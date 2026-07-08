Kabelloser TV-Kopfhörer mit 2,4-GHz-Funk von Hama

Hama Kopfhörer bietet perfekte TV-Akustik ohne die Familie oder die Nachbarn zu stören

Hama bietet in seinem Audio-Sortiment einen kabellosen TV-Kopfhörer, der für entspannten Fernsehgenuss sorgt. Die Lösung richtet sich an alle, die Filme, Serien oder Musik genießen möchten, ohne andere dabei zu stören. Im Mittelpunkt stehen dabei hoher Tragekomfort, eine stabile Funkverbindung und ein klarer, ausgewogener Klang.

Der TV-Kopfhörer verbindet sich nach dem Anschluss der Ladestation automatisch per 2,4-GHz-Funk mit dem Fernseher. Die latenzfreie Übertragung sorgt dafür, dass Bild und Ton jederzeit perfekt synchron bleiben. Zusätzlich lässt sich der Kopfhörer per Bluetooth mit einem Smartphone verbinden, sodass auch Musik oder andere Audioinhalte mobil und kabellos genossen werden können.

Komfort trifft auf starken TV-Sound

Für ein angenehmes Hörerlebnis reduzieren die geschlossene Bauweise und die passive Geräuschunterdrückung störende Außengeräusche. Weiche Ohrpolster, ein gepolstertes sowie individuell verstellbares Kopfband bieten auch bei längerer Nutzung hohen Tragekomfort. Über das integrierte Steuerkreuz lassen sich Lautstärke und die Sound-Modi Voice, Full und Normal bequem direkt am Kopfhörer auswählen. Die Ladestation übernimmt gleichzeitig das Laden, die Signalübertragung und die Aufbewahrung des Kopfhörers.

Mit dem neuen kabellosen TV-Kopfhörer bietet Hama eine praktische Lösung für entspanntes Fernsehen mit hoher Klangqualität und einfacher Bedienung.

Art.-Nr. 221848 Fernseh-Kopfhörer; UPE: 99 EUR