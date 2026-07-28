Mit dem Phone vernetzt und trotzdem ohne Kontakt?

Trotz weltweiter Vernetzung nicht die Orientierung verlieren.

„Menschen wünschen sich bei Technik mehr Orientierung. Vernetzte Produkte müssen das Leben einfacher, nicht komplexer machen.“ Sagt Bastian Strommer , Senior Head of Product Portfolio Management Consumer Electronics bei Hama.

Noch nie waren so viele Geräte miteinander verbunden wie heute. Smartphone, Smartwatch, Smart Home oder Health Tracking begleiten unseren Alltag permanent. Wie selbstverständlich vernetzte Technologien inzwischen genutzt werden, zeigen die Zahlen aus dem Hama Smart- Home-Ökosystem: 1,8 Millionen Geräte wurden bereits eingerichtet, rund eine Million davon wird regelmäßig genutzt, über 1,1 Millionen Nutzer sind registriert.

Gleichzeitig wächst bei vielen Menschen das Gefühl, den Überblick zu verlieren. Die Herausforderung besteht deshalb nicht darin, möglichst viele Funktionen bereitzustellen. Entscheidend ist die Frage, wie Technik Menschen entlasten und den Alltag einfacher machen kann.

Genau diese Entwicklung steht für Hama im Mittelpunkt des IFA-Auftritts 2026 unter dem Connect-Leitmotiv „Vernetzt, damit dein Leben einfacher wird“.

Vernetzung muss einfacher werden

Die Erwartungen an moderne Technik verändern sich. Nutzer suchen nach Lösungen, die Informationen bereitstellen, ohne zusätzliche Aufmerksamkeit einzufordern. Gleichzeitig soll Technik möglichst nahtlos funktionieren und sich flexibel in den Alltag integrieren lassen.

Deshalb setzt Hama auf Produkte, die sich unkompliziert in bestehende Technikumgebungen integrieren lassen und vorhandene Systeme sinnvoll ergänzen können. Im Smart Home unterstützen bereits drei von vier Produkten den Matter-Standard zur markenunabhängigen Vernetzung verschiedener Geräte.

Dass dieser Ansatz den Bedürfnissen der Menschen entspricht, zeigt auch das Nutzungsverhalten: Allein in der Hama Home App werden monatlich rund 30.000 neue Geräte eingerichtet, im Winter sogar bis zu 50.000. Gleichzeitig erweitern viele Anwender ihr Smart Home Schritt für Schritt. Während rund 500.000 Nutzer aktuell ein einzelnes Gerät einsetzen, nutzen bereits mehr als 235.000 Nutzer zwei und über 150.000 Nutzer drei Geräte innerhalb ihres Systems.

Auch beim Blick auf die eigene Gesundheit wächst die Nachfrage nach Lösungen, die Zusammenhänge sichtbar machen und Entscheidungen erleichtern. Unter dem Schlagwort Longevity beschäftigen sich immer mehr Menschen damit, wie sie ihre Gesundheit langfristig erhalten können – nicht erst dann, wenn Beschwerden auftreten.

Der neue Smart Ring „Ring One“ greift diesen Trend auf. Herzfrequenz, Schlaf- und Aktivitätsdaten werden kontinuierlich erfasst, ohne die ständige Präsenz eines Displays. Die Technik tritt in den Hintergrund und unterstützt Menschen dabei, ihren Alltag bewusster zu gestalten.

Künstliche Intelligenz wird persönlicher

Parallel entwickelt sich Vernetzung zunehmend in Richtung personalisierter Erlebnisse. Mit dem neuen AI-fähigen Kopfhörer und der Microsoft Word – Hama_Story_Connect.docx

Bragi Sound App zeigt Hama, wie künstliche Intelligenz über klassische Audiofunktionen hinausgehen kann. Die App passt Klangprofile automatisch an individuelle Hörgewohnheiten an und bietet zusätzliche Funktionen wie Live-Übersetzung oder eine integrierte Chat-AI.

Sicherheit, Freiheit und Orientierung

Personalisierung ist dabei nur eine Facette eines größeren Trends: Vernetzte Technik soll mehr Freiraum im Alltag schaffen. Bestes Beispiel: der Familienalltag. Eltern suchen nach Wegen, ihren Kindern mehr Selbstständigkeit zu ermöglichen und gleichzeitig erreichbar zu bleiben. Mit der neuen Kindersmartwatch greift Hama dieses Spannungsfeld auf. Video- und Sprachanrufe, Live-Standortinformationen und Sicherheitsfunktionen ermöglichen Kontakt, ohne dass Kinder bereits ein Smartphone benötigen.

Die neue Outdoor-Smartwatch „Vertex“ verfolgt einen ähnlichen Ansatz: Navigation, Offline-Karten und lange Akkulaufzeiten unterstützen Menschen dabei, sich auf ihr Erlebnis zu konzentrieren und trotzdem jederzeit orientiert zu bleiben.

Die vorgestellten Neuheiten zeigen, wie sich Vernetzung zunehmend vom technischen Feature zum alltäglichen Helfer entwickelt. Ausführliche Informationen zu den vorgestellten Produkten stellt Hama in den kommenden Wochen zur Verfügung.