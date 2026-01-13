Samsung Galaxy Book6 mit Intel Core Ultra Series 3 Prozessoren

Samsung präsentiert das neue Galaxy Book6 Ultra, das Galaxy Book6 Pro und das Galaxy Book6.

Die Samsung Galaxy Book6-Serie kombiniert moderne Hardware mit immersivem Visual und Audio in einem schlanken, mobilen Design. Angetrieben von Intel Core Ultra Series 3 Prozessoren – den ersten Client-System-on-Chips (SoCs) auf Basis von Intel 18A liefert das Samsung Galaxy Book6 hohe CPU-, GPU- und NPU-Leistung. Das sorgt für sehr schnelle Verarbeitung, nahtloses Multitasking und reaktionsschnelle AI.

• Die neuen Intel Core Ultra Series 3 Prozessoren, die auf Intel 18A (1,8-Nanometer-Klasse-Node) basieren, liefern bis zu 16 neue Leistungs- (P-Kerne) und Effizienz-Kerne (E-Kerne). Sie ermöglichen damit eine um mehr als 60 % höhere CPU-Leistung als frühere Intel-Prozessoren. Mit einer integrierten NPU, die bis zu 50 TOPS liefert, werden AI-gesteuerte Aufgaben wie Bildbearbeitung, Übersetzungen und intelligente Suchanfragen direkt durchgeführt, ohne auf die Cloud angewiesen zu sein.

• Mit den neuen NVIDIA GeForce RTX 5060/5070 Laptop-GPUs bietet das Samsung Galaxy Book6 Ultra zudem Kreativität und Entertainment auf einem neuen Level – mit schneller AI-Bilderzeugung, superflüssiger Videowiedergabe und -bearbeitung sowie immersivem Gaming.

Diese Top-Hardware-Performance unterstützt ein ebenso fortschrittliches thermisches System. Samsung hat eine neue Kühlarchitektur entwickelt, die einen effizienten und gleichmäßigen Betrieb ohne größere Geräuschentwicklung ermöglicht. Das neue Vapor Chamber- und Luftstromsystem leitet die Wärme effizient ab und sorgt gleichzeitig für einen besonders leisen Betrieb bei den Samsung Galaxy Book6 Ultra- und Pro-Modellen.

• Erstmals wird im Samsung Galaxy Book6 Pro eine Vapor Chamber verbaut und im Galaxy Book6 Ultra mit einer größeren Oberfläche neugestaltet. Damit wird die Wärme gleichmäßiger verteilt, um die Geräte zu kühlen und auch unter hoher Belastung hoch verfügbar zu haben.

• Beim Samsung Galaxy Book6 Ultra und Pro wurden die Kühlrippen vergrößert. Dabei handelt es sich um dünne Metallkomponenten, die an der Vapor Chamber befestigt sind und die Oberfläche vergrößern. Sie sorgen für eine bessere Wärmeableitung. Die größere Oberfläche verbessert die Kühleffizienz im Vergleich zur vorherigen Generation um 35 %.

• Im Samsung Galaxy Book6 Ultra absorbieren ein neuer Zweiweg-Lüfter und ein integrierter Kühlkörper die Wärme des Prozessors und anderer interner Komponenten und leiten sie ab. Das verhindert Überhitzung und Leistungseinbußen.

• Der neu entwickelte Lüfter mit optimiertem Winkel gibt Wärme schnell und effizient ab. Sein größeres Einlassgitter sorgt für eine bessere Luftzirkulation, weil mehr Wärme abgeleitet werden kann. Die proprietäre Blade-Spacing-Technologie minimiert die Geräuschentwicklung.

Performance ist die Kombination aus leistungsstarken Fähigkeiten und langer Akkulaufzeit. In diesem Sinne hat Samsung das Galaxy Book6 ebenfalls weiterentwickelt: Das neue Modell liefert kontinuierlich hohe Leistung für einen Einsatz mit langen Akkulaufzeiten. Ein effizienteres Energiemanagement verlängert dabei die reale Nutzung des Geräts.

• Mit ihrem ausdauernden Galaxy Book-Akku liefern die Samsung Galaxy Book6 Ultra- und Pro-Serien bis zu 30 Stunden Videowiedergabe. Der Akku hält damit etwa 5 Stunden länger im Vergleich zur vorherigen Generation.

• Fast Charging lädt das Samsung Galaxy Book6 Ultra in nur 30 Minuten auf bis zu 63 % der Akkulaufzeit. Damit können nach einer Kaffeepause an der Steckdose Meetings, Kurse oder kreative Arbeit ohne Performance-Verluste weitergehen.

Der Bildschirm ist für Nutzer ein wichtiges Interaktionselement. Das Samsung Galaxy Book6 Ultra und das Galaxy Book6 Pro bieten ein verbessertes Display im Vergleich zum Vorgänger, das lebendige, kontrastreiche Bilder mit brillanter Klarheit bei jedem Licht liefert. Blendeffekte werden minimiert, ohne dass Details oder die Tiefe leiden.

• Das Dynamic AMOLED 2X-Display mit Touchscreen bietet klare Kontraste und lebendige Farben innen wie außen. Nutzer können über den Touchscreen Inhalte direkt am Bildschirm bearbeiten.

• Vision Booster passt das Display intelligent an die Umgebung an. Dafür werden Licht und Bildschirminhalt analysiert und damit die Sichtbarkeit und Farbgenauigkeit selbst bei heller Sonne verbessert. In Kombination mit fortschrittlicher Antireflektions-Technologie zur Minimierung von Blendeffekten sorgt Vision Booster für klares und komfortables Sehen.

• Die True Bright 1300-Zertifizierung stellt die optimale Helligkeit des Displays sicher, während die True Black 0,0005 Nits echte Schwarzwerte für immersives Sehen ermöglichen – gut geeignet für kreatives Arbeiten, Entertainment und Produktivität.

• Eine adaptive Bildwiederholrate von 30 Hz bis 120 Hz sorgt für flüssige Bewegungen, die ideal für Animation, Gaming und Videostreaming sind.

• Corning Gorilla Glass mit DXC⁹ verbessert die Haltbarkeit durch eine hohe Fall- und Kratzfestigkeit und reduziert gleichzeitig die Spiegelung der vorderen Oberfläche um bis zu 75 % im Vergleich zum Standardglas von Samsung. Die Glaskeramik sorgt für hohe Sichtschärfe auch in hellen Umgebungen bei gleichzeitig hoher Widerstandsfähigkeit.

Zum perfekten PC gehört ein kraftvoller, hochwertiger Sound. Passend zu den leistungsstarken Displays hat Samsung beim Galaxy Book6 Ultra und beim Galaxy Book6 Pro die internen Lautsprecher so platziert, dass sie einen ausgewogenen Klang liefern, einzelne Stimmen deutlich voneinander trennen sowie Filmen oder Spielen einen intensiven immersiven Bass verleihen.

• Im Samsung Galaxy Book6 Ultra liefern 6 Lautsprecher mit Dolby Atmos, darunter 4 Tieftöner und 2 Hochtöner, hohe Frequenzen und einen kraftvollen Bass für einen klaren, raumfüllenden Klang. Er ist sehr gut geeignet für beeindruckendes Filmschauen, Gaming und Musikhören.

• Das ausgewogene Doppel-Tieftöner-Design im Samsung Galaxy Book6 Ultra eliminiert Vibrationen, um Verzerrungen zu reduzieren. Damit bleibt der Klang sauber und der Laptop selbst bei höherer Lautstärke stabil.

• Sowohl beim Samsung Galaxy Book6 Ultra als auch beim Galaxy Book6 Pro verbessern nach oben abstrahlende Hochtöner die Klarheit bei Gesprächen, während seitlich abstrahlende Tieftöner dynamische Bässe erzeugen. Wichtig für den Musikgenuss und das Entertainment.

Schlank und ausbalanciert

Seit Generationen legt Samsung bei der Entwicklung seiner PCs Wert auf hochwertige schlanke Designs, die für alltägliche Vielseitigkeit gebaut sind. Die Geräte sind bis ins Detail ausbalanciert und benutzerfreundlich.

• Durch neu konfigurierte interne und externe Komponenten – darunter eine breitere Vapor Chamber, ein dünner Lüfter, eine neu gestaltete Displaystruktur, dünnere Ränder und ein präzise eingepasstes Scharnier – kommen das Samsung Galaxy Book6 Ultra und das Galaxy Book6 Pro 16″ in einem leichteren und deutlich schlankeren Profil. Das Samsung Galaxy Book6 Ultra misst nur 15,4 mm und ist damit 1,1 mm dünner als das Galaxy Book4 Ultra. Das Samsung Galaxy Book6 Pro 16″ misst nur 11,9 mm und ist damit 0,6 mm dünner als das Galaxy Book5 Pro 16“.

• Die Symmetrie definiert das Design der Serie und schafft einen einheitlichen, hochwertigen Look mit klaren, ausgewogenen Linien. Es wird ergänzt um die charakteristischen geschwungenen Ecken und das klassisch zentrierte Galaxy-Logo.

• Das 2-farbige Keyboard und das haptische Touch-Trackpad sind nicht nur optisch ansprechend, sondern bieten auch mehr Komfort für die Platzierung der Hände sowie eine präzise Fingerspitzensteuerung. Dies sorgt für eine reibungslose Navigation, ein konsistentes Tippgefühl sowie eine höhere Benutzerfreundlichkeit.

• Im Inneren ist die Samsung Galaxy Book6-Serie neu designt. Samsung hat das PCB-Layout effektiver gestaltet, Platz und Gewicht gleichmäßiger verteilt. Damit können ein schlankeres Profil, stabile Leistung und langfristige Zuverlässigkeit gleichermaßen gewährleistet werden.

Produktivität und Konnektivität mit Galaxy AI

Um über den ganzen Tag hinweg mit Hilfe von AI produktiv arbeiten zu können, müssen Geschwindigkeit, Stabilität und eine gleichbleibend hohe Performance sichergestellt werden. Das Samsung Galaxy Book6 kombiniert leistungsstarke Rechenleistung mit Galaxy AI, um schnelle und intuitive Unterstützung zu geben. Das gilt sowohl für On-Device-, als auch Cloud-basierte Intelligenz, die von morgens bis abends einsatzbereit ist.

• AI Select ermöglicht es Nutzern, Textpassagen per Fingertipp auf dem Touchscreen auszuwählen und sofort zusätzliche Informationen beim Stöbern, Einkaufen oder Online-Betrachten von Inhalten zu erhalten. Mit AI Cut Out können Elemente aus Bildern herausgeschnitten werden. Damit wird es einfacher, Bilder für Präsentationen oder Marketingmaterialien vorzubereiten.

• Search kann mit natürlicher Sprache genutzt werden. Nutzer*innen können den gesuchten Inhalt verbal beschreiben und dank Galaxy AI schnell finden – sei es ein Foto vom Familienurlaub, das Anpassen von Einstellungen oder eine 2 Wochen alte Datei.

• Der Notizen-Assistent erleichtert das Schreiben und Notieren. Der intelligente Assistent fasst Texte zusammen und übersetzt Notizen in mehrere Sprachen – ideal, um Ideen nach Meetings schnell zu organisieren oder Notizen für die Zusammenarbeit mit globalen Teams zu übersetzen.

• Speicherfreigabe ermöglicht den nahtlosen Zugriff auf Fotos und Dateien auf Samsung Galaxy-Geräten. Damit können Nutzer Fotos auf ihrem Samsung Galaxy Smartphone öffnen und auf dem größeren Bildschirm des Galaxy Book6 bearbeiten, ohne Kabel oder externe Laufwerke verwenden zu müssen.

• Link zu Windows auf Samsung Galaxy-Smartphones bringt die dort genutzten Apps, Nachrichten und Benachrichtigungen auf das größere Display des Galaxy Book6. Das sorgt für komfortableres und effizienteres Multitasking. Zum Beispiel können Nutzer ein Foto auf ihrem Galaxy-Smartphone aufnehmen, es mit Generativer Bildbearbeitung bearbeiten und weitere Änderungen auf dem PC vornehmen. Mit dem Live-Übersetzer können Anrufe oder Chats übersetzt und die Inhalte dann bequem auf dem größeren Bildschirm des Laptops überprüft werden.

• Geräte in der Nähe¹⁸ ermöglicht es, alle Geräte auf einen Blick zu sehen und sie einfach per Drag & Drop zu verbinden. Während eines Meetings können Nutzer beispielsweise ihr Samsung Galaxy Book6 schnell mit einem Galaxy Tab oder Galaxy Smartphone verbinden, um Dateien zu teilen, Bildschirme zu spiegeln oder Geräte zu steuern.

• Multi Control ermöglicht es, mit nur einem einzigen Cursor über das Samsung Galaxy Book6, Smartphone und Tablet zu gehen. Damit ist Kopieren, Einfügen sowie Drag-and-Drop zwischen den Geräten ganz einfach. Nutzer können beispielsweise ein Foto von ihrem Smartphone abrufen oder von ihrem Samsung Galaxy Tab eine SMS senden und direkt in eine Präsentation auf ihrem PC einfügen.

• Second Screen bietet Nutzern die Option, ihren Arbeitsbereich zu erweitern, um flexibler zu arbeiten. Sie können zum Beispiel Forschungsergebnisse auf dem Samsung Galaxy Tab aufrufen und ansehen, während sie gleichzeitig ein Dokument auf dem Galaxy Book6 bearbeiten.

Hohe Sicherheit, unterstützt durch Samsung Quality and Care

Die Samsung Galaxy Book6-Serie arbeitet mit Samsung Knox. Ein mehrschichtiges, hardwarebasiertes Sicherheitssystem, um Angriffe zu blockieren und Daten zu schützen. Hinzu kommen die Windows 11 Secured-Core-PC-Funktionen, die eine zusätzliche Schutzebene bieten. Jedes Samsung Galaxy Book6 wird strengen Haltbarkeits- und Qualitätsprüfung unterzogen, um höchste Standards zu erfüllen. Zusätzliche Sicherheit bietet Samsung Care+, eine umfassende Absicherung für Unfallschäden, Reparaturen und Austausch von Komponenten.

Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy Book6 Ultra, das Galaxy Book6 Pro und das Galaxy Book6 werden ab 11. März 2026 in Gray oder Silver in Deutschland erhältlich sein. Zusätzlich wird es ab April 2026 eine Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition geben. Sie umfasst Funktionen und Lösungen, die für eine Managed IT-Umgebung optimiert sind. Die Enterprise Edition wird in ausgewählten Märkten, darunter Deutschland, verfügbar sein.

www.samsung.de