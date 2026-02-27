Samsung präsentiert Galaxy Buds4-Serie

Vorhang auf für die neuen Samsung Galaxy Buds4 Pro und Galaxy Buds4. Samsung zeigt mit den Premium-Ohrhörern Hi-Fi-Audioqualität und Tragekomfort.

Dafür vereint die Samsung Galaxy Buds4-Serie eine raffinierte, computeroptimierte Passform mit einer beeindruckenden Klangqualität dank einer großen Lautsprecherfläche. Kombiniert mit einer aktiven Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation – ANC)¹ und einem adaptiven Equalizer (EQ) liefern die Ohrhörer klanggewaltigen Sound über das gesamte Frequenzspektrum hinweg. Hinzu kommen durchdachte Design-Updates, eine intuitive berührungslose Steuerung und eine tiefere AI-Integration.

„Ein wahrhaftes Premium-Audioerlebnis entsteht durch technische Soundqualität in Kombination mit einem Top-Klangerlebnis im täglichen Gebrauch“, sagt Ikhyun Cho, Corporate Vice President des Mobile Enhancement R&D-Teams, Mobile eXperience. „Wir sind keinerlei Kompromisse beim Design der Galaxy Buds4-Serie eingegangen, um angenehmen Tragekomfort ohne Abstriche bei der Audioleistung zu bieten. Das ist, was unsere Kunden am meisten schätzen. Das Ergebnis ist unser leistungsstärkster Hi-Fi-Klang in Kombination mit unserer sichersten, ergonomischsten Passform. Beides ergänzt sich und kreiert ein von uns bisher unerreichtes Hörerlebnis.“

Computergestütztes Design für Stabilität und Komfort

Mit der Samsung Galaxy Buds4-Serie führt Samsung ein neues minimalistisches Design mit Metallakzenten ein, das auf hunderten Millionen weltweiter Daten und über 10.000 Simulationen³ basiert. Die Designlösung zeichnet eine ultra-schlanke Form mit kleineren, gut sitzenden Ohrhörer-Köpfen aus. Das ermöglicht ein sicheres und angenehmes Trageerlebnis den ganzen Tag über. Der überarbeitete Flügel stabilisierte und besitzt eine hochwertige Metallbeschichtung mit einer Einkerbung für die Mediensteuerung. Nutzer können so leichter die Einstellungen finden und anpassen.

Hinzu kommt das Ladeetui mit dem transparenten Deckel. Es macht das Aufbewahren und Laden intuitiv und bequem. Gleichzeitig hebt es das verfeinerte ikonische Design für ein stylisches, hochwertiges Hörerlebnis hervor.

Die Samsung Galaxy Buds4 Pro und die Samsung Galaxy Buds4 bedienen durch ihre unterschiedliche Designarchitektur verschiedene Bedürfnisse: Die Samsung Galaxy Buds4 Pro verfügen über ein geschlossenes Design, das klaren Klang mit hoher Funktionalität kombiniert. Die offene Passform der Samsung Galaxy Buds4-Serie sorgt für komfortables und benutzerfreundliches Hören. Beide Modelle gibt es in White und Black mit einer Mattlackierung. Daneben sind die Samsung Galaxy Buds4 Pro in Pink Gold exklusiv im Online Shop auf samsung.com verfügbar.

Fest steht: Größere Lautsprecher bieten häufig eine bessere Klangqualität. Deswegen besitzen die Samsung Galaxy Buds4 Pro einen neuen, breiteren Mitteltieftöner als die Vorgängermodelle. Durch die Vergrößerung der Schwingfläche und die Reduktion des Lautsprecher-Randes wird die effektive Lautsprecherfläche um fast 20 %⁵ im Vergleich zum Vorgängermodell erhöht. Der Tragekomfort bleibt davon unberührt.

In Kombination mit dem Hochtöner erzeugen die Ohrhörer einen natürlichen, immersiven Klang mit sauberen Bässen und kraftvollen Höhen mit 24-Bit/96-kHz-Audiounterstützung. Das Ergebnis ist ein Hi-Fi-Sound nah am Original.

Von den hellen, schwingenden Klängen der Violinen bis zu den tiefen, satten Schlägen der Kontrabässe – dank der Hardwareverbesserungen werden auch feine Details wiedergegeben. Daneben ist das Mikrofon oben auf der Metallverkleidung angebracht. Dadurch wird die Active Noise Cancellation verstärkt und der Einfluss von Wind und anderen äußeren Faktoren reduziert.

Fortschrittliche Equalizer- und ANC-Technologie

Viele Kunden kennen bereits die leistungsstarken adaptiven Sound-Funktionen von Samsung aus den vorherigen Samsung Galaxy Buds-Generationen. Darauf baut die aktuelle Serie auf und entwickelt sie weiter. So filtert die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) laute Geräusche genauso effektiv wie alltägliches Hintergrundrauschen. Auch tieffrequenter Motoren- und Straßenlärm beim Fliegen oder Fahren wird reduziert. Hörer können sich so ganz auf Musik, Podcasts oder Anrufe konzentrieren.

Die adaptive ANC- und EQ-Technologie ermöglicht ein nahezu vollständiges Eintauchen in Inhalte und reduziert die Geräuschdurchlässigkeit durch die Analyse der Tragebedingungen und der individuellen Ohrform. Neben den dynamischen Frequenzanpassungen passt dieses Feature außerdem ANC-Algorithmen zur Geräuschunterdrückung in Echtzeit an. Nutzer erhalten so Hörerlebnisse, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Bei Telefonaten verwendet die Superbreitband-Anrufe -Funktion das entsprechende Audio. Das sorgt für eine klare Sprachqualität und eine hohe Bandbreite. Unabhängig davon, ob Nutzer beim Spiel ihrer Lieblingsmannschaft, in einem vollen Restaurant oder auf dem Spielplatz mit ihren Kindern sind – die Stimmen bleiben klar und deutlich, fast so, als würden sich die Gesprächspartner gegenübersitzen.

Erweitertes Samsung Galaxy Ecosystem

Nutzer*innen können sich mit der Samsung Galaxy Buds4-Serie auf ein nahtloses Samsung Galaxy Ecosystem Erlebnis freuen: Sie können die AI-Agenten – darunter Bixby und Google Gemini – ohne Handberührung und per Sprachsteuerung starten. So bleiben Nutzer in Verbindung mit ihrer Umgebung und behalten gleichzeitig die Kontrolle über ihr Audio-Erlebnis. Darüber hinaus können sie auf AI-Funktionen zugreifen, ohne ihr Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Die fortschrittliche Technologie lässt sich damit einfach in den Alltag integrieren.

Nutzer des Samsung Galaxy Ecosystems können die Buds außerdem leichter einrichten. Das Ladeetui öffnen und direkt verbinden sich die Ohrhörer mit dem Samsung Galaxy Smartphone oder Tablet, ohne Galaxy Wearable-App. Über die Buds Einstellungen oder im Quick Panel lassen sich Lautstärke und Equalizer für ein optimales Klangerlebnis steuern.

Das Samsung Galaxy Buds4 Pro-Modell verfügt darüber hinaus über eine Kopfgestensteuerung. So können Anrufe kontrolliert und Bixby bedient werden. Zusammen mit Sprachbefehlen ermöglicht diese handfreie Bedienung eine ablenkungs- und unterbrechungsfreie Nutzung.

Die Samsung Galaxy Buds4 sind ab 179 € und die Galaxy Buds4 Pro ab 249 € verfügbar.

www.samsung.de