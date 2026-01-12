12. Januar 2026

LG stellt Gaming-Controller „Designed for LG Gaming Portal“ vor

Das Modell von LG ist der erste zertifizierte Controller im neuen „Designed for LG Gaming Portal“.

LG Electronics und Razer, die führende globale Lifestyle-Marke für Gamer, haben auf der CES 2026 den neuen Razer Wolverine V3 Bluetooth für LG Smart TVs vorgestellt. Das Gerät ist der erste zertifizierte Controller im neu eingeführten Zertifizierungsprogramm „Designed for LG Gaming Portal“ und zugleich der schnellste Gaming-Controller auf dem Markt.
 
Der neue Gaming-Controller ist gleichzeitig das weltweit erste Modell, das Ultra-Low-Latency-Bluetooth, integrierte TV-Steuerung und professionelle Features kombiniert. Er ermöglicht kabelloses Spielen auf LG webOS-TVs mit einer Reaktionszeit von unter drei Millisekunden.
 
„Designed for LG Gaming Portal“ ist ein neues Programm von LG, das ein optimales Spielerlebnis schaffen soll. Durch verbesserte Latenz, Konnektivität und Interoperabilität zwischen Controllern und dem LG Gaming Portal wird das Gaming-Erlebnis auf ein neues Level gehoben.
 
„Wir sind stolz darauf, den Wolverine V3 Bluetooth als ersten zertifizierten Controller für das LG Gaming Portal vorzustellen“, sagt Chris Jo, Leiter des webOS Platform Business Center bei der LG Media Entertainment Solution Company. „Der neue Controller liefert die Reaktionsgeschwindigkeit und Präzision, die Gamer brauchen, um bei schnellen Spielen auf dem LG Gaming Portal die bestmögliche Performance zu erzielen.“

