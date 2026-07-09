expert präsentiert Jahresabschluss 2025/2026

expert erzielte 2026/26 einen Innenumsatz von netto 2,05 Milliarden Euro.

Im expert-Geschäftsjahr 2025/2026 (1. April 2025 bis 31. März 2026) erzielte die expert-Gruppe einen Innenumsatz zu Industrieabgabepreisen ohne Mehrwertsteuer in Höhe von 2,05 Milliarden Euro. Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen blieben zwar durch die anhaltende Konsumzurückhaltung sowie globale Konflikte herausfordernd, dennoch war das Geschäftsjahr vor allem ein Jahr der konsequenten Weiterentwicklung und Ausrichtung auf die Marktgegebenheiten.

„Die aktuellen Marktbedingungen fordern uns in besonderem Maße. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir als Kooperation eng zusammenstehen und unsere Kräfte gezielt bündeln“, erklärt Dr. Stefan Müller , Vorstandsvorsitzender der expert SE. Unter dem Leitgedanken „expert – Die Kooperation für die Zukunft“ hat expert das Geschäftsjahr genutzt, um die Kooperation konsequent weiterzuentwickeln und wichtige Weichen für die Zukunft zu stellen. Zwar verzeichnete die Kooperation im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzrückgang, gleichzeitig wurden jedoch zentrale Zukunftsthemen gezielt vorangetrieben. Den strategischen Rahmen hierfür bildet die expert-Strategie 2030+, die klare Orientierung schafft und den Fokus auf die Themen legt, die expert langfristig stärken und zukunftsfähig machen. Die für das Geschäftsjahr 2026/2027 definierten Schwerpunkte bilden dabei die Grundlage für die operativen Maßnahmen im laufenden Jahr. „Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit innerhalb der Kooperation weiter zu stärken und einen klaren Mehrwert für unsere Gesellschafter, Kunden sowie Industrie- und Dienstleistungspartner zu schaffen. Gemeinsam legen wir damit die Basis, um die Wettbewerbsfähigkeit der Kooperation langfristig zu sichern und die Zukunft des mittelständischen Fachhandels aktiv mitzugestalten“, ergänzt Dr. Müller.

Wirtschaftliche Stabilität und finanzielle Stärke

Da es sich bei expert um eine Verbundgruppe handelt, kann kein Gewinn im klassischen Sinne kommuniziert werden. Der Gradmesser für den Unternehmenserfolg ist die Gesamtbonusausschüttung an die expert-Gesellschafter. Die Gesamtbonusausschüttung fiel mit 215,9 Millionen Euro auf einem sehr hohen Niveau aus, diese Angabe entspricht 13,2 Prozent des jahresbonuspflichtigen Umsatzes. Zudem konnte die expert SE zum Bilanzstichtag 31.03.2026 erneut eine hohe Eigenkapitalquote ausweisen, die auf 30,2 Prozent gestiegen ist. Dies gilt vorbehaltlich der noch ausstehenden Zustimmung der Hauptversammlung.

„Gerade in herausfordernden Marktphasen zeigt sich die Stärke einer Kooperation. expert steht für Stabilität, Verlässlichkeit und partnerschaftliches Handeln – gegenüber unseren Gesellschaftern ebenso wie gegenüber Industrie-, Dienstleistungs- und Finanzierungspartnern. Diese Werte schaffen Vertrauen und bilden die Grundlage für langfristigen Erfolg“, sagt Daniela Schreckling , Finanzvorstand der expert SE. Im Geschäftsjahr 2025/2026 konnte expert seine wirtschaftliche Stabilität trotz Umsatzrückgang um 4,7 Prozent und anspruchsvoller Rahmenbedingungen weiter festigen. Das Konzernergebnis hat sich positiv stabilisiert und auch die Liquiditätslage bleibt solide. Daniela Schreckling betont: „Unser Geschäftsmodell verbindet die unternehmerische Stärke selbstständiger Gesellschafter mit den Vorteilen einer leistungsfähigen Kooperation.“ Diese Kombination schaffe eine belastbare Grundlage, um expert nachhaltig weiterzuentwickeln.

Marktveränderungen aktiv begleiten

„Die Marktlandschaft verändert sich rasant. Neue Wettbewerber und internationale Marktteilnehmer erhöhen den Druck auf den Handel. Deshalb investieren wir gezielt in starke Partnerschaften, klare Sortimentsstrategien und attraktive Rahmenbedingungen für unsere Gesellschafter“ erklärt Holger Pöppe , Vertriebsvorstand der expert SE.

Die europäische Handelslandschaft befindet sich weiterhin im Wandel. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Kooperation nachhaltig zu stärken, entwickelt expert seine Positionierung konsequent weiter und baut die Zusammenarbeit mit Industrie- und Dienstleistungspartnern gezielt aus.

Durch gezielte Maßnahmen in der Sortimentspolitik, den Aufbau eines fokussierten Frequenz- und eines Fachhandelssortiments sowie den konsequenten Ausbau des Onlinegeschäfts schafft expert die Voraussetzungen für weiteres Umsatzwachstum und eine höhere Wertschöpfung. Dazu zählen unter anderem die Erweiterung der Vermarktung im Bereich Weiße Ware Großgeräte, der Ausbau der Logistikkapazitäten sowie die gezielte Weiterentwicklung des Eigenmarkensortiments von KENDO und die Zusammenarbeit mit starken Industriepartnern.

„Online und stationärer Handel müssen nahtlos zusammenspielen. Deshalb setzen wir auf die richtigen Produkte, die richtigen Partner und ein Sortiment, das unsere Gesellschafter nachhaltig im Wettbewerb stärkt“, so Pöppe.

Fachberatung als Wettbewerbsvorteil

Ein weiterer Schwerpunkt der expert-Strategie 2030+ liegt auf der konsequenten Unterstützung der Gesellschafter und der Gewinnung, Entwicklung sowie langfristigen Bindung qualifizierter Mitarbeiter. Ziel ist es, optimale Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung auf der Fläche zu schaffen und die Fachberatung als entscheidenden Wettbewerbsvorteil weiter auszubauen. Dafür investiert expert kontinuierlich in praxisnahe Weiterbildungsformate und Schulungsoffensiven, die gemeinsam mit Industrie- und Dienstleistungspartnern entwickelt und gezielt an den Anforderungen des Marktes ausgerichtet werden. Auch im Kalenderjahr 2027 werden die Schulungsangebote fortgeführt und umfassen unter anderem die Bereiche Telekommunikation/PC, E-Mobility, Unterhaltungselektronik sowie Weiße Ware Klein- und Großgeräte und Siebträgermaschinen.

Service und Digitalisierung als Erfolgsfaktor im Fachhandel

„Erfolgreicher Fachhandel entsteht dort, wo exzellenter Service, digitale Unterstützung und kompetente Fachberatung zusammenkommen. Deshalb entwickeln wir unsere Lösungen kontinuierlich weiter und schaffen die Voraussetzungen, damit unsere Gesellschafter ihre Kunden auch künftig auf höchstem Niveau begleiten können“, erklärt Christoph Komor , Einzelhandelsvorstand der expert SE.

Im Rahmen des Schwerpunktthemas „Besser im Einzelhandel“ stärkt expert gezielt die Leistungsfähigkeit seiner Standorte und bündelt zugleich die regionale Onlinepower. Neben der Weiterentwicklung des experten Performance Cups als Instrument zur Förderung von Leistung und Transparenz investiert die Fachhandelskooperation insbesondere in digitale Service- und Beratungslösungen. Anwendungen wie die Serviceplattform SARA! und der mobile Verkaufshelfer expert NEO, jeweils mit integriertem KI-Assistenten zu Themen wie Serviceabwicklung und „Recht auf Reparatur“, unterstützen die Mitarbeiter im Tagesgeschäft, vereinfachen Prozesse und schaffen mehr Zeit für die persönliche Fachberatung. Ergänzt wird dies durch neue Liefer- und Serviceangebote: Ab 1. September 2026 stehen im Liefergebiet der 63 Regiebetriebe Expresslieferungen innerhalb von 90 Minuten sowie eine 24-Stunden-Lieferung für Großgeräte zur Verfügung. Gleichzeitig baut expert sein Servicepartner-Netzwerk sowie die Initiative „Recht auf Reparatur“ weiter aus und stärkt damit nachhaltige Serviceangebote für die Kunden.

„Persönliche Fachberatung bleibt unsere größte Stärke. Mit digitalen Werkzeugen und einem leistungsfähigen Servicenetzwerk schaffen wir die besten Voraussetzungen, um unsere Kunden kompetent zu begleiten und ihnen auch über den Kauf hinaus echten Mehrwert zu bieten“, ergänzt Komor.

Neue Partnerschaften stärken Kundenbindung und Payment

Mit PAYBACK gewinnt expert ab Herbst 2026 einen starken strategischen Partner für die Weiterentwicklung der Kundenansprache und erhält zugleich Zugang zu über 35 Millionen Kunden in ganz Deutschland. Durch die geschlossene Teilnahme aller expert Gesellschafter und die Marketing- und Tech-Expertise von PAYBACK wird die Kunden(ver)bindung deutlich gestärkt und eine klare Differenzierung zum Wettbewerb geschaffen.

Im Bereich Payment erweitert expert sein Angebot zudem mit der Kooperation der European Payments Initiative und Wero, das seit Juni 2026 als zusätzliche, sichere und komfortable Bezahloption im Online-Shop zur Verfügung steht.