschen sie sich jedoch mehr Platz.“

Die Ergebnisse wurden im Vorfeld des Galaxy Unpacked am 22. Juli in London veröffentlicht. Dort hat Samsung das nächste Kapitel seiner Innovationen im Bereich faltbarer Smartphones vorgestellt.