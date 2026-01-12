CES 2026: Dolby setzt neue Maßstäbe für Premium-Unterhaltung

Dolby präsentiert Innovationen, die die Art und Weise verändern, wie Menschen ihre Lieblingsunterhaltung sehen, hören und genießen.

Dolby Laboratories, ein führender Anbieter von immersiven Unterhaltungserlebnissen, wird auf der Consumer Electronics Show (CES) 2026 seine neuesten Innovationen vorstellen und zeigen, wie Dolby-Technologien die Art und Weise, wie Unterhaltung erstellt, bereitgestellt und erlebt wird, neu definieren. Mit Dolby wird die Bildqualität lebendiger und dynamischer, die Unterhaltung im Auto wird immersiver und Streaming bringt das Publikum näher an das Geschehen heran als je zuvor.



„Bei Dolby entwickeln wir Technologien und Partnerschaften, die Premium-Erlebnisse für alle zugänglich machen und die Möglichkeiten erweitern, wie und wo das Publikum seine Lieblingsinhalte genießen kann“, sagte John Couling , Senior Vice President of Entertainment bei Dolby Laboratories. „Vom Wohnzimmer bis zum Auto und darüber hinaus verwirklichen wir Visionen für Kreative aus den Bereichen Film, Musik, Sport und Soziales und gestalten die Art und Weise, wie Menschen Unterhaltung sehen, hören und fühlen, neu.“



Dolby und Peacock setzen neue Maßstäbe für Streaming-Erlebnisse

Zu Beginn der Woche gaben Dolby und NBCUniversal bekannt, dass Peacock als erster Streaminganbieter die gesamte Palette der fortschrittlichen Bild- und Toninnovationen von Dolby nutzt. Diese einzigartige Technologieintegration ist ein wichtiger Meilenstein im Bereich Streaming-Unterhaltung und erweitert Dolbys unübertroffene Kombination aus Bild- und Toninnovationen auf das breit gefächerte Portfolio von Peacock, das Blockbuster-Filme, gefeierte Eigenproduktionen sowie Live-Sport und -Events umfasst.



Peacock wird im Laufe des kommenden Jahres zunächst die Verfügbarkeit von Dolby Vision und Dolby Atmos auf Live-Sportveranstaltungen ausweiten, darunter Sunday Night Football, NBA und MLB. Ferner bereitet Peacock die Einführung der nächsten Generation von Dolby-Innovationen vor, die voraussichtlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen werden: Dolby Vision 2 und Dolby AC-4, bahnbrechende Technologien, die ein noch realistischeres Bild und klarere Dialoge für das Streaming-Erlebnis bieten.



Dolby erweitert die Zukunft des Home Entertainment

Im Vorfeld der CES stellten Dolby und LG die LG Sound Suite vor, ein modulares Heim-Audiosystem mit Dolby Atmos FlexConnect, das die weltweit erste Soundbar mit dieser Technologie umfasst. Mit bis zu 27 verschiedenen Lautsprecherkonfigurationen bietet die LG Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect ein einfacheres, flexibleres und kinoreifes Dolby Atmos-Klangerlebnis. Sind die Lautsprecher eingerichtet, genießen Sie einen atemberaubenden Klang, der Explosionen intensiver, Songs lebensechter, Spieltage spannender und Momente unvergesslicher macht. LG wird Dolby Atmos FlexConnect auch in seine neuesten Premium-Fernseher integrieren, darunter ausgewählte Modelle der Serie 2025, die ein Software-Update erhalten werden.



Dolby hat auch die Dynamik hinter Dolby Vision 2 erhöht und eine wachsende Zahl von TV-Herstellern angekündigt, die diese Technologie in ihre neuesten Fernseher integrieren werden. Hisense, TCL und TP Vision werden Dolby Vision 2 in ihren kommenden Modellen unterstützen und damit die Bildqualität der nächsten Generation von Dolby auf mehr Bildschirme weltweit ausweiten. Aufbauend auf dem Erfolg von Dolby Vision wurde Dolby Vision 2 entwickelt, um den steigenden Erwartungen der heutigen Zuschauer gerecht zu werden und das volle Potenzial moderner Fernseher auszuschöpfen. Dank der Bild-Engine der nächsten Generation von Dolby, Content Intelligence, und neuen Funktionen wie Authentic Motion geht Dolby Vision 2 über die Vorteile von Dolby Vision hinaus und liefert ein authentischeres und kompromissloses Bild, das das volle Potenzial moderner Fernseher ausschöpft.



Verfügbarkeit TV-Modelle:

Hisense plant, Dolby Vision 2 auf seinen 2026 RGB MiniLED-Fernsehern, darunter UX, UR9 und UR8, zu unterstützen und es über ein zukünftiges OTA-Update auf weitere MiniLED-Fernseher auszuweiten.

Die 2026 X QD-Mini-LED-Fernsehserien und C-Serien von TCL sollen Dolby Vision über ein zukünftiges OTA-Update unterstützen.

Die OLED-Modelle der Philips 2026 Serie von TP Vision sollen Dolby Vision 2 unterstützen, darunter die neuen Philips OLED811, OLED911 und das Flaggschiff OLED951.