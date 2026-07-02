8. Juli 2026

Neue instax mini 13™ Sofortbildkamera jetzt verfügbar

2. Juli 2026 Volker Wachs
Sofortbild Ikone Fujifilm instax mini 12

Mit der neuen instax mini 13 bringt FUJIFILM instax die Neuinterpretation einer echten Stilikone in den Handel.

Der Nachfolger der weltweit erfolgreichen instax mini 12™ ist ab sofort erhältlich. Der perfekte Begleiter für den Sommer Die neue instax mini 13™ Sofortbildkamera wurde entwickelt, um spontane Sommermomente festzuhalten. Ob Gruppenfoto beim Gartenfest oder Schnappschuss vom Campingtrip – dank integriertem Selbstauslöser mit 2- oder 10-Sekunden-Verzögerung können alle Lieblingsmenschen Teil des Bildes werden. Die automatische Belichtungssteuerung sorgt dabei für gelungene Aufnahmen auch bei wechselnden Lichtverhältnissen, während der Selfie-Spiegel und der Nahaufnahme-Modus spontane Porträts besonders intuitiv und einfach machen. Dank automatischer Parallaxenkorrektur wird im Nahaufnahme-Modus der Sucher präzise mit dem Objektiv ausgerichtet, sodass das Motiv stets perfekt zentriert im Bild erscheint. 

Farblich passen Kameratasche für die instax mini 12


Sommer-Erinnerungen zum Anfassen Mit Sofortbildern werden Erlebnisse festgehalten, gesammelt, an Kühlschränken befestigt und als Andenken aufbewahrt. Passend zur warmen Jahreszeit ist die instax mini 13 ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 89,99 Euro in fünf fröhlichen Pastellfarben – Dreamy Purple, Frost Blue, Candy Pink, Lagoon Green und Clay White – im Handel erhältlich. Das Design überzeugt mit seiner geschwungenen Formgebung optisch und haptisch. So ist sie nicht nur eine Sofortbildkamera, sondern auch ein stylisches Accessoire für die schönsten Momente der Saison. Damit die instax mini 13 Sofortbildkamera auch in ausgelassenen Momenten stilvoll geschützt ist, sind Kamerataschen in passenden Farben zu einer UVP von 17,99 Euro erhältlich. instax mini Sofortbildfilme sind in unterschiedlichen Designs verfügbar.

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