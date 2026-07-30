IFA App 2026 als Download für iPhone und Android verfügbar

Persönlich Planung mit der IFA 2026 App mit Tapp auf dem Smartphone.

Persönliche Besuchsplanung, Live-Navigation und gezieltes Networking – Die IFA App macht den Messebesuch einfach, effizient und individuell

Die gesamte IFA in einer App

Von internationalen Technologiemarken über aufstrebende Start-ups bis zu neuen Produkten, Show Areas, Bühnen und Programm-Highlights: Die App dient als persönlicher Guide, führt durch das umfangreiche Angebot der Messe und bündelt alle Informationen rund um die IFA 2026. Interessante Aussteller und Programmpunkte lassen sich als Favoriten speichern und übersichtlich organisieren. Mit der persönlichen Agenda können Sessions, Keynotes, Produktpräsentationen und weitere Veranstaltungen vorgemerkt werden. So entsteht bereits vor der Anreise ein individueller Zeitplan, der sich während der IFA flexibel anpassen lässt.

Damit unterstützt die App sowohl Besucherinnen und Besucher, die sich von aktuellen Technologietrends inspirieren lassen möchten, als auch Branchenprofis, die ihren Aufenthalt gezielt an konkreten Geschäftszielen und Produktkategorien ausrichten wollen sowie Journalist:innen, die Gesprächstermine vorab vereinbaren möchten.

Push Notifications werden über aktuelle Hinweise, Live-Updates und kurzfristige Programmänderungen informieren und helfen dabei, auch an ereignisreichen Messetagen den Überblick zu behalten.

Wie Google Maps, nur für die IFA

Ein zentrales Feature ist die integrierte Blue-Dot-Navigation. Ähnlich wie bei bekannten Kartendiensten zeigt die App den eigenen Standort direkt auf dem digitalen Geländeplan an und versorgt Besucher:innen schnell mit den nötigen Informationen, um sich mühelos auf der IFA zurechtzufinden.

Nutzerinnen und Nutzer können sich zu Hallen, Bühnen, Show Areas, Ausstellerständen und Programmpunkten führen lassen. Die App bietet interaktive Grundrisse, berechnet Wegezeiten und liefert Wegbeschreibungen zu und von verschiedenen Standorten auf dem Veranstaltungsgelände.

Gerade an stark besuchten Messetagen hilft die Navigation dabei, Wege effizient zu planen, Termine pünktlich zu erreichen und auch bisher unbekannte Bereiche der IFA zu besuchen. Damit wird die App zum digitalen Wegweiser für alle, die ihre Zeit auf der IFA effizient nutzen und möglichst viele Highlights entdecken möchten.

Digitales Networking für mehr relevante Kontakte

Für Fachbesuchende und registrierte Teilnehmende bietet die IFA App zusätzliche Networking-Funktionen. Nutzerinnen und Nutzer können gezielt nach Kontakten suchen, die zu ihren Geschäftszielen passen, direkt über die App Nachrichten austauschen sowie persönliche Meetings anfragen und verwalten. Diese Funktion können Journalist:innen beispielsweise nutzen, um sich mit Vertreter:innen von Ausstellern zu verbinden.

Die App empfiehlt zudem relevante Networking-Möglichkeiten, indem sie Personen und Kontakte auf der Grundlage der Interessen, des Profils und der Aktivitäten der Nutzenden innerhalb der App vorschlägt.

Damit beginnt das Networking nicht erst auf dem Messegelände. Relevante Kontakte können bereits vor der IFA identifiziert und angesprochen werden. Während der Veranstaltung unterstützt die App bei der Koordination der Gespräche, anschließend können neu geknüpfte Beziehungen weitergeführt werden.

Die App schafft damit eine digitale Verbindung zwischen dem physischen Messeerlebnis und dem internationalen IFA-Netzwerk – vor, während und nach der Veranstaltung.

„Die IFA bringt Menschen, Marken und Ideen aus aller Welt zusammen. Mit der IFA App beginnt dieses Erlebnis bereits vor dem ersten Messetag. Sie hilft unseren Besucherinnen und Besuchern, relevante Inhalte und Kontakte zu finden und ihre Zeit auf der IFA bestmöglich zu nutzen. Von der ersten Planung über die Navigation auf dem Gelände bis zum persönlichen Geschäftstermin begleitet die App durch das gesamte IFA-Erlebnis“, sagt Leif Lindner , CEO der IFA Management GmbH.

In wenigen Schritten startklar

Registrierte Teilnehmende können ihren Account mit der bei der Registrierung verwendeten E-Mail-Adresse und ihrer persönlichen Badge-ID aktivieren. Bei der erstmaligen Anmeldung wird mithilfe der Badge-ID ein Account eingerichtet und ein persönliches Passwort festgelegt.

So funktioniert die Einrichtung:

1. IFA App im Apple App Store oder bei Google Play herunterladen

2. Mit der registrierten E-Mail-Adresse und Badge-ID anmelden

3. Bei der ersten Nutzung den Account aktivieren und ein Passwort festlegen

IFA App 2026 herunterladen und öffnen:

Apple App Store: https://vajos.app.link/IFA26

Google Play Store: https://vajos.app.link/IFA26