Sony stellt LinkBuds Clip im Open-Ear-Format vor

Sony verspricht offenes Hörerlebnis dank des Always-on-Clip-Designs mit seinen LinkBuds.

Die neuen, offenen Sony Clip-On-Kopfhörer definieren die Art und Weise, wie wir Unterhaltung erleben, neu, indem sie Nutzern in die Welt der Musik eintauchen lassen, gleichzeitig die Außenwelt aber nicht aussperren und so ein nahtloses Multitasking-Erlebnis ermöglichen. ​

Die LinkBuds Clip bieten ein natürliches Hörerlebnis, bei dem die Umwelt problemlos wahrgenommen werden kann – ideal, um Verkehr, Durchsagen am Bahnhof und die Kinder beim Spielen oder in ruhigen Abendstunden zur Schlafenszeit zu hören, ohne die Kopfhörer herausnehmen zu müssen. Das offene Design ermöglicht es, Musik zu hören und gleichzeitig ganz natürlich mit Menschen in der Umgebung zu sprechen. Die verbesserte Luftzirkulation und der fehlende Druck im Gehörgang sorgen zudem für maximalen Tragekomfort über den ganzen Tag hinweg.

Die LinkBuds Clip sind ab Januar 2026 Farben Greige, Schwarz, Lavendel und Grün zu einem UVP von 199,99 € erhältlich.



Sony hat bei der Entwicklung der LinkBuds Clip das Feedback von Kunden einfließen lassen und eine einzigartige offene Form entwickelt, die bequem an jedes Ohr passt. Gleichzeitig gibt es keine Kompromisse bei der Audioqualität oder den typischen Funktionenumfang von Sony Kopfhörern. Mit ihrem Design, ihrem Klang und ihren Funktionen bieten die LinkBuds Clip ein echtes Always-On-Erlebnis und sind perfekt für alle, die ihre Umgebung oder die Gespräche um sie herum wahrnehmen möchten, während sie Musik hören.

Offenes Design für flexibles Hören

Das C-förmige Design dringt nicht in den Gehörgang ein und passt sich dadurch leicht an eine Vielzahl von Ohrformen an. Der Hauptkörper und das obere Band bieten einen großen Anpassungsbereich und hervorragende Stabilität. Zusätzlich sind im Lieferumfang Passformkissen enthalten, mit denen sich die Kopfhörer durch Positionsänderung am Band an individuelle Vorlieben anpassen lassen. Das geringe Gewicht der LinkBuds Clip sorgt für zusätzlichen Komfort, wodurch die Kopfhörer beim Tragen im Alltag kaum spürbar sind. Das offene Tragegefühl unterstützt dabei situationsbewusstes und achtsames Hören – vom entspannten Musikkonsum im Familienalltag bis hin zu Aktivitäten unterwegs, beim Sport oder im Büro.

Das Lade-Etui der LinkBuds Clip bietet eine kompakte Form, in der die Kopfhörer sicher verstaut werden können. Für mehr Individualisierungsmöglichkeiten sind optional verschiedene Case Cover erhältlich.

Die LinkBuds Clip verfügen über drei Hör-Modi, zwischen denen durch Antippen der Kopfhörer gewechselt werden kann. Der Standard-Modus bietet eine beeindruckende Klangqualität mit klaren Stimmen und vielen Details, perfekt für den Genuss von Musik. In lauten Umgebungen wie Bahnhöfen erleichtert der „Voice-Boost-Modus“ das Hören. Durch die Verstärkung von Stimmen können mit den LinkBuds Clip Inhalte wie Podcasts oder Videos in einer Vielzahl von Situationen ohne Einschränkung gehört werden. In ruhigeren Räumen reduziert der Modus „Sound Leakage Reduction“ die Geräuschübertragung, sodass Inhalte ungestört genossen werden können, ohne andere zu stören.

Smarte Funktionen

Die LinkBuds Clip bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 37 Stunden2 und verfügen über eine Schnellladefunktion, die nach nur drei Minuten Ladezeit eine Stunde Nutzung ermöglicht – ideal für unterbrechungsfreies Musikhören. Mit der Schutzart IPX43 sind die LinkBuds Clip zudem vor Schweiß und Regen geschützt.

Darüber hinaus verfügen die Kopfhörer über eine Multipoint-Verbindung für den einfachen Wechsel zwischen Geräten und individuell anpassbare Einstellungen über die Sony | Sound Connect-App.

Ergänzt wird dies durch Tap-Steuerung, Schnellzugriff und ein szenenbasiertes Hörerlebnis, das sich automatisch an Umgebung und Aktivitäten anpasst.

Die LinkBuds Clip sind in den Farben Greige, Schwarz, Lavendel und Grün zu einem UVP von 199,99 € erhältlich.