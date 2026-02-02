Sony Alpha Days 2026, Orte und Termine
Termine und die Veranstaltungsaorte für die Sony Alpha Days 2026
Alle Städte, Themen und Termine der Sony Alpha Days 2026 stehen fest. Das Programm: Workshops, praxisnahe Sessions und spannende Foto- und Video-Erlebnisse mit Sony Alpha Experts in Deutschland und Österreich.
• Hamburg | 14. Februar – Hochzeitsfotografie
• Berlin | 27. Februar – Street- & Lifestylefotografie
• Oberstdorf | 7. März – Sport- & Naturfotografie
• Wien | 13. März – People- & Portraitfotografie
• Dortmund | 28. März – Sportfotografie in Kooperation mit dem BVB
📸 Masterclasses & Workshops
Lerne von Sony Alpha Ambassadors, die zeigen, wie sie arbeiten, ihre Herangehensweisen teilen und neue Perspektiven eröffnen. Ob Einsteiger oder Profi – hier holst du dir wertvolle Impulse für deinen Workflow.
🔧 Clean & Check Service
Bringe deine Sony Alpha Kamera mit und lass sie direkt vor Ort professionell überprüfen und reinigen.
🧰 Verleih & Produkterlebnis
Teste die neuesten Sony Kameras und Objektive live in den inspirierenden Räumen der Deichtorhallen. Ein ideales Umfeld, um neue Tools auszuprobieren und kreative Ideen umzusetzen.
🎤 Experten vor Ort
Ein erfahrener Sony Trainer beantwortet alle Fragen, zeigt dir optimale Kamera-Settings und unterstützt dich beim Feintuning deiner Aufnahmen.
Der Sony Alpha Day bietet dir die perfekte Mischung aus Praxis, Weiterbildung und kreativem Austausch – ein inspirierender Tag für alle, die Fotografie lieben. Teilnahmegebühr 49 Euro.