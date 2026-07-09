16. Juli 2026

LG UltraGear Gaming-Monitore jetzt verfügbar

9. Juli 2026 Peter Lanzendorf
LG UltraGear Gaming Monitore

Mit den UltraGear Monitoren liefert LG für jeden Gamer das passende Display.

G Electronics (LG) gibt die Verfügbarkeit seiner neuesten Gaming-Monitor-Generation bekannt. Nach der erfolgreichen Präsentation auf der LG Convention im März starten die Modelle der neuen Premium-Marke UltraGear evo sowie der High-Speed-Monitor 27GX790B nun in den Verkauf.

Für jeden Gamer das passende Display

Das Line-up bietet für jeden Anspruch das richtige Setup: Der 52G930B beeindruckt als weltweit größter 5K2K-Gaming-Monitor mit einer besonders breiten Bildfläche und 1000R-Krümmung. Das 39-Zoll-Modell 39GX950B setzt auf modernste Primary-RGB-Tandem-OLED-Technologie und ein gekrümmtes 5K2K-Display (21:9) mit Dual-Mode-Funktion. Der 27GM950B, ein 5K New MiniLED-Monitor, eliminiert störende Lichteffekte (Blooming) und perfektioniert Kontraste. Alle drei UltraGear evo-Modelle verfügen über integriertes 5K AI Upscaling zur intelligenten Bildoptimierung. Für besonders kompetitive Nutzer komplettiert der 27GX790B das Angebot – er liefert im Dual Mode Bildwiederholraten von bis zu 720 Hz.

Preise und Verfügbarkeiten im Überblick

Die neuen LG UltraGear-Monitore können über den LG Onlinestore bezogen werden. Der 52-Zoll-Bolide 52G930B ist bereits verfügbar, die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei 1.799 Euro. Auch der High-Speed-Monitor 27GX790B ist ab sofort für 849 Euro (UVP) erhältlich.

Das 39-Zoll-Modell 39GX950B lässt sich bereits für eine UVP von 1.799 Euro vorbestellen und ist ab dem 15. Juni offiziell verfügbar. Der 27-Zoll-MiniLED-Monitor 27GM950B (UVP: 1.199 Euro) startet am 15. Juni in die Vorbestellung und ist ab dem 13. Juli offiziell erhältlich.

Ergänzt wird das Line-up im Spätsommer dann noch durch den LG UltraGear 25G590B, den ersten Full-HD-Gaming-Monitor (1.920 x 1.080) mit einer nativen Bildwiederholrate von 1.000 Hz, der ab dem 30. Juli 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von voraussichtlich 999 Euro vorbestellbar sein wird.

More Stories

Analoge Fotografie mit dem guten altem Film wir immer beliebter.

Analoge Fotografie immer beliebter: „Verbraucher suchen das Erlebnis, nicht nur Perfektion“

15. Juli 2026 Volker Wachs
Hama kabelloser 2,4-GHz Funk-Kopfhörer

Kabelloser TV-Kopfhörer mit 2,4-GHz-Funk von Hama

8. Juli 2026 Peter Lanzendorf
FUJIKINA im Oktober in Köln

FUJIKINA am 10. und 11. Oktober in Köln

6. Juli 2026 Volker Wachs
Hisense S5 Deco Fernseher

Lifestyle trifft TV: Hisense stellt neue Design-TVs in 2026 vor

6. Juni 2026 Peter Lanzendorf
Neue 4K-Mäuse der Aerox 3 Wireless GEN 2-Serie

Neue 4K-Mäuse der Aerox 3 Wireless GEN 2-Serie

9. April 2026 Bernhard Reimann
EURONICS Aufsichtsrat 2026

EURONICS wählt neuen Aufsichtsrat auf der Generalversammlung 2026

3. März 2026 Peter Lanzendorf