Spitzenplatzierung für LG-TV bei Stiftung Warentest

LG Fernsehgeräte haben beim StiWa-Vergleichstest erneute gut abgeschlossen.

Die Stiftung Warentest (StiWa) hat im jüngsten Heft „Test 1/2026“ die Resultate ihres aktuellen Vergleichstests von Fernsehern in verschiedenen Zollgrößen veröffentlicht. In der Kategorie 40 bis 43 Zoll wurden insgesamt elf verschiedene TV-Modelle unterschiedlicher Markenhersteller geprüft und hinsichtlich der vier Kriterien Bild, Ton, Handhabung und Stromverbrauch bewertet. Den geteilten ersten Platz erreichte dabei der LG OLED42C5ELB. Das Gerät erhielt im Gesamturteil die Note „Gut“ (2,3) sowie für seine herausragende Bildqualität mit „Sehr gut“ (1,5) die beste Einzelbewertung in dieser Kategorie.



Auch im Bereich der 55 Zoll-Fernseher erreichte LG einen starken geteilten ersten Rang. Der LG OLED55C5ELB wurde mit der Gesamtnote „Gut“ (1,8) bewertet. Unter die ersten drei Plätze schafften es jeweils auch die LG-Modelle OLED48G59LS in der Kategorie 48 bis 50 Zoll („Gut“ 1,9), OLED65G59LS in der Kategorie 65 Zoll („Gut“ 1,8) sowie 43NANO80A6B in der Kategorie 40 bis 43 Zoll („Gut“ 2,4).