ComLine Partner für Samsung LED, Smart Signage und Monitore.

ComLine ergänzt das Samsung Netzwerk als autorisierter Distributor für LED, Smart Signage und Monitore.

Samsung erweitert sein Distributions-netzwerk in Deutschland: Ab sofort können Reseller, Fachhändler und Systemintegrator*innen die LED-, Smart Signage- und Monitorlösungen des Unternehmens auch über ComLine beziehen. Der norddeutsche Value-Added-Distributor ergänzt damit die bestehende Zusammenarbeit im Bereich Speichermedien (Brand Memory), die seit März 2024 erfolgreich besteht.

Mit der Erweiterung der Kooperation verfolgt Samsung das Ziel, den Zugang zu hochwertigen Displaylösungen zu vereinfachen, die Verfügbarkeit im Channel zu erhöhen und neue Zielgruppen gezielt zu erschließen. ComLine wird damit zum fünften autorisierten Distributor für LED-Produkte im Samsung-Portfolio und stärkt die Präsenz von Samsung-Displaylösungen im deutschen Markt.

„Mit ComLine gewinnen wir einen erfahrenen Partner, der unsere Vision für den Display-Markt teilt. Die Kombination aus ihrem starken Händlernetzwerk und unserer fortschrittlichen Produktpalette schafft ideale Voraussetzungen, um den Markt nachhaltig zu stärken und unseren Kund*innen ein beeindruckendes Produkterlebnis zu ermöglichen“, sagt Steven Pollok , Director Display Division der Samsung Electronics GmbH.

ComLine bringt langjährige Channel-Expertise, ein starkes Händlernetzwerk sowie strukturierte Prozesse und stabile Abläufe in die Kooperation ein. Gemeinsam verfolgen Samsung und ComLine eine gezielte Portfolio-Strategie mit Fokus auf Qualität und Premium-Produkte. Professionelle Go-to-Market-Maßnahmen sowie eine hohe Service- und Beratungsqualität für Fachhändlern und Partnern sind zentrale Bestandteile der Zusammenarbeit.

„Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft mit Samsung Display. Mit einem der weltweit bekannten Display-Innovatoren an unserer Seite können wir unseren Handelspartner künftig noch leistungsstärkere Lösungen und moderne Display-Technologien bieten. Die Erweiterung unserer Zusammenarbeit unterstreicht die erfolgreiche Partnerschaft, die wir bereits im Bereich Speichermedien aufgebaut haben“, sagt Tim Lassen , Director Value Business | Prokurist bei ComLine.