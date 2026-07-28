Audio-Bereich auf der IFA 2026 wird deutlich ausgebaut

Auf der IFA im September wird das Segment Audio nach langen Zeit wieder an Bedeutung gewinnen.

Die IFA Berlin, das weltweit größte Event für Consumer Electronics, Home Appliances und Future Tech, baut ihren Audiobereich 2026 deutlich aus. Die Fläche der Show Area wächst von knapp 2.700 auf über 3.660 Quadratmeter und ist damit deutlich größer als im Vorjahr. Vom 4. bis 8. September präsentieren internationale Marken auf dem Berliner Messegelände neue Kopfhörer, Lautsprecher, Soundbars, DJ-Technik sowie Audioprodukte für Sport, Design und Lifestyle. Zu den neuen Ausstellern gehören unter anderem Edifier, AIWA Europe, TDM, Moondrop, NGS und Ultimea.

„Audio ist längst mehr als klassisches Hi-Fi. Die Kategorie verbindet heute Technologie, Design, Sport, Entertainment und persönlichen Lifestyle. Mit deutlich mehr Fläche und zahlreichen neuen Marken schaffen wir auf der IFA 2026 mehr Raum für die vielfältige Audiowelt und machen sie unmittelbar erlebbar“, sagt Leif Lindner, CEO der IFA Management.

IFA Audio wächst auf 3.660 Quadratmeter

Nach der großen Nachfrage im vergangenen Jahr dreht die IFA 2026 den Audiobereich deutlich auf: Die Ausstellungsfläche wächst auf insgesamt ca. 3.660 Quadratmeter und schafft mehr Raum für die gesamte Bandbreite moderner Audiotechnologie. Neben klassischem Hi-Fi und professioneller DJ-Technik rücken mobile Anwendungen, Open-Ear-Kopfhörer, Home Entertainment und designorientierte Produkte stärker in den Fokus.

Von AIWA bis Moondrop: Neue Audiomarken feiern ihr IFA Debüt

Mehrere internationale Audiomarken stellen 2026 erstmals auf der IFA aus. Dazu gehören Edifier mit Kopfhörern und Lautsprechern sowie AIWA. Die japanische Traditionsmarke AIWA kehrt mit einem modernisierten Sortiment auf den europäischen Markt zurück und richtet sich damit gezielt an eine neue Generation von Hörer:innen.

Die neue Audiomarke TDM von Vybe Audio stellt mit dem TDM Neo einen Kopfhörer vor, der sich durch eine einfache Drehbewegung in einen tragbaren Lautsprecher verwandelt. Ebenfalls neu auf der IFA vertreten ist Moondrop – eine im Internet bekannte und von Anime inspirierte Audiomarke. Das Unternehmen hat seine Produktpalette inzwischen über In-Ear-Kopfhörer hinaus erweitert.

Ultimea zeigt Soundbars und Heimkinosysteme mit Dolby Atmos sowie erschwingliche Surround-Sound-Lösungen. Nach eigenen Angaben ist die Marke weltweit Marktführer im Online-Soundbar-Segment und wurde 2024 mit einem Red Dot Design Award ausgezeichnet.

AlphaTheta, JLab und Fosi Audio kehren zur IFA zurück

AlphaTheta, die Marke hinter Pioneer DJ, ist 2026 erneut auf der IFA vertreten und hat ein neues All-in-one-System angekündigt. Zudem plant das Unternehmen im Umfeld der IFA die Vorstellung neuer Kopfhörer. Ergänzt wird das Angebot durch Fosi Audio EU, JLab, Kooduu und Aqipa, die bereits in den Vorjahren auf der IFA vertreten waren.

Alle Informationen zur Show Area IFA Audio finden Sie hier: Audio | IFA Innovation For All