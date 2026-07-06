FUJIKINA am 10. und 11. Oktober in Köln

FUJIFILM öffnet in Köln erneut seine Türen für alle Fotografie-Begeisterten.

Fujifilm will die traditionsreiche Eventlocation Gürzenich im Herzen Kölns in eine lebendige Bühne für Kreativität, Innovation und Inspiration verwandeln.

Nach der FUJIKINA Berlin 2024 und der FUJIKINA Cologne 2025 erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm, das Profis, ambitionierte Semi-Profis und kreative Hobbyfotografen gleichermaßen begeistern soll. Workshops bieten die Möglichkeit, die fotografischen Fähigkeiten zu vertiefen, während Photo Walks zum Mitmachen und Entdecken einladen. Ein kostenloser „Check & Clean“-Service soll dafür sorgen, dass die eigene Ausrüstung in Bestform bleibt. Zudem können Besucher Fujifilm-Produkte vor Ort ausleihen und ausprobieren.

Termine und Ort: 10. und 11. Oktober 2026; 10:00 – 18:00 Uhr; Gürzenich Köln, Martinstraße 29-37, 50667 Köln

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