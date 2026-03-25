LUMIX TZ300: Panasonic stellt neue Reisekamera im Taschenformat vor 

LUMIX TZ300 mit leistungsstarkem 15-facher optischer Zoom und außergewöhnliche Bildqualität.

Die LUMIX TZ300 wurde für Reisende und Alltags‑Creator entwickelt, die sich eine außergewöhnliche Bildqualität in einem handlichen Format wünschen. Sie vereint einen leistungsstarken 15-fachen optischen Zoom mit einem 1,0-Zoll-BSI-CMOS-Sensor und liefert so auch bei schwierigen Lichtverhältnissen klare, detailreiche Bilder. Das LEICA-zertifizierte Objektiv deckt einen Brennweitenbereich von 24–360 mm2 ab und ermöglicht so die präzise und gestochen scharfe Aufnahme von weitläufigen Landschaften bis hin zu weit entfernten Motiven. Der hochempfindliche Sensor minimiert Bildrauschen bei Nachtaufnahmen, sodass die natürliche Helligkeit und feine Details bei einer Auflösung von ca. 20,1 Megapixeln erhalten bleiben.

Für kreative Nahaufnahmen verfügt die TZ300 über einen AF-Makromodus, mit dem Nutzer bereits aus 3 cm Entfernung fokussieren können. Kleine Objekte – von zarten Blumen bis hin zu Alltagsaccessoires – lassen sich gestochen scharf festhalten. Trotz ihrer fortschrittlichen Funktionen passt die kompakte Kamera problemlos in jede Tasche, sodass sie sich ideal für den täglichen Gebrauch und auf Reisen eignet.

Bei Videoaufnahmen bietet die TZ300 4K-Aufnahmen mit einer Auflösung von 3840 × 2160 und liefert damit naturgetreue Details für Reiseszenen und rasante Action. Die FHD-Aufnahme mit 120 Bildern pro Sekunde sorgt für flüssige Zeitlupenaufnahmen, während 4K PHOTO Momente mit 30 Bildern pro Sekunde festhält, sodass man immer die perfekte Aufnahme findet.

Um stabile und verwacklungsfreie Aufnahmen zu gewährleisten, gleicht POWER O.I.S. Verwacklungen bei Teleaufnahmen oder bei schlechten Lichtverhältnissen effektiv aus. Beim Filmen in Bewegung sorgt das 5-Achsen-HYBRID O.I.S.+ für flüssige, stabile Videoaufnahmen.

Dank 22 kreativer Filtereffekte können Nutzer den Look ihrer Fotos ganz nach ihrem persönlichen Stil gestalten. Ein integrierter Blitz sorgt für helle, klare Ergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen, beispielsweise bei Indoor-Partys oder Nachtporträts.

Fotos und Videos von der TZ300 lassen sich dank Bluetooth® und WLAN-Bildübertragung über die Panasonic Image App im Handumdrehen teilen. Das Laden über USB C3 bietet zusätzliche Flexibilität, damit Nutzer die Kamera unterwegs über Netzteile, PCs oder tragbare Powerbanks aufladen können.



Die LUMIX TZ300 wird voraussichtlich ab Anfang Mai in den Farben Schwarz (DC-TZ300E-K) und Grau (DC-TZ300E-S) für 999,- € (UVP) erhältlich sein.