Sony erweitert sein Plattenspieler-Sortiment um kabellose Modelle

Sony präsentiert die beiden neuen Plattenspieler PS-LX3BT und PS-LX5BT. Beide Geräte bieten unkomplizierten Musik-Genuss für alle, die den puren, authentischen Klang von Vinyl-Schallplatten bevorzugen oder neu entdecken möchten.

Dank intuitiver Bedienung und fortschrittlicher kabelloser Audiotechnologie von Sony werden Vinyl-Schätze in hoher Klangqualität erlebbar – ganz gleich, ob über Kopfhörer oder Lautsprecher.

Gemeinsame Merkmale des PS-LX3BT und PS-LX5BT

Beide Modelle bieten auf Knopfdruck eine vollautomatische Wiedergabe via Kabel sowie Bluetooth-Konnektivität1 für höchste Flexibilität. Unterstützt werden dabei aptX, aptX-Adaptive und Hi-Res Wireless Audio2, sodass Nutzer*innen auch drahtlos einen detailreichen Klang genießen können. Ein hochwertiger Tonabnehmer, eine dreistufige Verstärkungsregelung, ein Aluminium-Plattenteller und eine transparente Staubschutzhaube sorgen für eine optimale Wiedergabe und zuverlässigen Schutz. Beide Modelle unterstützen Schallplatten mit 33⅓ und 45 U/min (7″ und 12″). Die Verpackungen der neuen Modelle bestehen dabei aus recycelten Materialien, was das kontinuierliche Engagement von Sony für Nachhaltigkeit widerspiegelt.

PS-LX3BT – Die Vinyl-Reise beginnt hier

Der PS-LX3BT ist perfekt für Vinyl-Neulinge oder diejenigen, die einen unkomplizierten, alltagstauglichen Plattenspieler suchen. Das raffinierte, ästhetische Design passt dabei ideal zu jedem Wohnkonzept und fügt sich nahtlos in jeden Lebensstil ein. Mit dem mitgelieferten Cinch-Kabel – oder ganz einfach via Bluetooth-Verbindung – und dem integrierten Phono-Entzerrer ist das Gerät schnell in Betrieb genommen. Der PS-LX3BT liefert einen warmen, analogen Klang, perfekt für den täglichen Genuss.

PS-LX5BT – Verbessertes Vinyl-Erlebnis

Für ein noch umfassenderes Vinyl-Erlebnis bietet der PS-LX5BT Premium-Komponenten für präzise Audioleistung. Jedes Element – vom stabilen einteiligen Gehäuse über den Tonarm aus Aluminium bis hin zur Gummimatte und dem Schaltungsdesign – wurde mit höchster Präzision konzipiert, um unerwünschte Vibrationen zu unterdrücken und die Reinheit des Klangs zu bewahren. Darüber hinaus ist der PS-LX5BT mit einem hochwertigen Tonabnehmer ausgestattet, der einen satten Klang mit einer breiten Klangbühne liefert – ideal für ein vertieftes Klangerlebnis über den täglichen Gebrauch hinaus. Neben der kabellosen Wiedergabe mit High-Res Wireless Audio-Unterstützung bietet der PS-LX5BT vergoldete Audiobuchsen für Kabelverbindungen. Das raffinierte, minimalistische Design fügt sich mühelos in jede Einrichtung ein und wertet sowohl den Klang als auch die Umgebung auf.

We Are Vinyl – Eine kuratierte Auswahl von Schallplatten

Mit We Are Vinyl bringt Sony Music Entertainment die Ästhetik und Leidenschaft für Vinyl in einen modernen, kuratierten Online-Store. Neben ausgewählten Platten wird dabei auf Storytelling und Interaktivität gesetzt – für alle, die Musik nicht nur hören, sondern erleben wollen. Das Ziel: Vinyl langfristig für eine jüngere Zielgruppe attraktiv machen und dazu anregen, sich wieder aktiv mit neuer und alter Musik auseinanderzusetzen.

Der PS-LX3BT ist zum Preis von 299,00 Euro und der PS-LX5BT für 399,00 Euro erhältlich.

