ElectronicPartner weitet Robotik-Offensive aus für attraktives Zukunftsgeschäft

ElectronicPartner baut seinen Robotik-Markt nun mit der Erschließung des deutschen Marktes weiter aus.

Nach dem erfolgreichen Start in Österreich und der Schweiz im Frühjahr 2026 baut ElectronicPartner seinen Einstieg in den Robotik-Markt nun mit der Erschließung des deutschen Marktes weiter aus. Durch die Kombination der IT-Expertise des eigenen Tochterunternehmen comTeam mit dem Know-how und Produktangebot von Terra Robotics eröffnet die ElectronicPartner Zentrale allen angeschlossenen Fachhändlern ein attraktives Zukunftsgeschäft und spricht potenzielle Mitgliedsbetriebe an.

Im Fokus stehen zunächst Service- und Marketing-Roboter, die Unternehmen bei alltäglichen Aufgaben unterstützen und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile bieten. Ob Reinigungsunternehmen, Einzelhandel, Gastronomie, Gesundheitswesen oder Bürogebäude: Robotik entwickelt sich zunehmend zu einer wirtschaftlich sinnvollen Investition. Der Return on Investment lässt sich in vielen Einsatzbereichen bereits heute nachvollziehen – etwa durch geringere Personal- oder Betriebskosten und effizientere Abläufe.

Dabei setzt ElectronicPartner bewusst auf die Stärken lokalen Unternehmertums. Die Mitgliedsbetriebe sind fest in ihren Regionen verankert, sehr gut vernetzt und verfügen über die Beratungskompetenz, individuelle Robotik-Lösungen bedarfsgerecht zu empfehlen und langfristig zu begleiten. So entsteht ein neues Geschäftsfeld, das auf festen Kundenbeziehungen aufbaut und gleichzeitig neue Zielgruppen erschließt.

„Was vor einigen Monaten als Idee begann, entwickelt sich zu einer länderübergreifenden Robotik-Initiative innerhalb von ElectronicPartner. Gemeinsam haben wir in kurzer Zeit die Grundlage für ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetzwerk geschaffen. Unser Ziel ist es, Robotik nicht nur verfügbar zu machen, sondern durch Beratung, Service, IT-Kompetenz und regionale Nähe dauerhaft erfolgreich im Markt zu etablieren“, sagt Matthias Assmann , Vorstand von ElectronicPartner, und ergänzt: „Auch unsere Landesgesellschaft in den Niederlanden steht bereits in den Startlöchern und wird bald in das Thema Robotik einsteigen. Dann ist unsere gesamte Organisation an Bord!“

Die Robotik-Offensive basiert auf der engen Zusammenarbeit der Unternehmen innerhalb der Verbundgruppe. Terra Robotics liefert Technologie, Produkte und technisches Know-how. Das Technologie-Netzwerk comTeam entwickelt darauf aufbauend professionelle B2B-Lösungen und bringt seine Kompetenz in den Bereichen IT-Infrastruktur, Software und Systemintegration ein. Die EP:Fachhändler nutzen ihre regionalen Netzwerke und ihre Beratungskompetenz, während MEDIMAX mit seinen großflächigen Standorten ideale Möglichkeiten bietet, Robotik-Lösungen erlebbar zu präsentieren. Auch die Mitglieder von WENDEpunkt, der auf erneuerbare Energien spezialisierten Marke der Verbundgruppe, profitieren von den neuen Angeboten und Vermarktungskonzepten.

„Robotik ist für die comTeam Partner ein attraktives neues Geschäftsfeld mit hohem Wachstumspotenzial. Gerade im B2B-Umfeld entstehen zahlreiche Anwendungen, bei denen IT- und KI-Kompetenz, Softwareverständnis, Systemintegration und Service entscheidend sind. Und: Durch die engere Zusammenarbeit mit den anderen Vertriebslinien von ElectronicPartner entstehen großartige neue Synergieeffekte im Verbund“, sagt Sven Glatter , Geschäftsführer von comTeam.

Die Umsetzung in Deutschland ist bereits in vollem Gange: In den vergangenen Wochen haben erste Webinare mit insgesamt über 100 Teilnehmenden stattgefunden. Parallel baut ElectronicPartner ein umfassendes Schulungsprogramm auf, das in den kommenden Wochen startet. comTeam plant derweil gemeinsam mit Terra Robotics eine Roadshow für Mitglieder des Technologie-Netzwerks. Im Mittelpunkt stehen Produktpräsentationen, Schulungen sowie konkrete Anwendungs- und Geschäftskonzepte für den B2B-Vertrieb.

„Unser Ziel ist es nicht, Roboter zu verkaufen, sondern Unternehmen bei der erfolgreichen Einführung und Integration von Robotik zu begleiten. Als Lösungsanbieter, Transformations- und Integrationspartner entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden individuelle Robotiklösungen – von der Beratung über die Implementierung bis hin zu Service und Betrieb. ElectronicPartner ergänzt diesen Ansatz mit seiner regionalen Stärke, seiner hohen Servicekompetenz und dem starken Netzwerk aus Fachhandel und comTeam ideal. Gemeinsam wollen wir Robotik für Unternehmen einfacher zugänglich machen und den Markt nachhaltig weiterentwickeln“, sagt Murat Arpaci , Geschäftsführer von Terra Robotics.

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