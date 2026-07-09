LG UltraGear Gaming-Monitore jetzt verfügbar

Mit den UltraGear Monitoren liefert LG für jeden Gamer das passende Display.

G Electronics (LG) gibt die Verfügbarkeit seiner neuesten Gaming-Monitor-Generation bekannt. Nach der erfolgreichen Präsentation auf der LG Convention im März starten die Modelle der neuen Premium-Marke UltraGear evo sowie der High-Speed-Monitor 27GX790B nun in den Verkauf.

Für jeden Gamer das passende Display

Das Line-up bietet für jeden Anspruch das richtige Setup: Der 52G930B beeindruckt als weltweit größter 5K2K-Gaming-Monitor mit einer besonders breiten Bildfläche und 1000R-Krümmung. Das 39-Zoll-Modell 39GX950B setzt auf modernste Primary-RGB-Tandem-OLED-Technologie und ein gekrümmtes 5K2K-Display (21:9) mit Dual-Mode-Funktion. Der 27GM950B, ein 5K New MiniLED-Monitor, eliminiert störende Lichteffekte (Blooming) und perfektioniert Kontraste. Alle drei UltraGear evo-Modelle verfügen über integriertes 5K AI Upscaling zur intelligenten Bildoptimierung. Für besonders kompetitive Nutzer komplettiert der 27GX790B das Angebot – er liefert im Dual Mode Bildwiederholraten von bis zu 720 Hz.

Preise und Verfügbarkeiten im Überblick

Die neuen LG UltraGear-Monitore können über den LG Onlinestore bezogen werden. Der 52-Zoll-Bolide 52G930B ist bereits verfügbar, die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei 1.799 Euro. Auch der High-Speed-Monitor 27GX790B ist ab sofort für 849 Euro (UVP) erhältlich.

Das 39-Zoll-Modell 39GX950B lässt sich bereits für eine UVP von 1.799 Euro vorbestellen und ist ab dem 15. Juni offiziell verfügbar. Der 27-Zoll-MiniLED-Monitor 27GM950B (UVP: 1.199 Euro) startet am 15. Juni in die Vorbestellung und ist ab dem 13. Juli offiziell erhältlich.

Ergänzt wird das Line-up im Spätsommer dann noch durch den LG UltraGear 25G590B, den ersten Full-HD-Gaming-Monitor (1.920 x 1.080) mit einer nativen Bildwiederholrate von 1.000 Hz, der ab dem 30. Juli 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von voraussichtlich 999 Euro vorbestellbar sein wird.