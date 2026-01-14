Marantz präsentiert Heimkino-Komponenten AV 30 und AMP 30

Die diskrete HDAM-SA-2-Vorverstärkerstufe versorgt bis zu 11.4 Kanäle über Cinch- oder XLR-Ausgänge und bietet damit reichlich Flexibilität bei Systemkonfigurationen

Marantz präsentiert die neuesten Ergänzungen seines stetig wachsenden Portfolios an Heimkino-Komponenten in Referenzqualität: den 11.4-Kanal-AV-Vorverstärker AV 30 und den 6-Kanal-Leistungsverstärker AMP 30.

Ähnlich wie beim AV 10 / AMP 10 und AV 20 / AMP 20 sind der neue AV 30 und AMP 30 außergewöhnlich leistungsfähige und äußerst flexibel einsetzbare Heimkino-Komponenten. Sie lassen sich nahtlos mit anderen Marantz-Produkten kombinieren, um eine breite Palette unterschiedlicher Systemkonfigurationen und Leistungsanforderungen abzudecken.

Elegantes, modernes Design

AV 30 und AMP 30 integrieren die neueste Generation des ikonischen Marantz-Bullaugen-Displays in Kombination mit der luxuriösen Industriedesignsprache der Marke. Die eleganten Frontblenden beider Modelle verfügen über eine einstellbare Seitenbeleuchtung, wobei der AV 30 eine herunterklappbare Frontblende besitzt und eine klare, elegante Optik schafft, die bei AV-Komponenten selten zu finden ist. Auch die Fernbedienung wurde sorgfältig durchdacht und verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung für eine mühelose Bedienung in abgedunkelten Räumen.

Modernste Signalverarbeitung, umfassende Ausstattung

Der neue AV 30 setzt auf den neuesten und leistungsstärksten Dual-Core-SHARC-DSP-Chipsatz von Analog Devices in Kombination mit hochwertigen 32-Bit-D/A-Wandlern.

Das Ergebnis ist eine leistungsstarke digitale Plattform, die alle Formen eingehender Audiosignale präzise dekodieren und genau verarbeiten kann – von hochauflösendem Stereo bis hin zu den neuesten immersiven Klangformaten wie Dolby Atmos, IMAX Enhanced, DTS:X und AURO-3D.

Um beste Ergebnisse mit einer breiten Palette von Lautsprechern in unterschiedlichen Hörumgebungen zu erzielen, kombiniert der AV 30 diese leistungsstarke Verarbeitung mit der fortschrittlichen Raumoptimierung Audyssey MultEQ XT32, die auf automatischer Kalibrierung von Lautsprechergrößen, -abständen, Pegelanpassungen und mehr basiert – alles ermöglicht durch ein mitgeliefertes Mikrofon.

Der AV 30 bietet zudem optional verfügbares Dirac Live, Dirac Bass Control sowie Dirac Active Room Treatment (ART), für ein vollständig optimiertes Hörerlebnis mit mehreren Lautsprechern und bis zu vier unabhängigen Subwoofern.

Flexibel, leistungsstark, clever

Der AV 30 lässt sich auf eine umfangreiche Bandbreite von Systemkonfigurationen – jetzt und in der Zukunft – skalieren. Jeder der sieben HDMI-Eingänge unterstützt bis zu 8K/60 Hz oder 4K/120 Hz-Video, während die hochauflösende Nutzeroberfläche die Einrichtung und Anpassung erleichtert.

Zahlreiche analoge und digitale Eingänge sowie eine umfangreiche Palette an Funktionen für Custom-Installationen machen den AV 30 anpassungsfähig für zahlreiche Anwendungsfälle – von kompakten Mediaräumen bis hin zu dedizierten, großzügigen Heimkinos. Die diskrete HDAM-SA-2-Vorverstärkerstufe versorgt bis zu 11.4 Kanäle über Cinch- oder XLR-Ausgänge und bietet damit reichlich Flexibilität bei Systemkonfigurationen.

Der AV 30 ist Powered by HEOS und bietet einen mühelosen Zugriff auf eine breite Palette von Streaming-Diensten – alles in einer nahtlosen Nutzeroberfläche integriert. Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2 und Bluetooth ergänzen HEOS und erleichtern den Zugriff auf Streaming-Dienste und mobile Geräte.

Saubere, verzerrungsarme Leistung

Der AMP 30 ist ebenfalls leistungsstark und vielseitig genug für unterschiedliche Systemkonfigurationen.

Der AMP 30 ist als schlanker, kühl laufender 6-Kanal-Leistungsverstärker mit 200 Watt pro Kanal (8 Ohm, 1 kHz, Klirr 0,05 %, bei zwei betriebenen Kanälen) konfiguriert, was ausreicht, um vielfältige Lautsprecherkonfigurationen und Lautsprecheranordnungen mühelos anzutreiben. Er bietet zudem die Möglichkeit, Paare von 200-Watt-Verstärkerkanälen in Bridge-Tied-Load-Ausgänge (BTL) umzukonfigurieren, mit bis zu maximal drei Kanälen à 400 Watt, falls das gewählte Lautsprechersystem dies erfordert. Alternativ können bis zu drei Lautsprecher mit Bi-Amping betrieben werden. Zudem sind sowohl XLR- als auch Cinch-Eingänge vorhanden.

Der AMP 30 ist auch der perfekte Partner für andere Marantz-Komponenten – etwa als leistungsstarkes Upgrade für die vorderen drei Lautsprecher in einem System auf Basis eines CINEMA 30 AVR oder als Ergänzung zu einem bestehenden AV 10- oder AV 20-basierten System. Ebenso können AV 30-Käufer den AMP 30 problemlos mit dem 16-Kanal-AMP 10 oder dem 12-Kanal-AMP 20 kombinieren, um in großformatigen Heimkino-Systemen enorme Leistung und exzellente Kanalintegration zu erzielen.

Lyle Smith, Präsident von Sound United bei HARMAN, kommentiert den Launch: „Der neue AV 30 und AMP 30 verkörpern perfekt das unerschütterliche Engagement von Marantz für Exzellenz. Mit ihrer herausragenden Leistung, eleganten Gestaltung und höchster Vielseitigkeit sind die beiden Modelle außergewöhnliche Ergänzungen des Weltklasse Heimkino-Portfolios von Marantz.“

www.marantz.com